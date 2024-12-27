Рейтинг@Mail.ru
Гранат: польза, вред, калорийность и свойства для здоровья организма женщин и мужчин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Проект Йога в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
ЗОЖ
 
13:00 27.12.2024 (обновлено: 13:08 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/granat-1915851350.html
Спасает кишечник и убивает инфекции: за что россияне обожают гранат
Гранат: польза, вред, калорийность и свойства для здоровья организма женщин и мужчин
Спасает кишечник и убивает инфекции: за что россияне обожают гранат
Созвучное название граната с боевым снарядом неслучайное — это действительно "витаминная бомба". Совместно с экспертом рассказываем, какими полезными свойствами РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:00:00+03:00
2024-12-27T13:08:00+03:00
зож
питание
фрукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915860964_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_39745546e58e2c3c295dafde24fc69e8.jpg
Созвучное название граната с боевым снарядом неслучайное — это действительно "витаминная бомба". Совместно с экспертом рассказываем, какими полезными свойствами для человека обладает гранат, сколько можно съедать зерен в день без вреда для организма, и как правильно выбрать спелый плод.ГранатГранат — плод одноименного кустарника, растущего в регионах с субтропическим климатом, а именно на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Название плода полностью характеризует его строение: "гранат" в переводе с латыни — "зернистый". Биологи относят его к ягодам, ссылаясь на наличие косточек внутри зерен, но называть его фруктом, как привыкли многие, тоже допустимо.История появления граната исчисляется тысячелетиями. В Древние времена сладкие плоды кустарника считались символом плодородия, что доказывают обнаруженные археологами остатки наскальной живописи в Центральной Азии, на которой была изображена богиня плодородия иранской мифологии Анахита с плодами в руках. В эффективности граната при лечении бесплодия были уверены и древние жители Востока, которые использовали его для восстановления фертильности у молодых особ. В целом этот фрукт всегда считался "женским". Даже итальянцы уверены, что запретным плодом, которым соблазнилась Ева, было не яблоко, а гранат с потрясающе сладкими зернами.Благодаря богатому на полезные вещества составу гранат и сегодня используют в лечении и профилактике различных заболеваний, в частности для нормализации белков плазмы крови. Однако это лишь один из его распространенных и известных свойств. На самом деле фрукт способен нормализовать множество процессов в организме и восполнить запас необходимых витаминов и минералов. При этом плоды доступны всегда — независимо от того, что они созревают осенью, их можно купить в любое время года.СоставКак известно, почти половина от всего веса одного плода приходится на кожуру. Остальная часть — съедобные сладкие зерна с косточкой, в 100 граммах которых содержится:Углеводы в гранате — сахара (13,7 г на 100 г) и клетчатка (4 г на 100 г). Также в зернах содержится 0,53 г золы и масса других полезных веществ.Какие витамины и минералы содержитВ 100 г зерен граната содержится 10,2 мг витамина С, что восполняет 30% от суточной нормы. По этой причине его можно назвать одним из источников аскорбиновой кислоты, важной в поддержании иммунитета, синтезе коллагена и защите клеток от окисления и разрушения. Также в фрукте присутствуют:Среди минералов большая концентрация в составе плода приходится на калий — 150 мг на 100 г. Вместе с тем в зернах содержится кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, 2 мкг йода и даже фтор.Известно, что гранат является источником железа. На самом деле его концентрация небольшая — всего 1 мг (на 100 г) — и, к тому же, это растительное, негемовое вещество, усваивающееся организмом в небольшом объеме. Чтобы действительно восполнить запасы железа в организме и нормализовать уровень гемоглобина в крови, следует сочетать зерна граната с красным мясом и морепродуктами.&quot;Если сочетать гранат с красным мясом и субпродуктами, то поднять гемоглобин получится значительно легче, поскольку кроме железа, нужен достаточный уровень белка и других кофакторов усвоения железа — витамина С, витамина В9, В12 и др.&quot;, — сказала РИА Новости практикующий врач-натуропат, нутрициолог, основатель Института практической натуропатии и нутрициологии (ИПНН) Марина Мальцева.КалорийностьВ 100 г гранатовых зерен содержится от 72 до 83 ккал, в зависимости от сорта. В любом случае гранат — низкокалорийный продукт, который можно включать в диетический рацион.Польза для здоровья организма человекаГранат повышает иммунитет и оказывает противовоспалительный эффект, защищая организм от токсинов и свободных радикалов. И это не только благодаря содержанию витамина C в составе: в фрукте содержится вещество пуникалагин — мощный антиоксидант. К тому же данные вещества вместе с пунической кислотой, которая тоже присутствует в зернах и гранатовом соке, снижают риски развития заболеваний сердца, нормализуя уровень триглицеридов, глюкозы и "плохого" холестерина в крови. Поэтому гранат рекомендуется людям с преддиабетом и уже диагностированным сахараным диабетом.Дополнительные полезные свойства:Высокое содержание железа в гранатовом соке предотвращает риск развития анемии, восполняя необходимую суточную норму вещества в организме. Как говорилось ранее, зерна одного плода содержат не так много железа, поэтому их следует сочетать с другими его источниками."На востоке масло косточек граната используется как наружное, заживляющее средство, улучшающее состояние кожи, ногтей", — дополняет Марина Мальцева.Особые свойстваУченые доказали, что гранат улучшает память и повышает выносливость, проведя соответствующие эксперименты. В первом случае исследование, проведенное с участием 28 пожилых людей, которые ежедневно выпивали 230 мл гранатового сока, показало улучшение вербальной и зрительной памяти; во втором опыт на бегунах, употреблявших 1 г экстракта граната до пробежки, показал улучшение эффективности спортсменов, благодаря содержанию нитратов, которые повышают физическую способность человека.Гранат положительно воздействует на здоровье женщин, мужчин и детей, благодаря своим особым свойствам.Для женщинГранат положительно влияет на состояние во время менструального цикла, а также рекомендуется во время менопаузы, так как содержит фитоэстрогены, которые способны облегчить ее симптомы. Марина Мальцева при этом отметила, что эффект будет не у всех женщин и только в совокупности с другими источниками фитоэстрогенов, например, с солодкой или семенами льна.Для мужчинСодержащийся в гранате пуникалагин благоприятно влияет на мужское здоровье, блокируя преобразование тестостерона в эстроген, улучшая потенцию и укрепляя сосуды. Однако в гранатовом соке его немного, но достаточно для поддержания функций организма в норме.Для детейГранат насыщает детский организм необходимыми витаминами, что важно в зимний период и во время авитаминоза. Дополнительно плод способен укрепить слабые десна и нормализовать работу кишечника, улучшив перильстатику и аппетит. Но стоит не забывать о рекомендуемой норме потребления граната, чтобы исключить риски возникновения аллергии у ребенка.Полезен ли гранатовый сокКак заявила РИА Новости Марина Мальцева, сок намного беднее по составу, чем цельные зерна. К тому же в напиток может быть добавлен лишний сахар, да и сама концентрация натурального сока может быть небольшой. Поэтому в этом вопросе важно тщательно выбирать готовый продукт, обращая внимание на состав — стоит отдать предпочтение продукту со 100% содержанием натурального сока без других добавок.&quot;Часто людям, страдающим анемией, рекомендуют пить гранатовый сок. Как дополнение к основному лечению, его можно использовать, но набрать весь объем необходимого железа из сока сложно — придется выпить около трех литров, а это настоящая атака на пищеварительный тракт, печень и сердце из-за избытка фруктозы и калия&quot;, — рассказывает Марина Мальцева.Важно: содержащиеся органические кислоты в гранате оказывают неблагоприятное воздействие на зубную эмаль. Чтобы не ухудшить состояние полости рта, гранатовый сок следует предварительно разбавлять водой и пить его через трубочку.Можно ли есть кожуру и косточкиСвежую кожуру граната есть не рекомендуется. Но из нее можно сделать гранатовые корки, которые впоследствии измельчаются в порошок и используются для приготовления лечебных настоек, отвара или чая. В кожуре содержится много дубильных веществ и органических кислот, благодаря которым напитки отлично помогают восстановить кишечник и остановить диарею, например, при ротавирусной инфекции, пищевом отравлении и других расстройствах ЖКТ.Что касается косточек, их можно есть. Они содержат уникальную гранатовую кислоту, а их масло — Омега-3 и токоферол (витамин E). Последний является отличным репарантом — веществом, ускоряющим регенерацию слизистой оболочки желудка. К тому же в косточках имеется небольшая концентрация антиоксидантов, которые обладают антивирусными и антивоспалительными свойствами.Возможный вред и противопоказанияГранат может быть безвредным, если употреблять его в пределах рекомендуемой суточной нормы и не иметь особых проблем со здоровьем. Ограничить потребление фрукта следует при:При наличии того или иного случая следует проконсультироваться с врачом.Суточная нормаКак отмечает Марина Мальцева, в день оптимально съедать 100-150 г зерен граната или выпивать не более 100 мл концентрированного сока, разведенного водой.Применение граната в кулинарииГранат — универсальный продукт, обладающий слегка вяжущим, кисло-сладким вкусом, который идеально сочетается со многими ингредиентами, что доказывает популярность фрукта в кухнях Кавказа и Востока. Например, зернами граната украшаются салаты из зеленых листьев и свежих овощей, мясо, приготовленное на углях, или томленые мясные потроха (кучмачи). Также их используют в приготовлении рагу или блюд из баклажанов и орехов, украшении десертов, изготовлении домашнего вина, настоек.Отдельной популярностью в кулинарии пользуется гранатовый сок — из него готовят различные соусы к мясу, маринады, заменяя им вино или уксус.Как быстро почистить гранатЧтобы быстро почистить гранат, нужно срезать верхушку и сделать крестообразный надрез сверху на кожуре, после чего поместить плод в воду и аккуратно разломать его оболочку. Зерна, упавшие в воду можно выловить шумовкой или процедить их через сито.Можно обойтись и без воды. Для этого нужно так же срезать верхушку и сделать небольшие надрезы вдоль каждой перепонки, разделив гранат на дольки.Как правильно выбрать и хранить гранатВыбирая гранат, следует внимательно рассмотреть его. Свежий плод должен быть достаточно увесистым с не слишком толстой кожурой яркого насыщенного цвета. "Шишечки" на поверхности свидетельствуют о спелости граната, поэтому их не стоит бояться. Также по гранату можно постучать: громкий и звонкий звук признак спелости фрукта.Гранат достаточно хорошо хранится при +2-10 градусах в отделе для овощей и фруктов в холодильнике или зимой на лоджии. Срок хранения у каждого сорта разный — кислые плоды дольше всех сохраняют свою свежесть. При этом важно следить за нормальным уровнем влажности в помещении и не допускать резких перепадов температуры.Очищенные зерна граната в идеале следует съедать сразу. В другом случае их можно хранить в холодильнике, в герметично закрытом контейнере, не более 2-3 дней.Как заморозитьГранат можно заморозить целиком или в очищенном виде, поместив плод или зерна в зип-пакет или контейнер. Зерна лучше укладывать ровным слоем, чтобы не повредить их целостность. Так заготовка может храниться в морозильной камере около 12 месяцев. Размороженный гранат можно использовать для приготовления компота, соусов, маринада, десертов.Популярные вопросыМожно ли беременным?Гранат можно есть во время беременности, если этого не запретит врач и нет аллергии на фрукт. Главное — не злоупотреблять продуктом, особенно в первый триместр, чтобы не ухудшилось самочувствие."Беременным женщинам стоит обратить внимание на гранатовый сок — 50-60 мл напитка уменьшают тошноту во время токсикоза за счет содержащихся в нем танинов", — комментирует Марина Мальцева.Можно ли есть при похудении?Гранат можно включать в рацион при похудении, соблюдая рекомендуемую суточную норму. Фрукт содержит немного калорий, но достаточно сахара, поэтому его стоит есть в первой половине дня.Комментарии эксперта"Я рекомендую отдать предпочтение свежим зернам граната, чем готовому соку. Так вы гарантировано получите порцию важнейших антиоксидантов и других полезных веществ. Если вы предпочитаете гранатовый сок, не забывайте разбавлять его водой и пейте вместе с едой, не на голодный желудок", — комментирует Марина Мальцева.
https://rsport.ria.ru/20210501/granat-1730845020.html
https://rsport.ria.ru/20220128/frukty-1769863637.html
https://ria.ru/20210211/granat-1597059733.html
https://ria.ru/20241227/produkty-1796316869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915860964_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_ce4990155f27bc984973aa9eeb1deaad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
питание, фрукты
ЗОЖ, Питание, Фрукты

Спасает кишечник и убивает инфекции: за что россияне обожают гранат

© Фото : Freepik / Yeko Photo StudioГранат
Гранат - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Freepik / Yeko Photo Studio
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Созвучное название граната с боевым снарядом неслучайное — это действительно "витаминная бомба". Совместно с экспертом рассказываем, какими полезными свойствами для человека обладает гранат, сколько можно съедать зерен в день без вреда для организма, и как правильно выбрать спелый плод.

Гранат

Гранат — плод одноименного кустарника, растущего в регионах с субтропическим климатом, а именно на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Название плода полностью характеризует его строение: "гранат" в переводе с латыни — "зернистый". Биологи относят его к ягодам, ссылаясь на наличие косточек внутри зерен, но называть его фруктом, как привыкли многие, тоже допустимо.
© Freepik / FARHAD AHMADOVГранат в очищенном виде
Гранат в очищенном виде - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Freepik / FARHAD AHMADOV
Гранат в очищенном виде
История появления граната исчисляется тысячелетиями. В Древние времена сладкие плоды кустарника считались символом плодородия, что доказывают обнаруженные археологами остатки наскальной живописи в Центральной Азии, на которой была изображена богиня плодородия иранской мифологии Анахита с плодами в руках. В эффективности граната при лечении бесплодия были уверены и древние жители Востока, которые использовали его для восстановления фертильности у молодых особ. В целом этот фрукт всегда считался "женским". Даже итальянцы уверены, что запретным плодом, которым соблазнилась Ева, было не яблоко, а гранат с потрясающе сладкими зернами.
Благодаря богатому на полезные вещества составу гранат и сегодня используют в лечении и профилактике различных заболеваний, в частности для нормализации белков плазмы крови. Однако это лишь один из его распространенных и известных свойств. На самом деле фрукт способен нормализовать множество процессов в организме и восполнить запас необходимых витаминов и минералов. При этом плоды доступны всегда — независимо от того, что они созревают осенью, их можно купить в любое время года.
Гранат - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Можно ли есть гранат с косточками? Отвечает врач-терапевт
1 мая 2021, 16:15

Состав

Как известно, почти половина от всего веса одного плода приходится на кожуру. Остальная часть — съедобные сладкие зерна с косточкой, в 100 граммах которых содержится:
  • 1,67 г белка;
  • 1,17 г жиров;
  • 18,7 г углеводов;
  • 77,93 г воды.
Углеводы в гранате — сахара (13,7 г на 100 г) и клетчатка (4 г на 100 г). Также в зернах содержится 0,53 г золы и масса других полезных веществ.

Какие витамины и минералы содержит

В 100 г зерен граната содержится 10,2 мг витамина С, что восполняет 30% от суточной нормы. По этой причине его можно назвать одним из источников аскорбиновой кислоты, важной в поддержании иммунитета, синтезе коллагена и защите клеток от окисления и разрушения. Также в фрукте присутствуют:
  • витамин E – 0,60 мг;
  • витамин B5 – 0,38 мг;
  • витамин B1 – 0,07 мг;
  • витамин B2 — 0,05 мг;
  • витамин B6 — 0,08 мг;
  • витамин B9 — 38 мкг;
  • витамин K – 16,4 мкг.
Среди минералов большая концентрация в составе плода приходится на калий — 150 мг на 100 г. Вместе с тем в зернах содержится кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, 2 мкг йода и даже фтор.
© Фото : FreepikГранат
Гранат - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Freepik
Гранат
Известно, что гранат является источником железа. На самом деле его концентрация небольшая — всего 1 мг (на 100 г) — и, к тому же, это растительное, негемовое вещество, усваивающееся организмом в небольшом объеме. Чтобы действительно восполнить запасы железа в организме и нормализовать уровень гемоглобина в крови, следует сочетать зерна граната с красным мясом и морепродуктами.
«

"Если сочетать гранат с красным мясом и субпродуктами, то поднять гемоглобин получится значительно легче, поскольку кроме железа, нужен достаточный уровень белка и других кофакторов усвоения железа — витамина С, витамина В9, В12 и др.", — сказала РИА Новости практикующий врач-натуропат, нутрициолог, основатель Института практической натуропатии и нутрициологии (ИПНН) Марина Мальцева.

Калорийность

В 100 г гранатовых зерен содержится от 72 до 83 ккал, в зависимости от сорта. В любом случае гранат — низкокалорийный продукт, который можно включать в диетический рацион.
Фруктовая тарелка - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Врач назвала три зимних фрукта, без которых страдает организм
28 января 2022, 04:15

Польза для здоровья организма человека

Гранат повышает иммунитет и оказывает противовоспалительный эффект, защищая организм от токсинов и свободных радикалов. И это не только благодаря содержанию витамина C в составе: в фрукте содержится вещество пуникалагин — мощный антиоксидант. К тому же данные вещества вместе с пунической кислотой, которая тоже присутствует в зернах и гранатовом соке, снижают риски развития заболеваний сердца, нормализуя уровень триглицеридов, глюкозы и "плохого" холестерина в крови. Поэтому гранат рекомендуется людям с преддиабетом и уже диагностированным сахараным диабетом.
Дополнительные полезные свойства:
  1. 1.
    Снижает артериальное давление. Ежедневное употребление 150 мл гранатового сока нормализует кровяное давление и снижает риски развития гипертонии, что было доказано учеными.
  2. 2.
    Обладает мощным противовирусным и противогрибковым действием. Содержащиеся растительные соединения в зернах эффективно борются с дрожжевыми инфекциями и заболеваниями полости рта.
  3. 3.
    Укрепляет суставы и снижает болевой синдром. Экстракт граната блокирует ферменты, которые повреждают суставы, особенно у тех, кто уже страдает от артрита.
  4. 4.
    Положительно влияет на работу нервной системы и помогает организму бороться со стрессом, благодаря содержанию витаминов группы B в составе.
  5. 5.
    Улучшает работу ЖКТ. Клетчатка в гранате стимулирует перильстатику кишечника, а кислые плоды способствуют нормализации кислотности, что важно для людей с гипоацидным гастритом.
Высокое содержание железа в гранатовом соке предотвращает риск развития анемии, восполняя необходимую суточную норму вещества в организме. Как говорилось ранее, зерна одного плода содержат не так много железа, поэтому их следует сочетать с другими его источниками.
«
"На востоке масло косточек граната используется как наружное, заживляющее средство, улучшающее состояние кожи, ногтей", — дополняет Марина Мальцева.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСпелый гранат на дереве в ливанской долине Бекаа
Спелый гранат на дереве в ливанской долине Бекаа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Спелый гранат на дереве в ливанской долине Бекаа

Особые свойства

Ученые доказали, что гранат улучшает память и повышает выносливость, проведя соответствующие эксперименты. В первом случае исследование, проведенное с участием 28 пожилых людей, которые ежедневно выпивали 230 мл гранатового сока, показало улучшение вербальной и зрительной памяти; во втором опыт на бегунах, употреблявших 1 г экстракта граната до пробежки, показал улучшение эффективности спортсменов, благодаря содержанию нитратов, которые повышают физическую способность человека.
Гранат положительно воздействует на здоровье женщин, мужчин и детей, благодаря своим особым свойствам.

Для женщин

Гранат положительно влияет на состояние во время менструального цикла, а также рекомендуется во время менопаузы, так как содержит фитоэстрогены, которые способны облегчить ее симптомы. Марина Мальцева при этом отметила, что эффект будет не у всех женщин и только в совокупности с другими источниками фитоэстрогенов, например, с солодкой или семенами льна.
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкГранат
Гранат - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Гранат

Для мужчин

Содержащийся в гранате пуникалагин благоприятно влияет на мужское здоровье, блокируя преобразование тестостерона в эстроген, улучшая потенцию и укрепляя сосуды. Однако в гранатовом соке его немного, но достаточно для поддержания функций организма в норме.

Для детей

Гранат насыщает детский организм необходимыми витаминами, что важно в зимний период и во время авитаминоза. Дополнительно плод способен укрепить слабые десна и нормализовать работу кишечника, улучшив перильстатику и аппетит. Но стоит не забывать о рекомендуемой норме потребления граната, чтобы исключить риски возникновения аллергии у ребенка.

Полезен ли гранатовый сок

Как заявила РИА Новости Марина Мальцева, сок намного беднее по составу, чем цельные зерна. К тому же в напиток может быть добавлен лишний сахар, да и сама концентрация натурального сока может быть небольшой. Поэтому в этом вопросе важно тщательно выбирать готовый продукт, обращая внимание на состав — стоит отдать предпочтение продукту со 100% содержанием натурального сока без других добавок.
«

"Часто людям, страдающим анемией, рекомендуют пить гранатовый сок. Как дополнение к основному лечению, его можно использовать, но набрать весь объем необходимого железа из сока сложно — придется выпить около трех литров, а это настоящая атака на пищеварительный тракт, печень и сердце из-за избытка фруктозы и калия", — рассказывает Марина Мальцева.

Важно: содержащиеся органические кислоты в гранате оказывают неблагоприятное воздействие на зубную эмаль. Чтобы не ухудшить состояние полости рта, гранатовый сок следует предварительно разбавлять водой и пить его через трубочку.
Плоды граната - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Для красивой кожи и здорового сердца: все о пользе и вреде граната
11 февраля 2021, 16:07

Можно ли есть кожуру и косточки

Свежую кожуру граната есть не рекомендуется. Но из нее можно сделать гранатовые корки, которые впоследствии измельчаются в порошок и используются для приготовления лечебных настоек, отвара или чая. В кожуре содержится много дубильных веществ и органических кислот, благодаря которым напитки отлично помогают восстановить кишечник и остановить диарею, например, при ротавирусной инфекции, пищевом отравлении и других расстройствах ЖКТ.
Что касается косточек, их можно есть. Они содержат уникальную гранатовую кислоту, а их масло — Омега-3 и токоферол (витамин E). Последний является отличным репарантом — веществом, ускоряющим регенерацию слизистой оболочки желудка. К тому же в косточках имеется небольшая концентрация антиоксидантов, которые обладают антивирусными и антивоспалительными свойствами.

Возможный вред и противопоказания

Гранат может быть безвредным, если употреблять его в пределах рекомендуемой суточной нормы и не иметь особых проблем со здоровьем. Ограничить потребление фрукта следует при:
  • артериальной гипертензии;
  • гастрите с повышенной кислотностью или язве;
  • гастроэзофагеальном рефлюксе;
  • приеме антикоагулянтов для разжижения крови — витамин K в гранате способствует свертыванию крови;
  • приеме статинов — по мнению ученых, зерна граната блокируют важный для усвоения препарата фермент.
При наличии того или иного случая следует проконсультироваться с врачом.
© Depositphotos.com / nad.loboda.gmail.comСалат "Гранатовый браслет"
Салат Гранатовый браслет - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Depositphotos.com / nad.loboda.gmail.com
Салат "Гранатовый браслет"

Суточная норма

Как отмечает Марина Мальцева, в день оптимально съедать 100-150 г зерен граната или выпивать не более 100 мл концентрированного сока, разведенного водой.

Применение граната в кулинарии

Гранат — универсальный продукт, обладающий слегка вяжущим, кисло-сладким вкусом, который идеально сочетается со многими ингредиентами, что доказывает популярность фрукта в кухнях Кавказа и Востока. Например, зернами граната украшаются салаты из зеленых листьев и свежих овощей, мясо, приготовленное на углях, или томленые мясные потроха (кучмачи). Также их используют в приготовлении рагу или блюд из баклажанов и орехов, украшении десертов, изготовлении домашнего вина, настоек.
Отдельной популярностью в кулинарии пользуется гранатовый сок — из него готовят различные соусы к мясу, маринады, заменяя им вино или уксус.

Как быстро почистить гранат

Чтобы быстро почистить гранат, нужно срезать верхушку и сделать крестообразный надрез сверху на кожуре, после чего поместить плод в воду и аккуратно разломать его оболочку. Зерна, упавшие в воду можно выловить шумовкой или процедить их через сито.
Можно обойтись и без воды. Для этого нужно так же срезать верхушку и сделать небольшие надрезы вдоль каждой перепонки, разделив гранат на дольки.
Правильное питание - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить лишние килограммы
13:22

Как правильно выбрать и хранить гранат

Выбирая гранат, следует внимательно рассмотреть его. Свежий плод должен быть достаточно увесистым с не слишком толстой кожурой яркого насыщенного цвета. "Шишечки" на поверхности свидетельствуют о спелости граната, поэтому их не стоит бояться. Также по гранату можно постучать: громкий и звонкий звук признак спелости фрукта.
Гранат достаточно хорошо хранится при +2-10 градусах в отделе для овощей и фруктов в холодильнике или зимой на лоджии. Срок хранения у каждого сорта разный — кислые плоды дольше всех сохраняют свою свежесть. При этом важно следить за нормальным уровнем влажности в помещении и не допускать резких перепадов температуры.
Очищенные зерна граната в идеале следует съедать сразу. В другом случае их можно хранить в холодильнике, в герметично закрытом контейнере, не более 2-3 дней.

Как заморозить

Гранат можно заморозить целиком или в очищенном виде, поместив плод или зерна в зип-пакет или контейнер. Зерна лучше укладывать ровным слоем, чтобы не повредить их целостность. Так заготовка может храниться в морозильной камере около 12 месяцев. Размороженный гранат можно использовать для приготовления компота, соусов, маринада, десертов.

Популярные вопросы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрилавок с гранатами
Прилавок с гранатами - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Прилавок с гранатами

Можно ли беременным?

Гранат можно есть во время беременности, если этого не запретит врач и нет аллергии на фрукт. Главное — не злоупотреблять продуктом, особенно в первый триместр, чтобы не ухудшилось самочувствие.
«
"Беременным женщинам стоит обратить внимание на гранатовый сок — 50-60 мл напитка уменьшают тошноту во время токсикоза за счет содержащихся в нем танинов", — комментирует Марина Мальцева.

Можно ли есть при похудении?

Гранат можно включать в рацион при похудении, соблюдая рекомендуемую суточную норму. Фрукт содержит немного калорий, но достаточно сахара, поэтому его стоит есть в первой половине дня.

Комментарии эксперта

"Я рекомендую отдать предпочтение свежим зернам граната, чем готовому соку. Так вы гарантировано получите порцию важнейших антиоксидантов и других полезных веществ. Если вы предпочитаете гранатовый сок, не забывайте разбавлять его водой и пейте вместе с едой, не на голодный желудок", — комментирует Марина Мальцева.
 
ЗОЖПитаниеФрукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала