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Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха - РИА Новости, 27.12.2024

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-премьера Индии Сингха

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму, премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с кончиной экс-премьера... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:29:00+03:00

2024-12-27T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму, премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с кончиной экс-премьера Манмохана Сингха, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Сингх скончался накануне вечером в Нью-Дели в возрасте 92 лет."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего Премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем. На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения её интересов на мировой арене. Большой личный вклад он внёс и в упрочение дружественных отношений между нашими странами, их выведение на уровень особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что ему довелось неоднократно общаться с этим замечательным человеком."У нас сохранится самая светлая память о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Индии", - добавляется в соболезнованиях.Манмохан Сингх был премьер-министром Индии в течение двух сроков подряд с 2004 по 2014 год, а также занимал пост министра финансов при Нарасимхе Рао с 1991 по 1996 год. Сингху приписывают начало либерализации в Индии в 1991 году посредством одного из самых значимых бюджетов в истории страны.Сингх был первым сикхским премьер-министром Индии. Он также был первым премьер-министром после Джавахарлала Неру, который был переизбран после завершения полного пятилетнего срока.До середины 2024 года Сингх представлял штат Раджастан в верхней палате парламента страны и являлся одним из лидеров оппозиционной партии "Всеиндийский конгресс".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, россия, нью-дели, манмохан сингх, владимир путин, драупади мурму