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В США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа - РИА Новости, 27.12.2024
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11:05 27.12.2024 (обновлено: 12:33 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/gripp-1991621479.html
В США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа
В США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа - РИА Новости, 27.12.2024
В США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа
У пациента из Луизианы с тяжелым течением птичьего гриппа выявили мутацию вируса, говорится на сайте Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. У пациента из Луизианы с тяжелым течением птичьего гриппа выявили мутацию вируса, говорится на сайте Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)."Анализ выявил низкочастотные мутации в гене гемагглютинина в образце, полученном от пациента", — сообщили в CDC.Уточняется, что у пациента при госпитализации взяли два мазка. Вирусы из этих образцов сопоставили с последовательностями в вирусах из образцов домашней птицы, собранных в месте, где жил пациент. Между ними нашли различия, что позволило специалистам предположить, что у больного после заражения произошла мутация вируса.Инцидент с мутацией подчеркивает важность наблюдения за распространением птичьего гриппа, отметили в CDC. В организации также добавили, что риск для населения на фоне вспышки эпидемии птичьего гриппа в мире остается низким.В начале декабря ученые из американского исследовательского института Скриппса обнаружили, что достаточно всего одной мутации, чтобы штамм птичьего гриппа H5N1, вызывающий серьезное заболевание у людей, начал легко распространяться. Если это произойдет не в лабораторных условиях, а в живой природе, человечеству грозит новая пандемия.С начала этого года вспышки птичьего гриппа происходят по всему миру. Тем не менее по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году произошло гораздо меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023-м. В России число очагов инфекции в этом году также меньше, чем в прошлом.Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, поражающая органы пищеварения и дыхания. Заболевание характеризуется высокой летальностью и относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Вирус могут переносить мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться и человеку.
https://ria.ru/20241212/popova-1988751534.html
https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html
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сша, луизиана, россия, в мире
США, Луизиана, Россия, В мире
В США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа

CDC: в США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа

© iStock.com / Bevan GoldswainКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© iStock.com / Bevan Goldswain
Капельница. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. У пациента из Луизианы с тяжелым течением птичьего гриппа выявили мутацию вируса, говорится на сайте Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
"Анализ выявил низкочастотные мутации в гене гемагглютинина в образце, полученном от пациента", — сообщили в CDC.
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Уточняется, что у пациента при госпитализации взяли два мазка. Вирусы из этих образцов сопоставили с последовательностями в вирусах из образцов домашней птицы, собранных в месте, где жил пациент. Между ними нашли различия, что позволило специалистам предположить, что у больного после заражения произошла мутация вируса.
Инцидент с мутацией подчеркивает важность наблюдения за распространением птичьего гриппа, отметили в CDC. В организации также добавили, что риск для населения на фоне вспышки эпидемии птичьего гриппа в мире остается низким.
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С начала этого года вспышки птичьего гриппа происходят по всему миру. Тем не менее по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году произошло гораздо меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023-м. В России число очагов инфекции в этом году также меньше, чем в прошлом.
Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, поражающая органы пищеварения и дыхания. Заболевание характеризуется высокой летальностью и относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Вирус могут переносить мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться и человеку.
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