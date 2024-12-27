https://ria.ru/20241227/germaniya-1991658250.html

Президент Германии распустил бундестаг

Президент Германии распустил бундестаг - РИА Новости, 27.12.2024

Президент Германии распустил бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, следует из трансляции немецкой газеты Zeit. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:11:00+03:00

2024-12-27T13:11:00+03:00

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германия

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БЕРЛИН, 27 дек — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, следует из трансляции немецкой газеты Zeit."Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", — сказал президент. По словам Штайнмайера, он убежден, что проведение досрочных выборов — в интересах Германии."Бундестаг продолжит свою работу до тех пор, пока новый состав парламента не соберется на первое заседание. Федеральное правительство останется и продолжит выполнять свои обязанности даже после выборов, до формирования нового кабинета министров", — уточнил президент, подчеркнув, что немецкая демократия "остается эффективной даже в переходные периоды".Предложение распустить парламент направил главе государства канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против Шольца проголосовали 394 из 717 депутатов, за — 207, а 116 воздержались.Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен министр финансов Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание Линдера одобрить в рамках планирования госбюджета и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии. При этом немецкие СМИ писали, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября. Такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".Наиболее вероятной датой проведения досрочных выборов ранее называли как раз 23 февраля. В опросах сейчас лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом в чуть более 30 процентов, на втором месте идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набирающая примерно 20 процентов, а социал-демократы — лишь третьи с поддержкой в районе 15 процентов.

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https://ria.ru/20241223/putin-1990716089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, в мире, франк-вальтер штайнмайер, украина, олаф шольц, кристиан линднер, хдс/хсс, потсдам