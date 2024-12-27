Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха
Путин выразил соболезнования премьеру и президенту Индии из-за смерти Сингха
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму, премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с кончиной экс-премьера Манмохана Сингха, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Манмохан Сингх во время визита в Москву
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх во время визита в Москву
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего Премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем. На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения её интересов на мировой арене. Большой личный вклад он внёс и в упрочение дружественных отношений между нашими странами, их выведение на уровень особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что ему довелось неоднократно общаться с этим замечательным человеком.
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"У нас сохранится самая светлая память о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Индии", - добавляется в соболезнованиях.
Манмохан Сингх был премьер-министром Индии в течение двух сроков подряд с 2004 по 2014 год, а также занимал пост министра финансов при Нарасимхе Рао с 1991 по 1996 год. Сингху приписывают начало либерализации в Индии в 1991 году посредством одного из самых значимых бюджетов в истории страны.
Сингх был первым сикхским премьер-министром Индии. Он также был первым премьер-министром после Джавахарлала Неру, который был переизбран после завершения полного пятилетнего срока.
До середины 2024 года Сингх представлял штат Раджастан в верхней палате парламента страны и являлся одним из лидеров оппозиционной партии "Всеиндийский конгресс".