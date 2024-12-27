https://ria.ru/20241227/gaz-1991734849.html

В Молдавии предложили Приднестровью покупать газ на рынке

В Молдавии предложили Приднестровью покупать газ на рынке - РИА Новости, 27.12.2024

В Молдавии предложили Приднестровью покупать газ на рынке

Кишинев предлагает Тирасполю рассмотреть возможность закупки газа на рынке, чтобы избежать энергетического кризиса в случае прекращения поставок газа из РФ,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:36:00+03:00

2024-12-27T17:36:00+03:00

2024-12-27T17:36:00+03:00

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кишинев

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КИШИНЕВ, 27 дек — РИА Новости. Кишинев предлагает Тирасполю рассмотреть возможность закупки газа на рынке, чтобы избежать энергетического кризиса в случае прекращения поставок газа из РФ, заявил в пятницу госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. "Возможно, чтобы "Тираспольтрансгаз" закупал газ на рынке. На заседании министерства энергетики мы обратили внимание предприятия "Тираспольтрансгаз" на то, чтобы они подготовились и изучили рынок. Нужно знать, как закупать природный газ, какой объем нужен, как это делается, на сколько дней заранее этот объем анонсируется, как составляется тендерная документация, как оформляется банковская гарантия для закупки газа", - заявил Боросан в интервью порталу Newsmaker. По его словам, Тирасполь изучает этот вопрос, поскольку на свободном рынке есть разные варианты закупок - от газовых бирж до посредников, готовых обеспечить поставки. Боросан отметил, что Кишинев не может принимать решение за Тирасполь, но подобный сценарий помог бы избежать кризиса. Госсекретарь также отметил, что если "Тираспольтрансгаз" начнет закупать газ на рынке, то он будет получать его на тех же условиях, что и "Молдовагаз", без каких-либо компенсаций. В ПМР 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение. В связи с введением ЧП в Приднестровье создан оперштаб по предотвращению либо минимизации негативных последствий возможного энергетического кризиса.

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html

https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989618684.html

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приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, тирасполь, дорин речан, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика, россия