https://ria.ru/20241227/gospodderzhka-1991660407.html

Производитель маринованных овощей увеличил экспорт благодаря господдержке

Производитель маринованных овощей увеличил экспорт благодаря господдержке - РИА Новости, 27.12.2024

Производитель маринованных овощей увеличил экспорт благодаря господдержке

Компания-производитель маринованных и консервированных овощей из Московской области в 2024 году продемонстрировала существенный рост экспортных продаж, компания РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:20:00+03:00

2024-12-27T13:20:00+03:00

2024-12-27T13:20:00+03:00

экономика

россия

московская область (подмосковье)

китай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Компания-производитель маринованных и консервированных овощей из Московской области в 2024 году продемонстрировала существенный рост экспортных продаж, компания увеличила объемы продаж за рубеж на 73%, что является рекордным показателем за 6 лет экспортного проекта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Основной прирост достигнут за счет продаж в Китае, Киргизии и Казахстане. Этот успех стал возможен благодаря комплексному подходу, включающему в себя активное использование мер государственной поддержки и участие в масштабных кампаниях Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.Одним из факторов роста экспорта для компании стало активное использование государственной программы компенсации затрат на транспортировку. Эта мера поддержки существенно снизила логистические издержки, позволив компании предложить более конкурентоспособные цены на зарубежных рынках и увеличить объемы поставок.Помимо финансовой поддержки, экспортер активно использует нефинансовые инструменты продвижения своей продукции. Компания представляет свои товары в национальных павильонах АПК, организованных за рубежом, что обеспечивает постоянное присутствие бренда на целевых рынках и позволяет потенциальным покупателям ознакомиться с продукцией компании. Эти меры доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Кроме того, компания неоднократный победитель Всероссийской премии "Экспортер года".Участие в масштабных фестивалях-ярмарках "Сделано в России" за рубежом также сыграло значительную роль в бизнес-успехе компании. Эти мероприятия предоставляют уникальную возможность для прямого взаимодействия с потенциальными покупателями, демонстрации продукции и установления новых деловых контактов."В условиях насыщенного рынка, где конкуренция высока, подобные мероприятия становятся эффективным инструментом для привлечения внимания к бренду и расширения клиентской базы. И поскольку всё решает в конечном итоге потребитель — важно быть ближе к нему и постоянно знакомить с высококачественной продукцией из РФ с маркировкой "Сделано в России". Мы с большим воодушевлением смотрим на развитие экспорта в следующем году безусловно в тесной кооперации с институтами поддержки экспорта РФ", — отметил директор по развитию группы компании Виталий Дулиенко.

https://ria.ru/20241227/rets-1991656244.html

https://ria.ru/20241226/eksport-1991414289.html

россия

московская область (подмосковье)

китай

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экономика, россия, московская область (подмосковье), китай, российский экспортный центр (рэц)