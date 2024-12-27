https://ria.ru/20241227/f-16--1991584952.html

Глава "ФОРЭС" напомнил о многомиллионной награде за сбитый F-16

Глава "ФОРЭС" напомнил о многомиллионной награде за сбитый F-16 - РИА Новости, 27.12.2024

Глава "ФОРЭС" напомнил о многомиллионной награде за сбитый F-16

Генеральный директор компании "ФОРЭС" Сергей Шмотьев подтвердил свои слова о награде в 15 миллионов рублей за сбитый американский истребитель F-16 ВСУ в зоне... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:05:00+03:00

2024-12-27T07:05:00+03:00

2024-12-27T10:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

f-16

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Генеральный директор компании "ФОРЭС" Сергей Шмотьев подтвердил свои слова о награде в 15 миллионов рублей за сбитый американский истребитель F-16 ВСУ в зоне СВО, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу."Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", — заявил Шмотьев.Ранее в июле на полях ПМЭФ исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин предложил награду за уничтожение истребителя F-16, также напомнив о подобных выплатах за американские танки.

https://ria.ru/20241227/kurakhovo-1991580367.html

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вооруженные силы рф, f-16