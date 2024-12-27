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На Кремлевской елке побывали школьники из Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 27.12.2024
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19:34 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/elka-1991756033.html
На Кремлевской елке побывали школьники из Запорожской и Херсонской областей
На Кремлевской елке побывали школьники из Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 27.12.2024
На Кремлевской елке побывали школьники из Запорожской и Херсонской областей
Более 200 школьников из Запорожской и Херсонской областей стали гостями новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в пресс-службе "Движения... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:34:00+03:00
2024-12-27T19:34:00+03:00
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государственный кремлевский дворец
музей победы
зарядье
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 200 школьников из Запорожской и Херсонской областей стали гостями новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в пресс-службе "Движения первых". "Школьники из Запорожской и Херсонской областей 26 декабря стали гостями новогоднего представления в Государственном Кремлевском Дворце. Поездка прошла благодаря проекту "Новогоднее путешествие", который для ребят организует "Движение первых" и ОАО "Российские железные дороги". Более 200 детей вместе приехали в Москву, чтобы увидеть главную "ёлку" страны", - говорится в сообщении. В первый день путешествия детей в столицу школьники посетили Музей Победы, где им показали основную экспозицию музея и рассказали о битве за Москву. "Когда нам сказали, что мы посетим Музей Победы, я была очень взволнована. Многое слышала об этом музее, видела репортажи по телевизору, но не представляла реальный масштаб. Это настоящий символ памяти, уважения к подвигу наших предков, всего советского народа. Нам провели очень интересную экскурсию, я узнала много новых фактов и подробностей о знаменитых сражениях. Думаю, каждому нужно хотя бы раз побывать там", - приводятся в сообщении слова Софии Тыминской из Херсонской области. Во второй день школьникам показали новогоднее представление "Новогоднее путешествие в Заполярье". Шоу прошло на площадке Государственного Кремлевского дворца. "Это было невероятное шоу! Я даже представить не могла, что однажды смогу попасть в Кремлевский Дворец и посмотреть какое-нибудь представление. Для нас это настоящее новогоднее чудо: поездка в Москву, экскурсии, шоу в самом центре России. Новый год – это время чудес, и я очень надеюсь, что еще не раз приеду в этот город", - приводятся в сообщении слова Амины Пушкарь из Запорожской области. Далее дети отправились на обзорную экскурсию по столице, во время которой побывали на смотровой площадке парка "Зарядье" и у основных достопримечательностей Москвы.
https://ria.ru/20241226/zhelaniya-1991398765.html
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москва, херсонская область , россия, государственный кремлевский дворец, музей победы, зарядье, общество
Москва, Херсонская область , Россия, Государственный Кремлевский дворец, Музей Победы, Зарядье, Общество
На Кремлевской елке побывали школьники из Запорожской и Херсонской областей

Более 200 школьников из Запорожской и Херсонской областей посетили елку в Кремле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Посетители перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 200 школьников из Запорожской и Херсонской областей стали гостями новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в пресс-службе "Движения первых".
"Школьники из Запорожской и Херсонской областей 26 декабря стали гостями новогоднего представления в Государственном Кремлевском Дворце. Поездка прошла благодаря проекту "Новогоднее путешествие", который для ребят организует "Движение первых" и ОАО "Российские железные дороги". Более 200 детей вместе приехали в Москву, чтобы увидеть главную "ёлку" страны", - говорится в сообщении.
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В первый день путешествия детей в столицу школьники посетили Музей Победы, где им показали основную экспозицию музея и рассказали о битве за Москву.
"Когда нам сказали, что мы посетим Музей Победы, я была очень взволнована. Многое слышала об этом музее, видела репортажи по телевизору, но не представляла реальный масштаб. Это настоящий символ памяти, уважения к подвигу наших предков, всего советского народа. Нам провели очень интересную экскурсию, я узнала много новых фактов и подробностей о знаменитых сражениях. Думаю, каждому нужно хотя бы раз побывать там", - приводятся в сообщении слова Софии Тыминской из Херсонской области.
Во второй день школьникам показали новогоднее представление "Новогоднее путешествие в Заполярье". Шоу прошло на площадке Государственного Кремлевского дворца.
"Это было невероятное шоу! Я даже представить не могла, что однажды смогу попасть в Кремлевский Дворец и посмотреть какое-нибудь представление. Для нас это настоящее новогоднее чудо: поездка в Москву, экскурсии, шоу в самом центре России. Новый год – это время чудес, и я очень надеюсь, что еще не раз приеду в этот город", - приводятся в сообщении слова Амины Пушкарь из Запорожской области.
Далее дети отправились на обзорную экскурсию по столице, во время которой побывали на смотровой площадке парка "Зарядье" и у основных достопримечательностей Москвы.
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МоскваХерсонская областьРоссияГосударственный Кремлевский дворецМузей ПобедыЗарядьеОбщество
 
 
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