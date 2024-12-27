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Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, когда лучше всего наряжать елку
Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, когда лучше всего наряжать елку - РИА Новости, 27.12.2024
Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, когда лучше всего наряжать елку
Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области ответил на вопрос школьников, когда лучше всего поставить новогоднюю елку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:39:00+03:00
2024-12-27T16:39:00+03:00
2024-12-27T16:39:00+03:00
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области ответил на вопрос школьников, когда лучше всего поставить новогоднюю елку, передает корреспондент РИА Новости. Детская пресс-конференция с Дедом Морозом прошла в пятницу в национальном центре "Россия". "В сказке моей Новый год круглый год. И всего лишь два раза моя домашняя елочка меняет свой сказочный наряд... Я вам скажу, не стесняйтесь, пусть новогодняя красавица и в вашем доме стоит круглый год", - сказал Дед Мороз в ответ на вопрос, когда лучше всего поставить новогоднюю елку. Во время пресс-конференции Дед Мороз ответил на вопросы присутствующих в зале школьников, многие из которых учатся в московских медиаклассах.
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общество, дед мороз, новый год
Общество, Дед Мороз, Новый год
Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, когда лучше всего наряжать елку
Дед Мороз из Великого Устюга рассказал школьникам, когда нужно наряжать елку