https://ria.ru/20241227/kabel-1991698976.html
В Финляндии задержали груз танкера, подозреваемого в повреждении кабеля
В Финляндии задержали груз танкера, подозреваемого в повреждении кабеля - РИА Новости, 27.12.2024
В Финляндии задержали груз танкера, подозреваемого в повреждении кабеля
Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:55:00+03:00
2024-12-27T15:55:00+03:00
2024-12-27T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. "Таможня задержала груз топлива на судне", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, таможня продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением санкционного законодательства. Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии расследует дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241227/kabel-1991623904.html
https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html
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в мире, финляндия, эстония, острова кука, происшествия
В мире, Финляндия, Эстония, Острова Кука, Происшествия
В Финляндии задержали груз танкера, подозреваемого в повреждении кабеля
Таможня Финляндии задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией
и Эстонией
отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука
якорем повредило кабель EstLink 2.
"Таможня задержала груз топлива на судне", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, таможня продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением санкционного законодательства.
Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Полиция Финляндии расследует дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.