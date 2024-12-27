Проукраинская НКО обратилась в прокуратуру из-за позиции Фицо по России
Проукраинская НКО в Словакии подала заявление на Фицо в Генпрокуратуру
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Словацкая общественная организация "Мир Украине" подала заявление с просьбой проверить действия премьер-министра республики Роберта Фицо в отношении России, заявила официальный представитель Генпрокуратуры Яна Текелева, чьи слова цитирует телеканал TA3.
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"Инициатива гражданского объединения была передана Генеральной прокуратуре Словакии. Она будет рассмотрена в соответствии с законом", — сказала она.
Заявление подали после того, как 22 декабря словацкий премьер встретился с Владимиром Путиным во время визита в Москву.
Сам Фицо заявлял, что его визит стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он выступает против любого транзита газа через Украину.
Словацкие власти неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий через Украину, дальше на запад, поскольку республика получает за это значительные платежи в бюджет. Фицо пригрозил Киеву серьезным конфликтом, если там не разрешат транзит газа через территорию страны.
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Действующий пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 1 января даже при закупках третьими странами.
В случае остановки транзита единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.