https://ria.ru/20241227/eydelman-1991744355.html
Суд оштрафовал Эйдельман* за неисполнение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Эйдельман* за неисполнение закона об иноагентах - РИА Новости, 27.12.2024
Суд оштрафовал Эйдельман* за неисполнение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* (иноагент) за производство и распространение материалов в сети без указания... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* (иноагент) за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Эйдельман* назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента и дискредитацию российской армии. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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москва, россия, общество
Суд оштрафовал Эйдельман* за неисполнение закона об иноагентах
Эйдельман оштрафовали на 45 тысяч за неисполнение закона об иноагентах
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* (иноагент) за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Эйдельман* назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
За производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента и дискредитацию российской армии.
Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал.
В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ
(реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.
*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.