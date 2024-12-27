США ведут Евросоюз в тупик, заявил венгерский политолог
Политолог Шпетле: Евросоюз показал свою беспомощность в экономике
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз показал свою беспомощность в экономике, а Венгрия, будучи председателем, попыталась указать на проблемы и вывести ЕС из того тупика, куда его ведет нынешняя американская администрация, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"ЕС показал, что беспомощен в области экономики, и пытался добиться эскалации конфликта на Украине вплоть до мирового в соответствии с интересами США, ничего, по сути, не сделав ради мира. Так что Евросоюз вступил на совершенно неверный путь. Сначала он обещал странам мир, безопасность и экономику, а вместо этого, по сути, много где бедность, тысячи людей лишаются работы и очень велика военная угроза", - сказал Шпётле.
Аналитик подчеркнул, что "венгерское председательство было очень важным" и премьер-министр страны Виктор Орбан "указал на огромное количество проблем", например, что "конкурентоспособность Европы страшно упала".
"Если мы посмотрим на крупные развивающиеся экономики, на Китай, Индию, они переплюнули Евросоюз. И была большая опасность, она есть до сих пор, что мы выйдем проигравшими из экономической войны, к которой Европу принудила нынешняя американская администрация... США ведут Евросоюз в тупик, и, к сожалению, они послушно идут", - добавил Шпётле.
Эксперт отметил, что вместо "экономической войны", проявлением которой является, например, введение пошлин на продукцию из Китая, Евросоюзу нужна "суверенная прагматичная экономическая политика, похожая на венгерскую", которая заключается в том, что Будапешт "со всеми ладит и торгует, и смотрит не на интересы третьей страны – в данном случае США – а на интересы нации и членов ЕС".
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.
Орбан ранее также заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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