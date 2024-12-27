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Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем - РИА Новости, 27.12.2024
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02:14 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/guterresh-1991575553.html
Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем
Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем - РИА Новости, 27.12.2024
Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете эскалации между Йеменом и Израилем и после израильских авиаударов по аэропорту Саны призвал защищать... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:14:00+03:00
2024-12-27T02:14:00+03:00
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете эскалации между Йеменом и Израилем и после израильских авиаударов по аэропорту Саны призвал защищать гражданских и гуманитарщиков и предупредил, что обмен ударами представляют серьезную угрозу для гуманитарных операций, сообщили в его офисе. Эскалация между хуситами и Израилем в последние недели перешла на новый уровень. Хуситы начали почти в ежедневном режиме направлять в Израиль ракеты и беспилотники, пригрозив Израилю соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена. При этом в четверг Израиль нанес авиаудар по аэропорту Саны в Йемене, где в тот момент находился глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, удар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. "Генеральный секретарь осуждает эскалацию между Йеменом и Израилем. Особую тревогу вызывают сегодняшние авиаудары Израиля по международному аэропорту Саны, портам на Красном море и электростанциям в Йемене", – сообщили в офисе Гутерреша. Гутерреш, отметили там же, по-прежнему обеспокоен риском дальнейшей эскалации в регионе и призывает прекратить все боевые действия и проявлять максимальную сдержанность. "Он также предупреждает, что авиаудары по портам на Красном море и аэропорту Саны представляют серьезную угрозу для гуманитарных операций в то время, когда миллионы людей нуждаются в жизненно необходимой помощи", – говорится в сообщении. Также генсек Организации призвал защищать гражданское население и инфраструктуру и отметил, что гуманитарщики не должны становиться мишенью.
https://ria.ru/20241002/iran-1975844737.html
https://ria.ru/20240721/yemen-1960994360.html
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в мире, израиль, йемен, сана, антониу гутерреш, тедрос адханом гебрейесус, оон, воз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Антониу Гутерреш, Тедрос Адханом Гебрейесус, ООН, ВОЗ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем

Генсек ООН Гутерреш назвал обмен ударами между Йеменом и Израилем угрозой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете эскалации между Йеменом и Израилем и после израильских авиаударов по аэропорту Саны призвал защищать гражданских и гуманитарщиков и предупредил, что обмен ударами представляют серьезную угрозу для гуманитарных операций, сообщили в его офисе.
Эскалация между хуситами и Израилем в последние недели перешла на новый уровень. Хуситы начали почти в ежедневном режиме направлять в Израиль ракеты и беспилотники, пригрозив Израилю соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена. При этом в четверг Израиль нанес авиаудар по аэропорту Саны в Йемене, где в тот момент находился глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, удар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен.
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"Генеральный секретарь осуждает эскалацию между Йеменом и Израилем. Особую тревогу вызывают сегодняшние авиаудары Израиля по международному аэропорту Саны, портам на Красном море и электростанциям в Йемене", – сообщили в офисе Гутерреша.
Гутерреш, отметили там же, по-прежнему обеспокоен риском дальнейшей эскалации в регионе и призывает прекратить все боевые действия и проявлять максимальную сдержанность.
"Он также предупреждает, что авиаудары по портам на Красном море и аэропорту Саны представляют серьезную угрозу для гуманитарных операций в то время, когда миллионы людей нуждаются в жизненно необходимой помощи", – говорится в сообщении.
Также генсек Организации призвал защищать гражданское население и инфраструктуру и отметил, что гуманитарщики не должны становиться мишенью.
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