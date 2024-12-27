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Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.12.2024
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16:11 27.12.2024 (обновлено: 16:16 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/estoniya-1991708187.html
Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ
Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.12.2024
Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ
Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:11:00+03:00
2024-12-27T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году, его слова приводит телерадиокомпания ERR. ERR напоминает, что в феврале 2025 года Эстония отсоединится от российской электросистемы, и ее электросеть будет синхронизирована с "центральноевропейским диапазоном частот". "Местные мощности стран Балтии помогут поддерживать частоту электросистемы, даже если оба эстонско-финских соединения выйдут из строя. И отключение Estlink 1 не повлияло бы на процесс десинхронизации (от энергосистемы России - ред.)", - заявил Кильк. Он добавил, что поврежденная линия электропередачи EstLink 2 не будет работать до лета. Кильк отметил, что для подготовки к переходу на центральноевропейский диапазон частот могут использоваться сланцевые электростанции, гидроэлектростанции таких стран, как Литва и Латвия, а также "синхронные компенсаторы". Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241227/kabel-1991698976.html
https://ria.ru/20241227/kabel-1991623904.html
https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html
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в мире, технологии, эстония, финляндия, россия, elering
В мире, Технологии, Эстония, Финляндия, Россия, Elering
Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ

Глава Elering Кильк: Эстония отключится от энергосистемы России в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
ERR напоминает, что в феврале 2025 года Эстония отсоединится от российской электросистемы, и ее электросеть будет синхронизирована с "центральноевропейским диапазоном частот".
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Финляндии задержали груз танкера, подозреваемого в повреждении кабеля
15:55
"Местные мощности стран Балтии помогут поддерживать частоту электросистемы, даже если оба эстонско-финских соединения выйдут из строя. И отключение Estlink 1 не повлияло бы на процесс десинхронизации (от энергосистемы России - ред.)", - заявил Кильк.
Он добавил, что поврежденная линия электропередачи EstLink 2 не будет работать до лета. Кильк отметил, что для подготовки к переходу на центральноевропейский диапазон частот могут использоваться сланцевые электростанции, гидроэлектростанции таких стран, как Литва и Латвия, а также "синхронные компенсаторы".
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом
11:20
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
МИД Эстонии прокомментировал инцидент с кабелем EstLink 2
Вчера, 17:33
 
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