https://ria.ru/20241227/fitso-1991769098.html

Фицо ответил на хамство Зеленского

Фицо ответил на хамство Зеленского - РИА Новости, 28.12.2024

Фицо ответил на хамство Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-27T21:51:00+03:00

2024-12-27T21:51:00+03:00

2024-12-28T06:05:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. Зеленский ранее обвинил Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание. "Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу. Словацкий премьер напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Зеленского во время пресс-конференции после их встречи на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в социальных сетях после этого был "еще более надменным и дерзким". Премьер-министр Словакии неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

https://ria.ru/20241227/gaz-1991763634.html

https://ria.ru/20241227/fitso-1991753093.html

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в мире, словакия, украина, владимир зеленский, роберт фицо