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Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа

Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа - РИА Новости, 27.12.2024

Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа

Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:40:00+03:00

2024-12-27T20:40:00+03:00

2024-12-27T21:32:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях."Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — сказал он.По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.Фицо пригрозил киевским властям серьезным конфликтом из-за газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер отметил, что Словакия помогает Украине и рассчитывает на подобное отношение и к себе.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами. В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

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https://ria.ru/20241114/gaz-1983799766.html

https://ria.ru/20241225/gaz-1991181059.html

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