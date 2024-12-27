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Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом - РИА Новости, 27.12.2024
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что инциденты с повреждениями кабелей в Балтийском море являются "целенаправленной и скоординированной попыткой удара по РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:20:00+03:00
2024-12-27T11:20:00+03:00
2024-12-27T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что инциденты с повреждениями кабелей в Балтийском море являются "целенаправленной и скоординированной попыткой удара по инфраструктуре". "Выбор времени и точность нынешней порчи EstLink 2 и телекоммуникационных кабелей скорее указывают на то, что это были скоординированные усилия... Становится ясно, что эти попытки саботажа критически важной подводной инфраструктуры - не просто отдельные инциденты, а целенаправленная попытка удара по нашей цифровой и энергетической инфраструктуре", - заявила Каллас телерадиокомпании ERR. Она утверждает, что саботажа в Европе становится всё больше, но это не удержит европейские страны от поддержки Украины. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html
https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html
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в мире, финляндия, эстония, балтийское море, кайя каллас, евросоюз
В мире, Финляндия, Эстония, Балтийское море, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом
Глава дипломатии ЕС Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом