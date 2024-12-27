Рейтинг@Mail.ru
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/kabel-1991623904.html
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом - РИА Новости, 27.12.2024
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что инциденты с повреждениями кабелей в Балтийском море являются "целенаправленной и скоординированной попыткой удара по РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:20:00+03:00
2024-12-27T11:20:00+03:00
в мире
финляндия
эстония
балтийское море
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16373/51/163735152_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_4e3e4236f45243a8c2ff5ae0c1e77e89.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что инциденты с повреждениями кабелей в Балтийском море являются "целенаправленной и скоординированной попыткой удара по инфраструктуре". "Выбор времени и точность нынешней порчи EstLink 2 и телекоммуникационных кабелей скорее указывают на то, что это были скоординированные усилия... Становится ясно, что эти попытки саботажа критически важной подводной инфраструктуры - не просто отдельные инциденты, а целенаправленная попытка удара по нашей цифровой и энергетической инфраструктуре", - заявила Каллас телерадиокомпании ERR. Она утверждает, что саботажа в Европе становится всё больше, но это не удержит европейские страны от поддержки Украины. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html
https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html
финляндия
эстония
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16373/51/163735152_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_ae8202bfb1ef6cb8e2b5c2b0ddb11266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, эстония, балтийское море, кайя каллас, евросоюз
В мире, Финляндия, Эстония, Балтийское море, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом

Глава дипломатии ЕС Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом

© РИА Новости / Виталий АньковБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Балтийское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что инциденты с повреждениями кабелей в Балтийском море являются "целенаправленной и скоординированной попыткой удара по инфраструктуре".
"Выбор времени и точность нынешней порчи EstLink 2 и телекоммуникационных кабелей скорее указывают на то, что это были скоординированные усилия... Становится ясно, что эти попытки саботажа критически важной подводной инфраструктуры - не просто отдельные инциденты, а целенаправленная попытка удара по нашей цифровой и энергетической инфраструктуре", - заявила Каллас телерадиокомпании ERR.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России
03:26
Она утверждает, что саботажа в Европе становится всё больше, но это не удержит европейские страны от поддержки Украины.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
МИД Эстонии прокомментировал инцидент с кабелем EstLink 2
Вчера, 17:33
 
В миреФинляндияЭстонияБалтийское мореКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала