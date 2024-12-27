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В составе экипажа Eagle S есть граждане Индии и Грузии, заявили в Финляндии - РИА Новости, 27.12.2024
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17:06 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/estlink-1991726041.html
В составе экипажа Eagle S есть граждане Индии и Грузии, заявили в Финляндии
В составе экипажа Eagle S есть граждане Индии и Грузии, заявили в Финляндии - РИА Новости, 27.12.2024
В составе экипажа Eagle S есть граждане Индии и Грузии, заявили в Финляндии
В состав экипажа танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля EstLink 2, входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии, сообщает в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:06:00+03:00
2024-12-27T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В состав экипажа танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля EstLink 2, входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии, сообщает в пятницу агентство STT со ссылкой на руководителя расследования Центральной криминальной полиции Финляндии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. "В состав экипажа корабля Eagle S входят более 20 человек, которые являются гражданами Грузии и Индии, сообщил генеральный директор расследования, комиссар по уголовным делам Центральной криминальной полиции Сами Пайла", - говорится в сообщении. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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в мире, финляндия, эстония, индия
В мире, Финляндия, Эстония, Индия
В составе экипажа Eagle S есть граждане Индии и Грузии, заявили в Финляндии

В Eagle S, подозреваемом в повреждении EstLink 2, есть граждане Индии и Грузии

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В состав экипажа танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля EstLink 2, входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии, сообщает в пятницу агентство STT со ссылкой на руководителя расследования Центральной криминальной полиции Финляндии.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
"В состав экипажа корабля Eagle S входят более 20 человек, которые являются гражданами Грузии и Индии, сообщил генеральный директор расследования, комиссар по уголовным делам Центральной криминальной полиции Сами Пайла", - говорится в сообщении.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
 
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