Президент Германии распустил бундестаг
Президент Германии распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля
© Getty Images / picture alliance/Sören StacheПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявляет о роспуске бундестага
© Getty Images / picture alliance/Sören Stache
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявляет о роспуске бундестага
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БЕРЛИН, 27 дек — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, следует из трансляции немецкой газеты Zeit.
"Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", — сказал президент.
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По словам Штайнмайера, он убежден, что проведение досрочных выборов — в интересах Германии.
"Бундестаг продолжит свою работу до тех пор, пока новый состав парламента не соберется на первое заседание. Федеральное правительство останется и продолжит выполнять свои обязанности даже после выборов, до формирования нового кабинета министров", — уточнил президент, подчеркнув, что немецкая демократия "остается эффективной даже в переходные периоды".
Предложение распустить парламент направил главе государства канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против Шольца проголосовали 394 из 717 депутатов, за — 207, а 116 воздержались.
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Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен министр финансов Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание Линдера одобрить в рамках планирования госбюджета и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии. При этом немецкие СМИ писали, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября. Такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
Наиболее вероятной датой проведения досрочных выборов ранее называли как раз 23 февраля. В опросах сейчас лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом в чуть более 30 процентов, на втором месте идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набирающая примерно 20 процентов, а социал-демократы — лишь третьи с поддержкой в районе 15 процентов.
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