https://ria.ru/20241227/everest-1828754240.html

Безумие за пять миллионов рублей: как покорить Эверест и не погибнуть

Восхождение на Эверест: история подъемов на гору Джомолунгму, маршруты и рекорды

Безумие за пять миллионов рублей: как покорить Эверест и не погибнуть

Восхождение на Эверест — дорогостоящее и очень рискованное мероприятие, привлекающее тысячи людей со всего мира. О том, как к нему подготовиться, стоимости,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:29:00+03:00

2024-12-27T13:29:00+03:00

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зож

джомолунгма

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Софья Липихина. Восхождение на Эверест — дорогостоящее и очень рискованное мероприятие, привлекающее тысячи людей со всего мира. О том, как к нему подготовиться, стоимости, питании и тренировках, РИА Новости Спорт рассказал Александр Абрамов — президент альпинистского клуба "7 вершин", поднимавшийся на вершину Джомолунгмы 11 раз.Восхождение на ЭверестЭверест (Джомолунгма) — самая высокая горная вершина планеты, расположенная в Гималаях на хребте Махалангур-Химал. Высота южной вершины, расположенной на границе Непала (национальный парк Сагарматха) и китайской части Тибета, — 8760 метров, северной вершины, которая находится на территории Китая — 8848 метров. Визуально Эверест напоминает форму трехгранной пирамиды. Восточная стена (Кангшунг) с высоты пяти километров и до самой вершины полностью покрыта ледниками. Южный склон более крутой, поэтому на нем не удерживается снег, вследствие чего он обнажен.Скорость ветров может доходить до 80 м/с, ультрафиолетовое излучение превышает норму, кислорода не хватает для дыхания. Зимой температура воздуха может понизиться до отметки в минус 60 градусов. В июле средняя температура воздуха — минус 19, но, несмотря на кажущуюся комфортную погоду, летом на Эвересте бушуют муссонные ветры, приносящие с собой огромное количество осадков. Внезапные штормы и снежные бури — частое явление, из-за которых может приостанавливаться восхождение.ИсторияПервую разведывательную экспедицию на Джомолунгму с целью поиска оптимального маршрута для восхождения с северной стороны горы организовали в 1921 году под руководством британского полковника Чарльза Говарда-Бьюри и ведущего альпиниста Гарольда Реборна. Тогда удалось подняться выше 8000 метров над уровнем моря.Также впервые использовались кислородные приборы и был установлен рекорд скорости подъема: 270 метров в час. При этом группа понесла большие потери — скончались семь шерп. Сам Джордж Мэллори пропал без вести во время третьего популярного восхождения 8 июня 1924 года. Останки альпиниста нашли лишь в 1999 году.Первый полет над Джомолунгмой совершили в 1933 году. В следующем году британцем Морисом Уилсоном была предпринята одиночная попытка восхождения на вершину без необходимого снаряжения. К сожалению, она не увенчалась успехом.Покорить вершину удалось только в 1953 году новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Тенцингом Норгей. Это была официальная девятая британская и шестнадцатая мировая экспедиция на Эверест. Второе восхождение произошло в 1956 году: швейцарская группа установила Лагерь VI на Южном седле и Лагерь VII на отметке 8400 метров над уровнем моря.Еще несколько важных дат:Как происходит восхождениеПо словам Александра Абрамова, восхождение на Эверест обычно начинается в Катманду. Команда альпинистов прилетает или самостоятельно добирается в базовый лагерь и проводит там примерно месяц для горной акклиматизации, полной подготовки и проверки снаряжения. В этот период происходит постепенный набор высоты. Это нужно для того, чтобы человек полностью адаптировался к горным условиям."Поднимаясь вверх и спускаясь вниз по "зубьям пилы" (гималайская тактика восхождения), мы прибываем и ночуем в Лагере 1. После спускаемся в Базовый лагерь, поднимаемся в Лагерь 2 и опять возвращаемся. Затем совершаем подъем в Лагерь 3, это уже высота 7300 метров, ночуем, спускаемся и уже идем в наш основной тур", — объясняет Александр Абрамов.Прежде чем отправляться покорять Эверест важно тщательно подготовиться не только физически, но и морально: реально оценить свои возможности и риски, быть уверенным в собственных силах.ПодготовкаКак отмечает Александр Абрамов, идеальная подготовка — восхождение на другие низкие горы. Перед Эверестом желательно совершить пять-семь восхождений, в которых каждая новая вершина должна быть выше предыдущей. На последних двух семитысячниках люди могут отправиться на восьмитысячник Чо-Ойю или Манаслу. Именно такая подготовка дает ценный опыт: к ним относятся ночевка в палатках, умение адаптироваться при плохой погоде и прочее."Чем больше трудностей во время тестовых восхождений, тем легче при подъеме на Эверест", — заявил Абрамов.СнаряжениеНеобходимое снаряжение можно приобрести в магазине. Базовый комплект для альпиниста включает в себя:Для обитания в лагере необходимо приобрести палатку, спальный мешок и туристический коврик. А для переноски перечисленных вещей — баул, для снаряжения — рюкзак."Раньше в СССР альпинисты сами себе шили пуховки, спальные мешки, рюкзаки и даже все страховочное оборудование. Чуть ли не веревки плели. Сейчас все самое необходимое продается в магазинах. Иногда мы отправляемся заграницу, потому что там представлено больше ассортимента. Например, в Мюнхене есть семиэтажный магазин Schuster, где все можно купить за один день", — делится Александр Абрамов.ПитаниеСпециального питания для подготовки к восхождению на Эверест не существует, утверждает Абрамов. Необходимо следить за достаточной калорийностью рациона, балансом витаминов и минералов, соблюдать питьевой режим, не пренебрегать полноценными приемами пищи.Тренировки"В качестве дополнительных тренировок отлично подойдет бег, бег в гору, плавание, закаливание и другие виды функциональных тренировок. Также это может быть езда на велосипеде, но мы на нем в гору не ездим, так что это подойдет для общего физического развития. Главное — чтобы тренировки были связаны с дыханием, нагрузкой на ноги и улучшением показателей общей физической подготовки", — рассказывает Абрамов.Теоретическая базаНикакая теория не заменит практику. Все важные знания и опыт, который пригодится при восхождении на Эверест, будущие участники приобретают во время тренировочных восхождений. Немаловажно получить информацию от местных гидов: они обо всем рассказывают, а люди выполняют те или иные задания, используя услышанные советы."Если не брать гида, а идти в горы самому, то потребуется не менее десяти лет серьезных занятий альпинизмом для осваивания всех необходимых навыков. Гиды контролируют примерно 90% подготовки, вплоть до инструктажа, как правильно ложиться спать в палатку, которая стоит на снегу. Даже этот момент может вызвать массу вопросов и проблем, поэтому вся теория и практика проходит во время тренировочных восхождений. В идеале это десять подъемов, которые подготовят к вершине, — комментирует Абрамов.МаршрутыВсего маршрутов на Эверест — 16, но основных два: один с юга, другой с севера. С юга путь начинается с непальской стороны и пролегает через ледопад Кхумбу, который нередко разрушается. Также из-за особенностей климата Индийского океана там высокая влажность и частые снегопады. Северный путь начинается со стороны Тибета. Как отмечает Абрамов, он чуть безопаснее, но продвижение осложняют сильные ветры.Большинством для восхождения на Эверест используется маршрут с севера. Подъем происходит приблизительно с 17 по 25 мая. До 17 мая — зима и сильный холод, а после 25 мая наступает муссонный период, когда идут дожди и в горах за одни сутки может выпасть до двух метров снега."На Эверест нет ни одного самого простого маршрута, а подъемник до вершины пока еще не построен. И слава богу", — комментирует Александр Абрамов.Базовый лагерьДля альпинистов есть два базовых лагеря. Один расположен с тибетской стороны, куда, по словам Абрамова, китайцы уже проложили асфальтовую дорогу. Также туда подвели столбы с электричеством, а в самом лагере стоят стиральные машины, морозильники и необходимая техника для комфортного пребывания и акклиматизации. Команда добирается до него на джипах из Лхасы.Другой лагерь находится с непальской стороны. Чтобы добраться до него, нужно пройти семь дней пешком от Луклы. Также можно долететь на дорогом вертолете. Но чаще всего люди стараются дойти пешком до базового лагеря для акклиматизации, привыкания организма к такой высоте. На пути есть прекрасный трекинговый маршрут, куда ходят тысячи или даже десятки тысяч туристов посмотреть на горы."В самом базовом лагере есть палатки с кроватями, обогреватели. Не потому, что мы такие снобы и любим комфорт. В базовом лагере необходимо пробыть 1-1,5 месяца в жестких, суровых условиях. Там и снег иногда выпадает по колено и холодно по ночам до минус 15 градусов. Естественно люди должны выжить и продержаться до момента восхождения, сохранить свои силы и здоровье. Поэтому лагери мы стараемся делать максимально комфортными", — рассказывает Абрамов.Варианты восхожденияДля восхождения на Эверест в разные времена применялись два способа: одиночный (соло) или групповой подъем.Соло-подъемСамый опасный способ восхождения. Последний такой подъем был совершен 42 года назад в 1980 году альпинистом Райнхольдом Месснером. Для самостоятельного покорения Джомолунгмы необходимы отличное здоровье, всевозможные навыки и многолетний успешный опыт в альпинизме."Соло-восхождения, к сожалению, сейчас не существует. Если даже кто-то говорит, что это соло-подъем, вероятнее всего он идет в десяти метрах от какой-нибудь другой группы по веревкам, провешенным шерпами, живет в чужих палатках или в тех, которые поставили ему шерпы. Но потом объявляют, что это соло-восхождение. То есть по факту соло-подъем на Эверест практически невозможен", — объясняет Абрамов.ГруппаБолее безопасный и распространенный вариант экспедиций в горы. Можно собрать собственную группу опытных альпинистов или оплатить путешествие со специалистами альпинистского клуба. Как объясняет Абрамов, групповое восхождение проходит по плану гималайской экспедиции: большое количество лагерей, гидов и веревок. Подобная тактика восхождений имеет больше гарантий безопасности и предлагает различные варианты горного туризма."Дополнительно можно выделить способ подъема на вершину без кислорода. Но это единичные случаи успешного восхождения. Каждый год на Эверест поднимается приблизительно 800 человек и из них обычно два или три человека, иногда десять человек максимум, совершают попытку восхождения без кислорода, и обычно у одного-двух людей это получается. Это больше генетика, нежели тренировка. Кстати, шерпы тоже используют кислород, несмотря на их физиологические особенности. Поэтому приходится обеспечивать и участников, и шерпов достаточным количеством кислорода", — делится Абрамов.Сколько длится восхождениеОсновная экспедиция длится 40-45 дней, а в базовом лагере и выше — 30 дней. По словам Абрамова, длительность экспедиции определяется временем, которое требуется организму для полной акклиматизации — привыкания к такой высоте. Для исключения несчастных случаев люди достаточное время ходят вверх и вниз, ночуют наверху с головной болью и с другими признаками горной болезни, постепенно приучая свой организм к экстремальным высотам и отсутствию кислорода.Стоимость восхожденияСтоимость восхождения на Эверест варьируется от 45 000 до 300 000 долларов. Последняя цифра относится к VIP-восхождению, в котором могут участвовать даже родственники желающего, поскольку все летают на дорогом вертолете с необходимым снаряжением."Стандартная цена от ведущих западных компаний — приблизительно 85 000 долларов (или 5,2 миллиона рублей по текущему курсу). Это хороший, безопасный сервис восхождения на Эверест. Чтобы сравнить с другими горами, наша компания предлагает восхождение на Эльбрус за 1000 долларов. Максимальная цена экспедиции 85 000 долларов", — комментирует Абрамов.Риски для здоровьяПервое ухудшение самочувствия с проявлением тошноты, головной болью, резкой потерей веса и обморожением настигает после того, как человек доберется в базовый лагерь. Часто это только начало, поскольку после 8000 метров человек попадает в "мертвую зону", где организм начинает восполнять нехватку кислорода. Учащение сердцебиения может привести к инфаркту, инсульту, а сгущение крови — к отеку легких. Нередки случаи отека мозга, лихорадки или высокогорного психоза. Последний сопровождается галлюцинациями, резким повышением температуры тела, из-за чего многие покорители вершин срывали с себя одежду или прыгали с обрыва на зов несуществующего голоса. Также изменить ход событий могут внешние факторы, на которые человек неспособен повлиять — резкое ухудшение погоды, сход снежных лавин.Как отмечает Абрамов, каждый год на Эвересте погибает несколько человек. Полное восстановление после экспедиции происходит в течение трех месяцев, но потом организм становится значительно выносливее."У меня свыше 20 экспедиций на Эверест. И я пока живой, здоровый, активный, бодрый. Я могу смело сказать, что экспедиции и помогают мне оставаться в тонусе. Когда вы находитесь в жестких условиях, а потом можете позволить себе хороший отдых и передышку, это как раз то, что требуется организму для продления не только лет его жизни, но и также бодрости духа", — делится Абрамов.РекордыРекорды, установленные на Эвересте:В хронологии восхождений зафиксированы также рекорды самых юных и даже незрячих альпинистов.Альтернативы ЭверестуАльтернативой Эвересту может быть К2 (гора Чогори) — вторая по высоте вершина в мире. Она технически сложнее Эвереста, хотя ниже на 200 метров. Также перед Эверестом альпинисты рекомендуют идти на восьмитысячники: Чо-Ойю (Тибет), Манаслу или Макалу (Непал)."Любое восхождение в горы, даже на высоту 2000-3000 метров, может закончиться фиаско. Все зависит от подготовки, организации, погоды, состояния человека", — комментирует Александр Абрамов.Советы альпинистовРекомендации Александра Абрамова:"Восхождение на Эверест — это смертельно опасный вид спорта и смертельно опасное "развлечение" для людей, — комментирует Александр Абрамов. — Поэтому я советую выбирать надежные компании, которые смогут с максимальной вероятностью обеспечить вашу безопасность, успешность и счастье после достижения вершины".

https://rsport.ria.ru/20220831/veykhenmayer-1813296965.html

https://ria.ru/20210211/nepal-1596955602.html

https://ria.ru/20220812/elbrus-1809215847.html

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джомолунгма, гималаи, тибет