Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса
Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе, заявил главный судья провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, Моджтаба Гахремани. Его слова передает агентство IRNA.
"В результате деятельности Совета казначейства по защите прав на национальных землях провинции и при сотрудничестве с правительством и народом острова Абу-Муса был выпущен документ о демаркации границы самого южного иранского острова в Персидском заливе", – передает слова главного судьи агентство IRNA.
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Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежность островов акватории возникла еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия.
В начале сентября бывший официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что три острова в Персидском заливе - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса - являются неотъемлемой частью территории Ирана. Тогда же Канаани осудил итоговое заявление 161-го заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, в котором лидеры арабских государств претендовали на право обладанием вышеперечисленными островами.
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