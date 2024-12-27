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Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа - РИА Новости, 27.12.2024
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20:40 27.12.2024 (обновлено: 21:32 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/gaz-1991763634.html
Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа
Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа - РИА Новости, 27.12.2024
Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа
Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:40:00+03:00
2024-12-27T21:32:00+03:00
словакия
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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях."Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — сказал он.По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.Фицо пригрозил киевским властям серьезным конфликтом из-за газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер отметил, что Словакия помогает Украине и рассчитывает на подобное отношение и к себе.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами. В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20241226/putin-1991540318.html
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словакия, украина, киев, в мире, роберт фицо, европа, владимир зеленский, евросоюз, турецкий поток, газпром
Словакия, Украина, Киев, В мире, Роберт Фицо, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, Турецкий поток, Газпром
Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа

Фицо пригрозил лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из РФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях.
"Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину
26 декабря, 19:59
По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.
Фицо пригрозил киевским властям серьезным конфликтом из-за газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер отметил, что Словакия помогает Украине и рассчитывает на подобное отношение и к себе.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов
14 ноября, 17:33
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Россия готова поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам, заявил Новак
25 декабря, 11:18
 
СловакияУкраинаКиевВ миреРоберт ФицоЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюзТурецкий потокГазпром
 
 
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