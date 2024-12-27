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США ведут Евросоюз в тупик, заявил венгерский политолог - РИА Новости, 27.12.2024
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06:23 27.12.2024 (обновлено: 06:32 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/evrosoyuz-1991583993.html
США ведут Евросоюз в тупик, заявил венгерский политолог
США ведут Евросоюз в тупик, заявил венгерский политолог - РИА Новости, 27.12.2024
США ведут Евросоюз в тупик, заявил венгерский политолог
Евросоюз показал свою беспомощность в экономике, а Венгрия, будучи председателем, попыталась указать на проблемы и вывести ЕС из того тупика, куда его ведет... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T06:23:00+03:00
2024-12-27T06:32:00+03:00
венгрия
европа
сша
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз показал свою беспомощность в экономике, а Венгрия, будучи председателем, попыталась указать на проблемы и вывести ЕС из того тупика, куда его ведет нынешняя американская администрация, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Венгрия заняла символическую должность председателя ЕС с девизом "сделаем Европу снова великой" 1 июля, переняв ее у Бельгии. С 1 января 2025 года председательство перейдет к Польше. "ЕС показал, что беспомощен в области экономики, и пытался добиться эскалации конфликта на Украине вплоть до мирового в соответствии с интересами США, ничего, по сути, не сделав ради мира. Так что Евросоюз вступил на совершенно неверный путь. Сначала он обещал странам мир, безопасность и экономику, а вместо этого, по сути, много где бедность, тысячи людей лишаются работы и очень велика военная угроза", - сказал Шпётле. Аналитик подчеркнул, что "венгерское председательство было очень важным" и премьер-министр страны Виктор Орбан "указал на огромное количество проблем", например, что "конкурентоспособность Европы страшно упала". "Если мы посмотрим на крупные развивающиеся экономики, на Китай, Индию, они переплюнули Евросоюз. И была большая опасность, она есть до сих пор, что мы выйдем проигравшими из экономической войны, к которой Европу принудила нынешняя американская администрация... США ведут Евросоюз в тупик, и, к сожалению, они послушно идут", - добавил Шпётле. Эксперт отметил, что вместо "экономической войны", проявлением которой является, например, введение пошлин на продукцию из Китая, Евросоюзу нужна "суверенная прагматичная экономическая политика, похожая на венгерскую", которая заключается в том, что Будапешт "со всеми ладит и торгует, и смотрит не на интересы третьей страны – в данном случае США – а на интересы нации и членов ЕС". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока. Орбан ранее также заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956201705.html
https://ria.ru/20241220/tramp-1990315494.html
https://ria.ru/20241110/orban-1982975229.html
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венгрия, европа, сша, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, в мире
Венгрия, Европа, США, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире
США ведут Евросоюз в тупик, заявил венгерский политолог

Политолог Шпетле: Евросоюз показал свою беспомощность в экономике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз показал свою беспомощность в экономике, а Венгрия, будучи председателем, попыталась указать на проблемы и вывести ЕС из того тупика, куда его ведет нынешняя американская администрация, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Венгрия заняла символическую должность председателя ЕС с девизом "сделаем Европу снова великой" 1 июля, переняв ее у Бельгии. С 1 января 2025 года председательство перейдет к Польше.
Рабочие моют логотип ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Один против "коалиции лжи". Европа столкнулась с новым вызовом
1 июля, 08:00
"ЕС показал, что беспомощен в области экономики, и пытался добиться эскалации конфликта на Украине вплоть до мирового в соответствии с интересами США, ничего, по сути, не сделав ради мира. Так что Евросоюз вступил на совершенно неверный путь. Сначала он обещал странам мир, безопасность и экономику, а вместо этого, по сути, много где бедность, тысячи людей лишаются работы и очень велика военная угроза", - сказал Шпётле.
Аналитик подчеркнул, что "венгерское председательство было очень важным" и премьер-министр страны Виктор Орбан "указал на огромное количество проблем", например, что "конкурентоспособность Европы страшно упала".
"Если мы посмотрим на крупные развивающиеся экономики, на Китай, Индию, они переплюнули Евросоюз. И была большая опасность, она есть до сих пор, что мы выйдем проигравшими из экономической войны, к которой Европу принудила нынешняя американская администрация... США ведут Евросоюз в тупик, и, к сожалению, они послушно идут", - добавил Шпётле.
Эксперт отметил, что вместо "экономической войны", проявлением которой является, например, введение пошлин на продукцию из Китая, Евросоюзу нужна "суверенная прагматичная экономическая политика, похожая на венгерскую", которая заключается в том, что Будапешт "со всеми ладит и торгует, и смотрит не на интересы третьей страны – в данном случае США – а на интересы нации и членов ЕС".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
20 декабря, 09:21
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.
Орбан ранее также заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан
10 ноября, 22:57
 
ВенгрияЕвропаСШАВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзВ мире
 
 
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