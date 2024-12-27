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Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России - РИА Новости, 27.12.2024
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20:16 27.12.2024 (обновлено: 20:45 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/gaz-1991760759.html
Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России
Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России - РИА Новости, 27.12.2024
Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России
Остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:16:00+03:00
2024-12-27T20:45:00+03:00
в мире
европа
украина
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо."Это решение Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро. Невероятных 120 миллиардов евро заплатит Европа за остановку потока российского газа в Европу через Украину, а потом через Словакию в другие европейские страны", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.По его словам, это приведет к росту цен на газ в Европе, что еще больше ослабит европейскую экономику.
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в мире, европа, украина, словакия, роберт фицо
В мире, Европа, Украина, Словакия, Роберт Фицо
Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России

Фицо: остановка поставок газа из РФ обойдется Европе в 120 миллиардов евро

© РИА Новости / Александр КряжевГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Газопровод. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Это решение Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро. Невероятных 120 миллиардов евро заплатит Европа за остановку потока российского газа в Европу через Украину, а потом через Словакию в другие европейские страны", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.
По его словам, это приведет к росту цен на газ в Европе, что еще больше ослабит европейскую экономику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаСловакияРоберт Фицо
 
 
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