Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/efimov-1991637110.html
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе - РИА Новости, 27.12.2024
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе
Почти 400 жителей в московском районе Соколиная Гора начали переселяться в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:17:00+03:00
2024-12-27T12:17:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.Почти 400 жителей в московском районе Соколиная Гора начали переселяться в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, жители трех расселяемых домов получили сегодня предложение о переезде в новостройку на 3-й улице Соколиной Горы."К переселению приступили почти 400 жителей трех старых пятиэтажек. Таким образом, количество расселяемых домов в районе возрастет до десяти, а число переезжающих горожан увеличится более чем до 1 тысячи человек. Всего в районе Соколиная Гора планируют расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что участникам программы реновации предоставляется равнозначное жилье, имеющее улучшенную отделку, в домах с безбарьерной средой.Как уточнилруководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, письма с предложениями о переезде в новые квартиры получили жители домов 3а на Гаражной улице (почти 120 человек), 12а на 3-й улице Соколиной Горы (более 140 человек) и 21, корпус 3 на 5-й улице Соколиной Горы (свыше 130 человек).Под заселение передан жилой комплекс из двух корпусов, в которых насчитывается 206 квартир общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров, добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, программа уже обеспечила переселение сотен тысяч москвичей. Уже утвержденные планы модернизации жилфонда реализуют к 2032 году.
https://ria.ru/20241227/efimov-1991572033.html
https://ria.ru/20241226/efimov-1991417647.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b012fb7808d06fe0fb51ba5fec4950c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе

Ефимов: по реновации начали переселять почти 400 жителей в Соколиной Горе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.Почти 400 жителей в московском районе Соколиная Гора начали переселяться в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, жители трех расселяемых домов получили сегодня предложение о переезде в новостройку на 3-й улице Соколиной Горы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Ефимов: в Троицке завершат работы над двумя участками дорог в 2025 году
09:10
"К переселению приступили почти 400 жителей трех старых пятиэтажек. Таким образом, количество расселяемых домов в районе возрастет до десяти, а число переезжающих горожан увеличится более чем до 1 тысячи человек. Всего в районе Соколиная Гора планируют расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что участникам программы реновации предоставляется равнозначное жилье, имеющее улучшенную отделку, в домах с безбарьерной средой.
Как уточнилруководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, письма с предложениями о переезде в новые квартиры получили жители домов 3а на Гаражной улице (почти 120 человек), 12а на 3-й улице Соколиной Горы (более 140 человек) и 21, корпус 3 на 5-й улице Соколиной Горы (свыше 130 человек).
Под заселение передан жилой комплекс из двух корпусов, в которых насчитывается 206 квартир общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров, добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, программа уже обеспечила переселение сотен тысяч москвичей. Уже утвержденные планы модернизации жилфонда реализуют к 2032 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Ефимов: в ТиНАО начали проектирование еще четырех объектов транспорта
Вчера, 14:08
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманВладислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала