https://ria.ru/20241227/hamas-1991735418.html

ХАМАС обвинило Израиль в поджоге больницы на севере Газы

ХАМАС обвинило Израиль в поджоге больницы на севере Газы - РИА Новости, 27.12.2024

ХАМАС обвинило Израиль в поджоге больницы на севере Газы

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль поджег больницу Камаль Адван на севере сектора Газа. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:38:00+03:00

2024-12-27T17:38:00+03:00

2024-12-27T17:38:00+03:00

в мире

израиль

россия

москва

хамас

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg

КАИР, 27 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль поджег больницу Камаль Адван на севере сектора Газа. "Оккупационная (израильская - ред.) армия подожгла больницу Камаль Адван после того, как ворвалась в нее и применила репрессивные меры против пациентов, раненых, перемещенных лиц и медицинского персонала. Это - военное преступление", - говорится в сообщении движения. Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что в результате действий израильской армии полностью сгорели операционные и хирургические отделения, лаборатория, пункты оказания помощи и склады. "Оккупационная армия принудительно и под дулом пистолетов и автоматов перевозит пациентов и раненых в индонезийскую больницу, в которой не хватает медикаментов и воды", - говорится в заявлении минздрава Газы. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнула, что проводит в этом районе операцию. По ее утверждению, больница Камаль Адван является оплотом ХАМАС на севере Газы. "Войска ЦАХАЛ содействовали безопасной эвакуации мирных жителей, пациентов и медперсонала до операции", - утверждают в израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241224/gaza-1990924168.html

https://ria.ru/20241222/chislo-1990703595.html

https://ria.ru/20241222/gaza-1990661762.html

израиль

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024