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Глава "ФОРЭС" напомнил о многомиллионной награде за сбитый F-16
Глава "ФОРЭС" напомнил о многомиллионной награде за сбитый F-16 - РИА Новости, 27.12.2024
Глава "ФОРЭС" напомнил о многомиллионной награде за сбитый F-16
Генеральный директор компании "ФОРЭС" Сергей Шмотьев подтвердил свои слова о награде в 15 миллионов рублей за сбитый американский истребитель F-16 ВСУ в зоне... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:05:00+03:00
2024-12-27T07:05:00+03:00
2024-12-27T10:46:00+03:00
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вооруженные силы рф
f-16
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Генеральный директор компании "ФОРЭС" Сергей Шмотьев подтвердил свои слова о награде в 15 миллионов рублей за сбитый американский истребитель F-16 ВСУ в зоне СВО, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу."Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", — заявил Шмотьев.Ранее в июле на полях ПМЭФ исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин предложил награду за уничтожение истребителя F-16, также напомнив о подобных выплатах за американские танки.
https://ria.ru/20241227/kurakhovo-1991580367.html
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вооруженные силы рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, F-16
Глава "ФОРЭС" напомнил о многомиллионной награде за сбитый F-16
Миллиардер и глава "ФОРЭС" Шмотьев напомнил о выплате 15 млн руб за сбитый F-16