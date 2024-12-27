https://ria.ru/20241227/iran-1991574629.html

Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса

Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса - РИА Новости, 27.12.2024

Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса

Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе, заявил главный судья провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, Моджтаба РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:51:00+03:00

2024-12-27T01:51:00+03:00

2024-12-27T01:52:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе, заявил главный судья провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, Моджтаба Гахремани. Его слова передает агентство IRNA."В результате деятельности Совета казначейства по защите прав на национальных землях провинции и при сотрудничестве с правительством и народом острова Абу-Муса был выпущен документ о демаркации границы самого южного иранского острова в Персидском заливе", – передает слова главного судьи агентство IRNA. Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежность островов акватории возникла еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. В начале сентября бывший официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что три острова в Персидском заливе - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса - являются неотъемлемой частью территории Ирана. Тогда же Канаани осудил итоговое заявление 161-го заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, в котором лидеры арабских государств претендовали на право обладанием вышеперечисленными островами. В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241226/eaes-1991505415.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, персидский залив, саудовская аравия