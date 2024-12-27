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Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса - РИА Новости, 27.12.2024
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01:51 27.12.2024 (обновлено: 01:52 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/iran-1991574629.html
Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса
Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса - РИА Новости, 27.12.2024
Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса
Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе, заявил главный судья провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, Моджтаба РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:51:00+03:00
2024-12-27T01:52:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
саудовская аравия
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ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе, заявил главный судья провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, Моджтаба Гахремани. Его слова передает агентство IRNA."В результате деятельности Совета казначейства по защите прав на национальных землях провинции и при сотрудничестве с правительством и народом острова Абу-Муса был выпущен документ о демаркации границы самого южного иранского острова в Персидском заливе", – передает слова главного судьи агентство IRNA. Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежность островов акватории возникла еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. В начале сентября бывший официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что три острова в Персидском заливе - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса - являются неотъемлемой частью территории Ирана. Тогда же Канаани осудил итоговое заявление 161-го заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, в котором лидеры арабских государств претендовали на право обладанием вышеперечисленными островами. В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20241226/eaes-1991505415.html
https://ria.ru/20241210/iran-1988481862.html
иран
персидский залив
саудовская аравия
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в мире, иран, персидский залив, саудовская аравия
В мире, Иран, Персидский залив, Саудовская Аравия
Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса

Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе, заявил главный судья провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, Моджтаба Гахремани. Его слова передает агентство IRNA.
"В результате деятельности Совета казначейства по защите прав на национальных землях провинции и при сотрудничестве с правительством и народом острова Абу-Муса был выпущен документ о демаркации границы самого южного иранского острова в Персидском заливе", – передает слова главного судьи агентство IRNA.
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Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежность островов акватории возникла еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия.
В начале сентября бывший официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что три острова в Персидском заливе - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса - являются неотъемлемой частью территории Ирана. Тогда же Канаани осудил итоговое заявление 161-го заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, в котором лидеры арабских государств претендовали на право обладанием вышеперечисленными островами.
В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
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