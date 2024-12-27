https://ria.ru/20241227/iran-1991573005.html
На северо-западе Ирана задержали шпиона
На северо-западе Ирана задержали шпиона - РИА Новости, 27.12.2024
На северо-западе Ирана задержали шпиона
Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона разведслужб одного из соседних государств в провинции... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:30:00+03:00
2024-12-27T01:30:00+03:00
2024-12-27T01:30:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона разведслужб одного из соседних государств в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны, сообщает иранское госагентство IRNA. "Сотрудники службы разведки КСИР по провинции Ардебиль в ходе технической разведывательной операции задержали и передали судебным органам человека, занимавшегося шпионажем в пользу разведслужбы одного из соседних государств", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241103/iran-1981682057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
На северо-западе Ирана задержали шпиона
Сотрудники КСИР в Иране задержали шпиона разведслужб соседнего государства
ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона разведслужб одного из соседних государств в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны, сообщает иранское госагентство IRNA.
"Сотрудники службы разведки КСИР по провинции Ардебиль в ходе технической разведывательной операции задержали и передали судебным органам человека, занимавшегося шпионажем в пользу разведслужбы одного из соседних государств", – говорится в сообщении.