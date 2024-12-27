https://ria.ru/20241227/efimov-1991637110.html
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе - РИА Новости, 27.12.2024
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе
Почти 400 жителей в московском районе Соколиная Гора начали переселяться в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:17:00+03:00
2024-12-27T12:17:00+03:00
2024-12-27T12:17:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.Почти 400 жителей в московском районе Соколиная Гора начали переселяться в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, жители трех расселяемых домов получили сегодня предложение о переезде в новостройку на 3-й улице Соколиной Горы."К переселению приступили почти 400 жителей трех старых пятиэтажек. Таким образом, количество расселяемых домов в районе возрастет до десяти, а число переезжающих горожан увеличится более чем до 1 тысячи человек. Всего в районе Соколиная Гора планируют расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что участникам программы реновации предоставляется равнозначное жилье, имеющее улучшенную отделку, в домах с безбарьерной средой.Как уточнилруководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, письма с предложениями о переезде в новые квартиры получили жители домов 3а на Гаражной улице (почти 120 человек), 12а на 3-й улице Соколиной Горы (более 140 человек) и 21, корпус 3 на 5-й улице Соколиной Горы (свыше 130 человек).Под заселение передан жилой комплекс из двух корпусов, в которых насчитывается 206 квартир общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров, добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, программа уже обеспечила переселение сотен тысяч москвичей. Уже утвержденные планы модернизации жилфонда реализуют к 2032 году.
https://ria.ru/20241227/efimov-1991572033.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе
Ефимов: по реновации начали переселять почти 400 жителей в Соколиной Горе
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.Почти 400 жителей в московском районе Соколиная Гора начали переселяться в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, жители трех расселяемых домов получили сегодня предложение о переезде в новостройку на 3-й улице Соколиной Горы.
"К переселению приступили почти 400 жителей трех старых пятиэтажек. Таким образом, количество расселяемых домов в районе возрастет до десяти, а число переезжающих горожан увеличится более чем до 1 тысячи человек. Всего в районе Соколиная Гора планируют расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что участникам программы реновации предоставляется равнозначное жилье, имеющее улучшенную отделку, в домах с безбарьерной средой.
Как уточнилруководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, письма с предложениями о переезде в новые квартиры получили жители домов 3а на Гаражной улице (почти 120 человек), 12а на 3-й улице Соколиной Горы (более 140 человек) и 21, корпус 3 на 5-й улице Соколиной Горы (свыше 130 человек).
Под заселение передан жилой комплекс из двух корпусов, в которых насчитывается 206 квартир общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров, добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, программа уже обеспечила переселение сотен тысяч москвичей. Уже утвержденные планы модернизации жилфонда реализуют к 2032 году.