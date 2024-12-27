Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа
Фицо пригрозил лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из РФ
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях.
"Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — сказал он.
По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.
Фицо пригрозил киевским властям серьезным конфликтом из-за газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер отметил, что Словакия помогает Украине и рассчитывает на подобное отношение и к себе.
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Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.