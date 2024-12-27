https://ria.ru/20241227/gaz-1991760759.html

Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России

Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России - РИА Новости, 27.12.2024

Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России

Остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:16:00+03:00

2024-12-27T20:16:00+03:00

2024-12-27T20:45:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо."Это решение Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро. Невероятных 120 миллиардов евро заплатит Европа за остановку потока российского газа в Европу через Украину, а потом через Словакию в другие европейские страны", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.По его словам, это приведет к росту цен на газ в Европе, что еще больше ослабит европейскую экономику.

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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в мире, европа, украина, словакия, роберт фицо