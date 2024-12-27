https://ria.ru/20241227/grusha-1991642033.html

Груша: калорийность, состав, польза и вред для организма человека

Груша: польза и вред для здоровья организма человека, описание, свойства

Груша: калорийность, состав, польза и вред для организма человека

Несмотря на то, что родиной груши считается Восток, в России этот фрукт известен и любим на протяжении многих столетий. Ценится в груше и польза для здоровья... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:59:00+03:00

2024-12-27T14:59:00+03:00

2024-12-27T14:59:00+03:00

фрукты

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что родиной груши считается Восток, в России этот фрукт известен и любим на протяжении многих столетий. Ценится в груше и польза для здоровья человека. Чем полезен плод для организма женщин и мужчин, описание сортов, какие свойства продукта используются в кулинарии и медицине - в материале РИА Новости.ГрушаГруша относится к числу ценных плодовых культур из семейства розоцветных, по своей значимости и популярности уступает, пожалуй, только яблокам. Дикие сорта этих фруктов встречаются не только на территории европейских и азиатских государств, но и в Африке.Упоминания о грушах встречаются в древних китайских документах, в истории Древней Греции (в некоторых источниках полуостров Пелопоннес упоминается под названием “страна груш”), в Древнем Риме, где ее считали деликатесом. История груши на Руси также насчитывает не одно столетие. При этом даже в былые времена упоминалось множество разновидностей этого вкусного и полезного фрукта, причем как диких, так и выведенных человеком сортов. К слову, новые сорта груши продолжают появляться и в наше времяСостав и калорийностьСочная и вкусная груша при детальном рассмотрении представляет собой настоящий кладезь разнообразных витаминов и минералов. В ее составе можно найти витамины группы B, C, А, E, K, PP, а также такие элементы как калий, магний, кальций, железо, цинк и другие, клетчатку и антиоксиданты.Груша обладает достаточно низкой калорийностью: всего 57 ккал на 100 грамм продукта. Также в 100 граммах свежей груши содержится:Сорта грушВ современном мире существует более тысячи различных сортов груш, перечень которых постоянно пополняется.“Среди самых популярных - это, например, Конференц: вытянутые по форме плоды зеленого с коричневыми крапинками цвета. Эти груши имеют сочную и очень сладкую мякоть, нежный вкус, а также хорошо держат форму при термической обработке, - рассказывает нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова. - Сорт Дюшес - ярко-желтые с розовым боком плоды, очень ароматные и сочные, но быстро портятся. Китайская груша - округлая, светло-желтых оттенков, отличается жестковатой хрустящей мякотью и не очень сладким вкусом. Такие плоды долго хранятся, однако употреблять в пищу их лучше всего в свежем виде, так как при термической обработке эта груша теряет свои свойства и консистенцию”.“Летние виды, такие как Лада или Чижовская, мягкие и очень сладкие, но хранятся недолго - не более недели в холодильнике. Осенние сорта, например, Конференция и Талгарская красавица, сочные и ароматные, с насыщенным вкусом. А зимние, такие как Бере Боск и Кюре, имеют плотную текстуру и могут сохраняться свежими несколько месяцев при температуре +2–+6 °C”, - добавляет Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей “Теплые Беседы”.На прилавках также можно встретить следующие сорта груш:Польза грушиГруши недаром относят к числу наиболее полезных для здоровья плодов, это во многом объясняется их богатым витаминно-минеральным составом. Например, калий помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и бороться с бессонницей, клетчатка и органические кислоты улучшают пищеварение и обмен веществ, витамины группы В важны для нормального функционирования нервной системы, эфирные масла обладают противовоспалительным эффектом, витамины А, К и Е отвечают за молодость и красоту, железо необходимо для профилактики анемии и так далее.“Ученые обнаружили в грушах такое вещество как арбутин. Это натуральный иммуностимулятор, антисептик, снижающий действие инфекций и воспалений, - дополняет Юлия Попова. - Полезная клетчатка (пектин) помогает очищать кишечник иподдерживать нормальную микрофлору, а флавоноиды очень полезны для сердца, сосудов”.К тому же, несмотря на то, что плоды кажутся достаточно сладкими на вкус, в них содержится не так много сахара и калорий, что делает их прекрасным продуктом для диетического питания и помогает поддерживать здоровый вес и хорошую физическую форму.Содержащиеся в грушах каротиноиды необходимы для зрения и красивой кожи, а входящие в состав антиоксиданты полезны для сохранения молодости, что, несомненно, является важным бонусом для многих женщин.“Для мужчин груша полезна в профилактике простатита, а для детей - как гипоаллергенный продукт, укрепляющий иммунитет. Пожилым людям этот фрукт рекомендован в рационе за его способность мягко воздействовать на организм, помогая сохранять бодрость и активность”, - отмечает Тамара Мосева.Как употреблять в пищуГруши можно употреблять в пищу как в свежем виде, так и в составе различных блюд после термической обработки. А вот очищать плоды от кожуры многие эксперты не рекомендуют, ведь в ней содержится ничуть не меньше полезных веществ, чем в сочной и сладкой мякоти.“Есть свежие фрукты лучше всего спустя полчаса после основного приемапищи, это поможет снизить риск брожения в кишечнике. Если у вас нет лишнего весаи сахарного диабета, можно добавить грушу и между основными приемами пищи в качестве легкого перекуса, - рассказывает Юлия Попова. - Рекомендуется в день съедать не более одной-двух груш”.Как выбратьПервое, на что стоит обратить внимание при выборе груш (как и в случае практически с любым другим продуктом) - это, конечно, их внешний вид. Кожура должна быть ровная, гладкая, без подозрительных пятен, повреждений и темных точек на поверхности. При нажатии спелая груша должна быть мягкой, но не слишком.Аромат у спелых груш насыщенный и приятный, любой посторонний запах от плодов - это повод насторожиться.“Импортные груши, пройдя долгий путь транспортировки, обычно имеют глянцевую поверхность и слегка жирную текстуру из-за применения специальных покрытий для сохранения свежести. Перед употреблением такие фрукты рекомендуется тщательно промыть. Состояние плодоножки также является важным критерием оценки качества: у спелой груши она упругая и мягкая, а продукты с сухой и ломкой плодоножкой лучше не брать”, - добавляет главный технолог сервиса PizzaSushiWok Андрей Лебедев.Как правильно хранить“Груши стоит хранить в ящиках или коробках, выстланных бумагой, в темном и прохладном месте. Плоды раскладывают в один слой плодоножками вверх и накрывают сверху еще одним слоем бумаги или дышащей тканью для защиты от света. Также можно обернуть каждую грушу в бумагу для поглощения излишней влаги и уже потом положить в ящик. Кроме того, в качестве наполнителя иногда используют сухие опилки или солому”, - говорит Андрей Лебедев.“Хранить груши стоит в холодильнике, особенно если не планируете съесть их сразу. Температура ниже 0 ℃ для свежих плодов не подходит. Не стоит мыть их сразу после покупки, это лучше сделать непосредственно перед употреблением, - советует Юлия Попова. - А еще груши можно сушить. Или замораживать, сбрызнув водой с лимонным соком, чтобы они не темнели”.Применение в кулинарии“Грушу можно есть целиком, очистив от кожуры по желанию, или использовать в нарезанном виде для салатов, закусок и десертов. Твердые сорта отлично сочетаются с салатами из мяса птицы (говядина, утка, индейка, курица) и сырами с благородной плесенью в канапе и закусках, - говорит Андрей Лебедев. - Запеченная груша станет легким и полезным гарниром к мясу, птице и блюдам из тунца. Из грушевого пюре можно приготовить соус, который подойдет для различных мясных блюд, а также для семги и форели. В домашних условиях из фрукта можно сделать варенье, джем, чатни с винным уксусом и луком, соус для сыра с горчицей или белым перцем. С помощью духовки или микроволновки получаются сладкие чипсы или вяленая груша. А проваренный в воде с сахаром и лимонным соком ломтик груши, измельченный блендером и замороженный, легко превратить в вкусный веганский сорбет. Смешав его с творожным сыром или сливками, можно получить освежающее мороженое. Кроме того, груша является является популярным ингредиентом для пирогов, кексов и других сладких изделий, а также хорошо сочетается с какао и орехами”.Применение в медицинеТак как груша обладает многими полезными свойствами, в древности ее нередко использовали при различных проблемах со здоровьем, да и в наше время считают полезной при некоторых недугах. Например, компот из свежих или сушеных плодов хорошо пить при нарушениях в работе ЖКТ. В нем содержатся танины, которые оказывают заметный вяжущий эффект.“В ее составе есть лигнин и камедь - природные сорбенты, которые выводят излишки жирных кислот и токсинов”, - говорит Юлия Попова.ВредДаже при употреблении в пищу такого полезного продукта как груши не стоит забывать про меру. Ведь несмотря на все многообразие положительных свойств, эти сочные плоды могут стать источником проблем. Так, съеденные натощак фрукты, могут вызвать чувство тяжести, кислые груши не всегда и не у всех хорошо усваиваются организмом, а если запивать плоды водой, то можно вызвать брожение.ПротивопоказанияС осторожностью груши стоит включать в свое меню людям, страдающим от синдрома раздраженного кишечника: у них этот плод может спровоцировать вздутие живота, метеоризм и другие побочные эффекты.Тяжелые формы диабета, язва и гастрит, заболевания печени, панкреатит и другие заболевания могут быть противопоказанием для употребления груш. Для того, чтобы избежать проблем, стоит предварительно проконсультироваться с врачом.Детям до года включать грушу в меню также стоит осторожно и с небольших порций. При этом внимательно следить за любыми негативными реакциями.Мнение эксперта“Если нужно ускорить созревание плодов, положите их в бумажный пакет со спелым яблоком или бананом. Но не держите фрукт в целлофане или пластиковом контейнере, это может вызвать преждевременное гниение. Если на груше появилась плесень, не пытайтесь ее обрезать, безопаснее просто выбросить ее. Перезревшие груши есть тоже не рекомендуется: их мякоть может содержать метиловый спирт и уксусную кислоту, которые негативно повлияют на состояние кишечника”, - говорит Юлия Попова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фрукты