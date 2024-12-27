Рейтинг@Mail.ru
На северо-западе Ирана задержали шпиона - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/iran-1991573005.html
На северо-западе Ирана задержали шпиона
На северо-западе Ирана задержали шпиона - РИА Новости, 27.12.2024
На северо-западе Ирана задержали шпиона
Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона разведслужб одного из соседних государств в провинции... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:30:00+03:00
2024-12-27T01:30:00+03:00
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона разведслужб одного из соседних государств в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны, сообщает иранское госагентство IRNA. "Сотрудники службы разведки КСИР по провинции Ардебиль в ходе технической разведывательной операции задержали и передали судебным органам человека, занимавшегося шпионажем в пользу разведслужбы одного из соседних государств", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241103/iran-1981682057.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран
В мире, Иран
На северо-западе Ирана задержали шпиона

Сотрудники КСИР в Иране задержали шпиона разведслужб соседнего государства

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона разведслужб одного из соседних государств в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны, сообщает иранское госагентство IRNA.
"Сотрудники службы разведки КСИР по провинции Ардебиль в ходе технической разведывательной операции задержали и передали судебным органам человека, занимавшегося шпионажем в пользу разведслужбы одного из соседних государств", – говорится в сообщении.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Иране задержали гражданина США с двойным гражданством
3 ноября, 13:21
 
В миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала