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Ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в 30 миллионов евро - РИА Новости, 27.12.2024
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17:57 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/kabel-1991741230.html
Ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в 30 миллионов евро
Ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в 30 миллионов евро - РИА Новости, 27.12.2024
Ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в 30 миллионов евро
Ремонт электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией обойдется более чем в 30 миллионов евро, сообщает в пятницу финское экономическое издание Kauppalehti РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:57:00+03:00
2024-12-27T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ремонт электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией обойдется более чем в 30 миллионов евро, сообщает в пятницу финское экономическое издание Kauppalehti со ссылкой на представителя финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкинена. "Стоимость ремонта поврежденного кабеля электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией оценивается более чем в 30 миллионов евро", - говорится в материале. На данный момент компания рассчитывает, что ремонт будет длиться семь месяцев, уточняет Kauppalehti. По словам Пахкинена, точные сроки ремонта будут известны на следующей неделе. По словам директора Fingrid Туомаса Раухалы, расходы на ремонт кабеля будут разделены между Финляндией и Эстонией. "Когда кабель был приобретен, его стоимость составляла почти 200 миллионов евро. То есть речь идет о ремонте, стоимость которого составит более чем 10% (от первоначальной стоимости кабеля - ред.)", - приводит слова Раухалы газета. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241226/kabel-1991490323.html
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в мире, финляндия, эстония, острова кука, происшествия
В мире, Финляндия, Эстония, Острова Кука, Происшествия
Ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в 30 миллионов евро

Kauppalehti: ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в 30 млн евро

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ремонт электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией обойдется более чем в 30 миллионов евро, сообщает в пятницу финское экономическое издание Kauppalehti со ссылкой на представителя финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкинена.
"Стоимость ремонта поврежденного кабеля электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией оценивается более чем в 30 миллионов евро", - говорится в материале.
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На данный момент компания рассчитывает, что ремонт будет длиться семь месяцев, уточняет Kauppalehti. По словам Пахкинена, точные сроки ремонта будут известны на следующей неделе.
По словам директора Fingrid Туомаса Раухалы, расходы на ремонт кабеля будут разделены между Финляндией и Эстонией. "Когда кабель был приобретен, его стоимость составляла почти 200 миллионов евро. То есть речь идет о ремонте, стоимость которого составит более чем 10% (от первоначальной стоимости кабеля - ред.)", - приводит слова Раухалы газета.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
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Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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