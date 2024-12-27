Спасает кишечник и убивает инфекции: за что россияне обожают гранат
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Оглавление
- Гранат
- Состав
- Какие витамины и минералы содержит
- Калорийность
- Польза для здоровья организма человека
- Особые свойства
- Для женщин
- Для мужчин
- Для детей
- Полезен ли гранатовый сок
- Можно ли есть кожуру и косточки
- Возможный вред и противопоказания
- Суточная норма
- Применение граната в кулинарии
- Как быстро почистить гранат
- Как правильно выбрать и хранить гранат
- Как заморозить
- Популярные вопросы
- Можно ли беременным?
- Можно ли есть при похудении?
- Комментарии эксперта
Созвучное название граната с боевым снарядом неслучайное — это действительно "витаминная бомба". Совместно с экспертом рассказываем, какими полезными свойствами для человека обладает гранат, сколько можно съедать зерен в день без вреда для организма, и как правильно выбрать спелый плод.
Гранат
Гранат — плод одноименного кустарника, растущего в регионах с субтропическим климатом, а именно на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Название плода полностью характеризует его строение: "гранат" в переводе с латыни — "зернистый". Биологи относят его к ягодам, ссылаясь на наличие косточек внутри зерен, но называть его фруктом, как привыкли многие, тоже допустимо.
История появления граната исчисляется тысячелетиями. В Древние времена сладкие плоды кустарника считались символом плодородия, что доказывают обнаруженные археологами остатки наскальной живописи в Центральной Азии, на которой была изображена богиня плодородия иранской мифологии Анахита с плодами в руках. В эффективности граната при лечении бесплодия были уверены и древние жители Востока, которые использовали его для восстановления фертильности у молодых особ. В целом этот фрукт всегда считался "женским". Даже итальянцы уверены, что запретным плодом, которым соблазнилась Ева, было не яблоко, а гранат с потрясающе сладкими зернами.
Благодаря богатому на полезные вещества составу гранат и сегодня используют в лечении и профилактике различных заболеваний, в частности для нормализации белков плазмы крови. Однако это лишь один из его распространенных и известных свойств. На самом деле фрукт способен нормализовать множество процессов в организме и восполнить запас необходимых витаминов и минералов. При этом плоды доступны всегда — независимо от того, что они созревают осенью, их можно купить в любое время года.
Можно ли есть гранат с косточками? Отвечает врач-терапевт
1 мая 2021, 16:15
Состав
Как известно, почти половина от всего веса одного плода приходится на кожуру. Остальная часть — съедобные сладкие зерна с косточкой, в 100 граммах которых содержится:
- 1,67 г белка;
- 1,17 г жиров;
- 18,7 г углеводов;
- 77,93 г воды.
Углеводы в гранате — сахара (13,7 г на 100 г) и клетчатка (4 г на 100 г). Также в зернах содержится 0,53 г золы и масса других полезных веществ.
Какие витамины и минералы содержит
В 100 г зерен граната содержится 10,2 мг витамина С, что восполняет 30% от суточной нормы. По этой причине его можно назвать одним из источников аскорбиновой кислоты, важной в поддержании иммунитета, синтезе коллагена и защите клеток от окисления и разрушения. Также в фрукте присутствуют:
- витамин E – 0,60 мг;
- витамин B5 – 0,38 мг;
- витамин B1 – 0,07 мг;
- витамин B2 — 0,05 мг;
- витамин B6 — 0,08 мг;
- витамин B9 — 38 мкг;
- витамин K – 16,4 мкг.
Среди минералов большая концентрация в составе плода приходится на калий — 150 мг на 100 г. Вместе с тем в зернах содержится кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, 2 мкг йода и даже фтор.
Известно, что гранат является источником железа. На самом деле его концентрация небольшая — всего 1 мг (на 100 г) — и, к тому же, это растительное, негемовое вещество, усваивающееся организмом в небольшом объеме. Чтобы действительно восполнить запасы железа в организме и нормализовать уровень гемоглобина в крови, следует сочетать зерна граната с красным мясом и морепродуктами.
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"Если сочетать гранат с красным мясом и субпродуктами, то поднять гемоглобин получится значительно легче, поскольку кроме железа, нужен достаточный уровень белка и других кофакторов усвоения железа — витамина С, витамина В9, В12 и др.", — сказала РИА Новости практикующий врач-натуропат, нутрициолог, основатель Института практической натуропатии и нутрициологии (ИПНН) Марина Мальцева.
Калорийность
В 100 г гранатовых зерен содержится от 72 до 83 ккал, в зависимости от сорта. В любом случае гранат — низкокалорийный продукт, который можно включать в диетический рацион.
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Польза для здоровья организма человека
Гранат повышает иммунитет и оказывает противовоспалительный эффект, защищая организм от токсинов и свободных радикалов. И это не только благодаря содержанию витамина C в составе: в фрукте содержится вещество пуникалагин — мощный антиоксидант. К тому же данные вещества вместе с пунической кислотой, которая тоже присутствует в зернах и гранатовом соке, снижают риски развития заболеваний сердца, нормализуя уровень триглицеридов, глюкозы и "плохого" холестерина в крови. Поэтому гранат рекомендуется людям с преддиабетом и уже диагностированным сахараным диабетом.
Дополнительные полезные свойства:
- 1.Снижает артериальное давление. Ежедневное употребление 150 мл гранатового сока нормализует кровяное давление и снижает риски развития гипертонии, что было доказано учеными.
- 2.Обладает мощным противовирусным и противогрибковым действием. Содержащиеся растительные соединения в зернах эффективно борются с дрожжевыми инфекциями и заболеваниями полости рта.
- 3.Укрепляет суставы и снижает болевой синдром. Экстракт граната блокирует ферменты, которые повреждают суставы, особенно у тех, кто уже страдает от артрита.
- 4.Положительно влияет на работу нервной системы и помогает организму бороться со стрессом, благодаря содержанию витаминов группы B в составе.
- 5.Улучшает работу ЖКТ. Клетчатка в гранате стимулирует перильстатику кишечника, а кислые плоды способствуют нормализации кислотности, что важно для людей с гипоацидным гастритом.
Высокое содержание железа в гранатовом соке предотвращает риск развития анемии, восполняя необходимую суточную норму вещества в организме. Как говорилось ранее, зерна одного плода содержат не так много железа, поэтому их следует сочетать с другими его источниками.
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"На востоке масло косточек граната используется как наружное, заживляющее средство, улучшающее состояние кожи, ногтей", — дополняет Марина Мальцева.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСпелый гранат на дереве в ливанской долине Бекаа
Спелый гранат на дереве в ливанской долине Бекаа
Особые свойства
Ученые доказали, что гранат улучшает память и повышает выносливость, проведя соответствующие эксперименты. В первом случае исследование, проведенное с участием 28 пожилых людей, которые ежедневно выпивали 230 мл гранатового сока, показало улучшение вербальной и зрительной памяти; во втором опыт на бегунах, употреблявших 1 г экстракта граната до пробежки, показал улучшение эффективности спортсменов, благодаря содержанию нитратов, которые повышают физическую способность человека.
Гранат положительно воздействует на здоровье женщин, мужчин и детей, благодаря своим особым свойствам.
Для женщин
Гранат положительно влияет на состояние во время менструального цикла, а также рекомендуется во время менопаузы, так как содержит фитоэстрогены, которые способны облегчить ее симптомы. Марина Мальцева при этом отметила, что эффект будет не у всех женщин и только в совокупности с другими источниками фитоэстрогенов, например, с солодкой или семенами льна.
Для мужчин
Содержащийся в гранате пуникалагин благоприятно влияет на мужское здоровье, блокируя преобразование тестостерона в эстроген, улучшая потенцию и укрепляя сосуды. Однако в гранатовом соке его немного, но достаточно для поддержания функций организма в норме.
Для детей
Гранат насыщает детский организм необходимыми витаминами, что важно в зимний период и во время авитаминоза. Дополнительно плод способен укрепить слабые десна и нормализовать работу кишечника, улучшив перильстатику и аппетит. Но стоит не забывать о рекомендуемой норме потребления граната, чтобы исключить риски возникновения аллергии у ребенка.
Полезен ли гранатовый сок
Как заявила РИА Новости Марина Мальцева, сок намного беднее по составу, чем цельные зерна. К тому же в напиток может быть добавлен лишний сахар, да и сама концентрация натурального сока может быть небольшой. Поэтому в этом вопросе важно тщательно выбирать готовый продукт, обращая внимание на состав — стоит отдать предпочтение продукту со 100% содержанием натурального сока без других добавок.
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"Часто людям, страдающим анемией, рекомендуют пить гранатовый сок. Как дополнение к основному лечению, его можно использовать, но набрать весь объем необходимого железа из сока сложно — придется выпить около трех литров, а это настоящая атака на пищеварительный тракт, печень и сердце из-за избытка фруктозы и калия", — рассказывает Марина Мальцева.
Важно: содержащиеся органические кислоты в гранате оказывают неблагоприятное воздействие на зубную эмаль. Чтобы не ухудшить состояние полости рта, гранатовый сок следует предварительно разбавлять водой и пить его через трубочку.
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Можно ли есть кожуру и косточки
Свежую кожуру граната есть не рекомендуется. Но из нее можно сделать гранатовые корки, которые впоследствии измельчаются в порошок и используются для приготовления лечебных настоек, отвара или чая. В кожуре содержится много дубильных веществ и органических кислот, благодаря которым напитки отлично помогают восстановить кишечник и остановить диарею, например, при ротавирусной инфекции, пищевом отравлении и других расстройствах ЖКТ.
Что касается косточек, их можно есть. Они содержат уникальную гранатовую кислоту, а их масло — Омега-3 и токоферол (витамин E). Последний является отличным репарантом — веществом, ускоряющим регенерацию слизистой оболочки желудка. К тому же в косточках имеется небольшая концентрация антиоксидантов, которые обладают антивирусными и антивоспалительными свойствами.
Возможный вред и противопоказания
Гранат может быть безвредным, если употреблять его в пределах рекомендуемой суточной нормы и не иметь особых проблем со здоровьем. Ограничить потребление фрукта следует при:
- артериальной гипертензии;
- гастрите с повышенной кислотностью или язве;
- гастроэзофагеальном рефлюксе;
- приеме антикоагулянтов для разжижения крови — витамин K в гранате способствует свертыванию крови;
- приеме статинов — по мнению ученых, зерна граната блокируют важный для усвоения препарата фермент.
При наличии того или иного случая следует проконсультироваться с врачом.
© Depositphotos.com / nad.loboda.gmail.comСалат "Гранатовый браслет"
© Depositphotos.com / nad.loboda.gmail.com
Салат "Гранатовый браслет"
Суточная норма
Как отмечает Марина Мальцева, в день оптимально съедать 100-150 г зерен граната или выпивать не более 100 мл концентрированного сока, разведенного водой.
Применение граната в кулинарии
Гранат — универсальный продукт, обладающий слегка вяжущим, кисло-сладким вкусом, который идеально сочетается со многими ингредиентами, что доказывает популярность фрукта в кухнях Кавказа и Востока. Например, зернами граната украшаются салаты из зеленых листьев и свежих овощей, мясо, приготовленное на углях, или томленые мясные потроха (кучмачи). Также их используют в приготовлении рагу или блюд из баклажанов и орехов, украшении десертов, изготовлении домашнего вина, настоек.
Отдельной популярностью в кулинарии пользуется гранатовый сок — из него готовят различные соусы к мясу, маринады, заменяя им вино или уксус.
Как быстро почистить гранат
Чтобы быстро почистить гранат, нужно срезать верхушку и сделать крестообразный надрез сверху на кожуре, после чего поместить плод в воду и аккуратно разломать его оболочку. Зерна, упавшие в воду можно выловить шумовкой или процедить их через сито.
Можно обойтись и без воды. Для этого нужно так же срезать верхушку и сделать небольшие надрезы вдоль каждой перепонки, разделив гранат на дольки.
Как правильно выбрать и хранить гранат
Выбирая гранат, следует внимательно рассмотреть его. Свежий плод должен быть достаточно увесистым с не слишком толстой кожурой яркого насыщенного цвета. "Шишечки" на поверхности свидетельствуют о спелости граната, поэтому их не стоит бояться. Также по гранату можно постучать: громкий и звонкий звук признак спелости фрукта.
Гранат достаточно хорошо хранится при +2-10 градусах в отделе для овощей и фруктов в холодильнике или зимой на лоджии. Срок хранения у каждого сорта разный — кислые плоды дольше всех сохраняют свою свежесть. При этом важно следить за нормальным уровнем влажности в помещении и не допускать резких перепадов температуры.
Очищенные зерна граната в идеале следует съедать сразу. В другом случае их можно хранить в холодильнике, в герметично закрытом контейнере, не более 2-3 дней.
Как заморозить
Гранат можно заморозить целиком или в очищенном виде, поместив плод или зерна в зип-пакет или контейнер. Зерна лучше укладывать ровным слоем, чтобы не повредить их целостность. Так заготовка может храниться в морозильной камере около 12 месяцев. Размороженный гранат можно использовать для приготовления компота, соусов, маринада, десертов.
Популярные вопросы
Прилавок с гранатами
Можно ли беременным?
Гранат можно есть во время беременности, если этого не запретит врач и нет аллергии на фрукт. Главное — не злоупотреблять продуктом, особенно в первый триместр, чтобы не ухудшилось самочувствие.
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"Беременным женщинам стоит обратить внимание на гранатовый сок — 50-60 мл напитка уменьшают тошноту во время токсикоза за счет содержащихся в нем танинов", — комментирует Марина Мальцева.
Можно ли есть при похудении?
Гранат можно включать в рацион при похудении, соблюдая рекомендуемую суточную норму. Фрукт содержит немного калорий, но достаточно сахара, поэтому его стоит есть в первой половине дня.
Комментарии эксперта
"Я рекомендую отдать предпочтение свежим зернам граната, чем готовому соку. Так вы гарантировано получите порцию важнейших антиоксидантов и других полезных веществ. Если вы предпочитаете гранатовый сок, не забывайте разбавлять его водой и пейте вместе с едой, не на голодный желудок", — комментирует Марина Мальцева.