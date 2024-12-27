https://ria.ru/20241227/iran-1991573236.html

В Иране объяснили проблемы с подключением к WhatsApp

В Иране объяснили проблемы с подключением к WhatsApp - РИА Новости, 27.12.2024

В Иране объяснили проблемы с подключением к WhatsApp

Проблемы при подключении к WhatsApp у пользователей в Иране связаны не с иранскими, а с иностранными ограничениями, заявил заместитель министра связи и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:33:00+03:00

2024-12-27T01:33:00+03:00

2024-12-27T01:35:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Проблемы при подключении к WhatsApp у пользователей в Иране связаны не с иранскими, а с иностранными ограничениями, заявил заместитель министра связи и информационных технологий Ирана Бехзад Акбари на своей странице в соцсети X. В среду иранское госагентство Fars сообщило, что Высший совет Ирана по киберпространству снял ограничения на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta)* и магазина приложений Google Play. "У некоторых пользователей могут возникнуть проблемы при подключении к WhatsApp, что связано с проблемами в самом приложении или в сети Meta, обусловленными, вероятно, ограничениями на иностранных ресурсах в отношении иранских IP-адресов, и не имеет никакого отношения к иранской сети. Наши коллеги ищут решение проблемы через Meta", – написал Акбари. Сообщения об отключении блокировки WhatsApp и Google Play в Иране начали появляться 24 декабря. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, на тот момент WhatsApp работал без VPN лишь у части пользователей. Так, некоторые из них утверждали, что без VPN можно отправлять и получать только текстовые сообщения, в то время как звонки, а также отправка и получение картинок и видео осуществлялись, как и прежде, с VPN. Другие пользователи говорили, что не могут пользоваться ни одной функцией WhatsApp, не используя при этом VPN. К моменту опубликования этой новости ситуация изменилась, и мессенджером можно пользоваться без VPN.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20241226/apple-1991356310.html

https://ria.ru/20240708/whatsap-1958231359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, whatsapp inc., иран, технологии