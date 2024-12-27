https://ria.ru/20241227/iran-1991573005.html

На северо-западе Ирана задержали шпиона

На северо-западе Ирана задержали шпиона - РИА Новости, 27.12.2024

На северо-западе Ирана задержали шпиона

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона разведслужб одного из соседних государств в провинции... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:30:00+03:00

2024-12-27T01:30:00+03:00

2024-12-27T01:30:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали шпиона разведслужб одного из соседних государств в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны, сообщает иранское госагентство IRNA. "Сотрудники службы разведки КСИР по провинции Ардебиль в ходе технической разведывательной операции задержали и передали судебным органам человека, занимавшегося шпионажем в пользу разведслужбы одного из соседних государств", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241103/iran-1981682057.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран