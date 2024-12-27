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Иларион заявил, что принял решение об отставке со смирением - РИА Новости, 27.12.2024
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Религия
 
18:27 27.12.2024 (обновлено: 18:32 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/ilarion-1991746478.html
Иларион заявил, что принял решение об отставке со смирением
Иларион заявил, что принял решение об отставке со смирением - РИА Новости, 27.12.2024
Иларион заявил, что принял решение об отставке со смирением
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, что "со смирением и благодарностью" принимает решение патриарха Московского и всея... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:27:00+03:00
2024-12-27T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, что "со смирением и благодарностью" принимает решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и синода РПЦ освободить его от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить на покой, а также назначить ему местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.В июле 2024 года священный синод РПЦ создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления ею на время работы этой комиссии. В пятницу на сайте РПЦ сообщили, что синод РПЦ отправил на покой митрополита Илариона и определил для него местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. При этом синод обратил внимание на то, что отношения митрополита с ближайшим окружением и его быт "не соответствуют образу монаха и священнослужителя"."Решение святейшего патриарха и Священного синода принимаю со смирением и благодарностью", - сказал митрополит Иларион.Как сообщалось ранее, из епархиального дома Венгерской епархии РПЦ в Будапеште в начале января 2024 года, когда епархией управлял митрополит Иларион, похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК – и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.Впоследствии в "Новой газете Европа" (Минюст РФ внес ее в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) были опубликованы несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ Сузуки о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит назвал несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, заявил он. Кроме того, митрополит рассказал РИА Новости, что Вероника Сузуки, бабушка Георгия, вымогала у него 384 тысячи евро за уничтожение записей, о чем свидетельствует сохраненная им переписка.В октябре митрополит Иларион сообщил РИА Новости, что результаты обнародованной судебно-технической экспертизы фрагментов аудио- и видеоматериалов, опубликованных для обвинений в его адрес, свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей, они будут представлены следствию и, вероятно, приведут к возбуждению уголовного дела о клевете.
https://ria.ru/20241217/rpts-1989731137.html
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русская православная церковь, общество
Русская православная церковь, Религия, Общество
Иларион заявил, что принял решение об отставке со смирением

Иларион заявил, что принял решение РПЦ об отставке со смирением и благодарностью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Митрополит Иларион. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, что "со смирением и благодарностью" принимает решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и синода РПЦ освободить его от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить на покой, а также назначить ему местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.
В июле 2024 года священный синод РПЦ создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления ею на время работы этой комиссии. В пятницу на сайте РПЦ сообщили, что синод РПЦ отправил на покой митрополита Илариона и определил для него местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. При этом синод обратил внимание на то, что отношения митрополита с ближайшим окружением и его быт "не соответствуют образу монаха и священнослужителя".
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"Решение святейшего патриарха и Священного синода принимаю со смирением и благодарностью", - сказал митрополит Иларион.
Как сообщалось ранее, из епархиального дома Венгерской епархии РПЦ в Будапеште в начале января 2024 года, когда епархией управлял митрополит Иларион, похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК – и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.
Впоследствии в "Новой газете Европа" (Минюст РФ внес ее в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) были опубликованы несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ Сузуки о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит назвал несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, заявил он. Кроме того, митрополит рассказал РИА Новости, что Вероника Сузуки, бабушка Георгия, вымогала у него 384 тысячи евро за уничтожение записей, о чем свидетельствует сохраненная им переписка.
В октябре митрополит Иларион сообщил РИА Новости, что результаты обнародованной судебно-технической экспертизы фрагментов аудио- и видеоматериалов, опубликованных для обвинений в его адрес, свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей, они будут представлены следствию и, вероятно, приведут к возбуждению уголовного дела о клевете.
Руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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