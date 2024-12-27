https://ria.ru/20241227/granat-1915851350.html

Спасает кишечник и убивает инфекции: за что россияне обожают гранат

Гранат: польза, вред, калорийность и свойства для здоровья организма женщин и мужчин

Спасает кишечник и убивает инфекции: за что россияне обожают гранат

Созвучное название граната с боевым снарядом неслучайное — это действительно "витаминная бомба". Совместно с экспертом рассказываем, какими полезными свойствами РИА Новости, 27.12.2024

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Созвучное название граната с боевым снарядом неслучайное — это действительно "витаминная бомба". Совместно с экспертом рассказываем, какими полезными свойствами для человека обладает гранат, сколько можно съедать зерен в день без вреда для организма, и как правильно выбрать спелый плод.ГранатГранат — плод одноименного кустарника, растущего в регионах с субтропическим климатом, а именно на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Название плода полностью характеризует его строение: "гранат" в переводе с латыни — "зернистый". Биологи относят его к ягодам, ссылаясь на наличие косточек внутри зерен, но называть его фруктом, как привыкли многие, тоже допустимо.История появления граната исчисляется тысячелетиями. В Древние времена сладкие плоды кустарника считались символом плодородия, что доказывают обнаруженные археологами остатки наскальной живописи в Центральной Азии, на которой была изображена богиня плодородия иранской мифологии Анахита с плодами в руках. В эффективности граната при лечении бесплодия были уверены и древние жители Востока, которые использовали его для восстановления фертильности у молодых особ. В целом этот фрукт всегда считался "женским". Даже итальянцы уверены, что запретным плодом, которым соблазнилась Ева, было не яблоко, а гранат с потрясающе сладкими зернами.Благодаря богатому на полезные вещества составу гранат и сегодня используют в лечении и профилактике различных заболеваний, в частности для нормализации белков плазмы крови. Однако это лишь один из его распространенных и известных свойств. На самом деле фрукт способен нормализовать множество процессов в организме и восполнить запас необходимых витаминов и минералов. При этом плоды доступны всегда — независимо от того, что они созревают осенью, их можно купить в любое время года.СоставКак известно, почти половина от всего веса одного плода приходится на кожуру. Остальная часть — съедобные сладкие зерна с косточкой, в 100 граммах которых содержится:Углеводы в гранате — сахара (13,7 г на 100 г) и клетчатка (4 г на 100 г). Также в зернах содержится 0,53 г золы и масса других полезных веществ.Какие витамины и минералы содержитВ 100 г зерен граната содержится 10,2 мг витамина С, что восполняет 30% от суточной нормы. По этой причине его можно назвать одним из источников аскорбиновой кислоты, важной в поддержании иммунитета, синтезе коллагена и защите клеток от окисления и разрушения. Также в фрукте присутствуют:Среди минералов большая концентрация в составе плода приходится на калий — 150 мг на 100 г. Вместе с тем в зернах содержится кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, 2 мкг йода и даже фтор.Известно, что гранат является источником железа. На самом деле его концентрация небольшая — всего 1 мг (на 100 г) — и, к тому же, это растительное, негемовое вещество, усваивающееся организмом в небольшом объеме. Чтобы действительно восполнить запасы железа в организме и нормализовать уровень гемоглобина в крови, следует сочетать зерна граната с красным мясом и морепродуктами."Если сочетать гранат с красным мясом и субпродуктами, то поднять гемоглобин получится значительно легче, поскольку кроме железа, нужен достаточный уровень белка и других кофакторов усвоения железа — витамина С, витамина В9, В12 и др.", — сказала РИА Новости практикующий врач-натуропат, нутрициолог, основатель Института практической натуропатии и нутрициологии (ИПНН) Марина Мальцева.КалорийностьВ 100 г гранатовых зерен содержится от 72 до 83 ккал, в зависимости от сорта. В любом случае гранат — низкокалорийный продукт, который можно включать в диетический рацион.Польза для здоровья организма человекаГранат повышает иммунитет и оказывает противовоспалительный эффект, защищая организм от токсинов и свободных радикалов. И это не только благодаря содержанию витамина C в составе: в фрукте содержится вещество пуникалагин — мощный антиоксидант. К тому же данные вещества вместе с пунической кислотой, которая тоже присутствует в зернах и гранатовом соке, снижают риски развития заболеваний сердца, нормализуя уровень триглицеридов, глюкозы и "плохого" холестерина в крови. Поэтому гранат рекомендуется людям с преддиабетом и уже диагностированным сахараным диабетом.Дополнительные полезные свойства:Высокое содержание железа в гранатовом соке предотвращает риск развития анемии, восполняя необходимую суточную норму вещества в организме. Как говорилось ранее, зерна одного плода содержат не так много железа, поэтому их следует сочетать с другими его источниками."На востоке масло косточек граната используется как наружное, заживляющее средство, улучшающее состояние кожи, ногтей", — дополняет Марина Мальцева.Особые свойстваУченые доказали, что гранат улучшает память и повышает выносливость, проведя соответствующие эксперименты. В первом случае исследование, проведенное с участием 28 пожилых людей, которые ежедневно выпивали 230 мл гранатового сока, показало улучшение вербальной и зрительной памяти; во втором опыт на бегунах, употреблявших 1 г экстракта граната до пробежки, показал улучшение эффективности спортсменов, благодаря содержанию нитратов, которые повышают физическую способность человека.Гранат положительно воздействует на здоровье женщин, мужчин и детей, благодаря своим особым свойствам.Для женщинГранат положительно влияет на состояние во время менструального цикла, а также рекомендуется во время менопаузы, так как содержит фитоэстрогены, которые способны облегчить ее симптомы. Марина Мальцева при этом отметила, что эффект будет не у всех женщин и только в совокупности с другими источниками фитоэстрогенов, например, с солодкой или семенами льна.Для мужчинСодержащийся в гранате пуникалагин благоприятно влияет на мужское здоровье, блокируя преобразование тестостерона в эстроген, улучшая потенцию и укрепляя сосуды. Однако в гранатовом соке его немного, но достаточно для поддержания функций организма в норме.Для детейГранат насыщает детский организм необходимыми витаминами, что важно в зимний период и во время авитаминоза. Дополнительно плод способен укрепить слабые десна и нормализовать работу кишечника, улучшив перильстатику и аппетит. Но стоит не забывать о рекомендуемой норме потребления граната, чтобы исключить риски возникновения аллергии у ребенка.Полезен ли гранатовый сокКак заявила РИА Новости Марина Мальцева, сок намного беднее по составу, чем цельные зерна. К тому же в напиток может быть добавлен лишний сахар, да и сама концентрация натурального сока может быть небольшой. Поэтому в этом вопросе важно тщательно выбирать готовый продукт, обращая внимание на состав — стоит отдать предпочтение продукту со 100% содержанием натурального сока без других добавок."Часто людям, страдающим анемией, рекомендуют пить гранатовый сок. Как дополнение к основному лечению, его можно использовать, но набрать весь объем необходимого железа из сока сложно — придется выпить около трех литров, а это настоящая атака на пищеварительный тракт, печень и сердце из-за избытка фруктозы и калия", — рассказывает Марина Мальцева.Важно: содержащиеся органические кислоты в гранате оказывают неблагоприятное воздействие на зубную эмаль. Чтобы не ухудшить состояние полости рта, гранатовый сок следует предварительно разбавлять водой и пить его через трубочку.Можно ли есть кожуру и косточкиСвежую кожуру граната есть не рекомендуется. Но из нее можно сделать гранатовые корки, которые впоследствии измельчаются в порошок и используются для приготовления лечебных настоек, отвара или чая. В кожуре содержится много дубильных веществ и органических кислот, благодаря которым напитки отлично помогают восстановить кишечник и остановить диарею, например, при ротавирусной инфекции, пищевом отравлении и других расстройствах ЖКТ.Что касается косточек, их можно есть. Они содержат уникальную гранатовую кислоту, а их масло — Омега-3 и токоферол (витамин E). Последний является отличным репарантом — веществом, ускоряющим регенерацию слизистой оболочки желудка. К тому же в косточках имеется небольшая концентрация антиоксидантов, которые обладают антивирусными и антивоспалительными свойствами.Возможный вред и противопоказанияГранат может быть безвредным, если употреблять его в пределах рекомендуемой суточной нормы и не иметь особых проблем со здоровьем. Ограничить потребление фрукта следует при:При наличии того или иного случая следует проконсультироваться с врачом.Суточная нормаКак отмечает Марина Мальцева, в день оптимально съедать 100-150 г зерен граната или выпивать не более 100 мл концентрированного сока, разведенного водой.Применение граната в кулинарииГранат — универсальный продукт, обладающий слегка вяжущим, кисло-сладким вкусом, который идеально сочетается со многими ингредиентами, что доказывает популярность фрукта в кухнях Кавказа и Востока. Например, зернами граната украшаются салаты из зеленых листьев и свежих овощей, мясо, приготовленное на углях, или томленые мясные потроха (кучмачи). Также их используют в приготовлении рагу или блюд из баклажанов и орехов, украшении десертов, изготовлении домашнего вина, настоек.Отдельной популярностью в кулинарии пользуется гранатовый сок — из него готовят различные соусы к мясу, маринады, заменяя им вино или уксус.Как быстро почистить гранатЧтобы быстро почистить гранат, нужно срезать верхушку и сделать крестообразный надрез сверху на кожуре, после чего поместить плод в воду и аккуратно разломать его оболочку. Зерна, упавшие в воду можно выловить шумовкой или процедить их через сито.Можно обойтись и без воды. Для этого нужно так же срезать верхушку и сделать небольшие надрезы вдоль каждой перепонки, разделив гранат на дольки.Как правильно выбрать и хранить гранатВыбирая гранат, следует внимательно рассмотреть его. Свежий плод должен быть достаточно увесистым с не слишком толстой кожурой яркого насыщенного цвета. "Шишечки" на поверхности свидетельствуют о спелости граната, поэтому их не стоит бояться. Также по гранату можно постучать: громкий и звонкий звук признак спелости фрукта.Гранат достаточно хорошо хранится при +2-10 градусах в отделе для овощей и фруктов в холодильнике или зимой на лоджии. Срок хранения у каждого сорта разный — кислые плоды дольше всех сохраняют свою свежесть. При этом важно следить за нормальным уровнем влажности в помещении и не допускать резких перепадов температуры.Очищенные зерна граната в идеале следует съедать сразу. В другом случае их можно хранить в холодильнике, в герметично закрытом контейнере, не более 2-3 дней.Как заморозитьГранат можно заморозить целиком или в очищенном виде, поместив плод или зерна в зип-пакет или контейнер. Зерна лучше укладывать ровным слоем, чтобы не повредить их целостность. Так заготовка может храниться в морозильной камере около 12 месяцев. Размороженный гранат можно использовать для приготовления компота, соусов, маринада, десертов.Популярные вопросыМожно ли беременным?Гранат можно есть во время беременности, если этого не запретит врач и нет аллергии на фрукт. Главное — не злоупотреблять продуктом, особенно в первый триместр, чтобы не ухудшилось самочувствие."Беременным женщинам стоит обратить внимание на гранатовый сок — 50-60 мл напитка уменьшают тошноту во время токсикоза за счет содержащихся в нем танинов", — комментирует Марина Мальцева.Можно ли есть при похудении?Гранат можно включать в рацион при похудении, соблюдая рекомендуемую суточную норму. Фрукт содержит немного калорий, но достаточно сахара, поэтому его стоит есть в первой половине дня.Комментарии эксперта"Я рекомендую отдать предпочтение свежим зернам граната, чем готовому соку. Так вы гарантировано получите порцию важнейших антиоксидантов и других полезных веществ. Если вы предпочитаете гранатовый сок, не забывайте разбавлять его водой и пейте вместе с едой, не на голодный желудок", — комментирует Марина Мальцева.

https://rsport.ria.ru/20210501/granat-1730845020.html

https://rsport.ria.ru/20220128/frukty-1769863637.html

https://ria.ru/20210211/granat-1597059733.html

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питание, фрукты