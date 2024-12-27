https://ria.ru/20241227/estoniya-1991708187.html

Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ

Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.12.2024

Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ

Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:11:00+03:00

2024-12-27T16:11:00+03:00

2024-12-27T16:16:00+03:00

в мире

технологии

эстония

финляндия

россия

elering

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027599_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1f5859045e3423fc884588de07484449.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году, его слова приводит телерадиокомпания ERR. ERR напоминает, что в феврале 2025 года Эстония отсоединится от российской электросистемы, и ее электросеть будет синхронизирована с "центральноевропейским диапазоном частот". "Местные мощности стран Балтии помогут поддерживать частоту электросистемы, даже если оба эстонско-финских соединения выйдут из строя. И отключение Estlink 1 не повлияло бы на процесс десинхронизации (от энергосистемы России - ред.)", - заявил Кильк. Он добавил, что поврежденная линия электропередачи EstLink 2 не будет работать до лета. Кильк отметил, что для подготовки к переходу на центральноевропейский диапазон частот могут использоваться сланцевые электростанции, гидроэлектростанции таких стран, как Литва и Латвия, а также "синхронные компенсаторы". Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.

https://ria.ru/20241227/kabel-1991698976.html

https://ria.ru/20241227/kabel-1991623904.html

https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html

эстония

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, эстония, финляндия, россия, elering