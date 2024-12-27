https://ria.ru/20241227/guterresh-1991575553.html

Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем

Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем - РИА Новости, 27.12.2024

Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете эскалации между Йеменом и Израилем и после израильских авиаударов по аэропорту Саны призвал защищать... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T02:14:00+03:00

2024-12-27T02:14:00+03:00

2024-12-27T02:14:00+03:00

в мире

израиль

йемен

сана

антониу гутерреш

тедрос адханом гебрейесус

оон

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg

ООН, 27 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете эскалации между Йеменом и Израилем и после израильских авиаударов по аэропорту Саны призвал защищать гражданских и гуманитарщиков и предупредил, что обмен ударами представляют серьезную угрозу для гуманитарных операций, сообщили в его офисе. Эскалация между хуситами и Израилем в последние недели перешла на новый уровень. Хуситы начали почти в ежедневном режиме направлять в Израиль ракеты и беспилотники, пригрозив Израилю соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена. При этом в четверг Израиль нанес авиаудар по аэропорту Саны в Йемене, где в тот момент находился глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, удар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. "Генеральный секретарь осуждает эскалацию между Йеменом и Израилем. Особую тревогу вызывают сегодняшние авиаудары Израиля по международному аэропорту Саны, портам на Красном море и электростанциям в Йемене", – сообщили в офисе Гутерреша. Гутерреш, отметили там же, по-прежнему обеспокоен риском дальнейшей эскалации в регионе и призывает прекратить все боевые действия и проявлять максимальную сдержанность. "Он также предупреждает, что авиаудары по портам на Красном море и аэропорту Саны представляют серьезную угрозу для гуманитарных операций в то время, когда миллионы людей нуждаются в жизненно необходимой помощи", – говорится в сообщении. Также генсек Организации призвал защищать гражданское население и инфраструктуру и отметил, что гуманитарщики не должны становиться мишенью.

https://ria.ru/20241002/iran-1975844737.html

https://ria.ru/20240721/yemen-1960994360.html

израиль

йемен

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, сана, антониу гутерреш, тедрос адханом гебрейесус, оон, воз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024