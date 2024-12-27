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Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха - РИА Новости, 27.12.2024
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12:29 27.12.2024 (обновлено: 12:35 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/indiya-1991639831.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха - РИА Новости, 27.12.2024
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму, премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с кончиной экс-премьера... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:29:00+03:00
2024-12-27T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму, премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с кончиной экс-премьера Манмохана Сингха, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Сингх скончался накануне вечером в Нью-Дели в возрасте 92 лет."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего Премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем. На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения её интересов на мировой арене. Большой личный вклад он внёс и в упрочение дружественных отношений между нашими странами, их выведение на уровень особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что ему довелось неоднократно общаться с этим замечательным человеком."У нас сохранится самая светлая память о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Индии", - добавляется в соболезнованиях.Манмохан Сингх был премьер-министром Индии в течение двух сроков подряд с 2004 по 2014 год, а также занимал пост министра финансов при Нарасимхе Рао с 1991 по 1996 год. Сингху приписывают начало либерализации в Индии в 1991 году посредством одного из самых значимых бюджетов в истории страны.Сингх был первым сикхским премьер-министром Индии. Он также был первым премьер-министром после Джавахарлала Неру, который был переизбран после завершения полного пятилетнего срока.До середины 2024 года Сингх представлял штат Раджастан в верхней палате парламента страны и являлся одним из лидеров оппозиционной партии "Всеиндийский конгресс".
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в мире, индия, россия, нью-дели, манмохан сингх, владимир путин, драупади мурму
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Манмохан Сингх, Владимир Путин, Драупади Мурму
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха

Путин выразил соболезнования премьеру и президенту Индии из-за смерти Сингха

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму, премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с кончиной экс-премьера Манмохана Сингха, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Сингх скончался накануне вечером в Нью-Дели в возрасте 92 лет.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Манмохан Сингх во время визита в Москву
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер-министр Индии Манмохан Сингх во время визита в Москву
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего Премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем. На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения её интересов на мировой арене. Большой личный вклад он внёс и в упрочение дружественных отношений между нашими странами, их выведение на уровень особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что ему довелось неоднократно общаться с этим замечательным человеком.
«
"У нас сохранится самая светлая память о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Индии", - добавляется в соболезнованиях.
Манмохан Сингх был премьер-министром Индии в течение двух сроков подряд с 2004 по 2014 год, а также занимал пост министра финансов при Нарасимхе Рао с 1991 по 1996 год. Сингху приписывают начало либерализации в Индии в 1991 году посредством одного из самых значимых бюджетов в истории страны.
Сингх был первым сикхским премьер-министром Индии. Он также был первым премьер-министром после Джавахарлала Неру, который был переизбран после завершения полного пятилетнего срока.
До середины 2024 года Сингх представлял штат Раджастан в верхней палате парламента страны и являлся одним из лидеров оппозиционной партии "Всеиндийский конгресс".
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиМанмохан СингхВладимир ПутинДраупади Мурму
 
 
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