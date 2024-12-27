Ефимов: в Троицке завершат работы над двумя участками дорог в 2025 году
Ефимов: два участка автодорог завершат в Троицке в будущем году
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В столичном Троицке в 2025 году завершат строительство и реконструкцию двух участков автомобильных дорог в рамках масштабного проекта по развитию улично-дорожной сети, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Троицке ведется возведение магистральной улицы путем реконструкции Заречной улицы и строительства нового участка. В результате она позволит соединить район Заречье с центральной частью города и Калужским шоссе маршрутами городского транспорта. Кроме того, продолжается возведение дороги, которая продлит Октябрьский проспект с севера до Калужского шоссе. Завершить работы на этих объектах планируют в 2025 году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Работы идут над четырьмя километрами автодорог. Будут реконструированы Заречная улица, а также части улиц Городской и Текстильщиков, которые расширят до четырех полос. Это позволит организовать по ним движение автобусов. Протяженность участка – 1,5 километра.
Кроме того, четырехполосная дорога длинной 2,5 километра свяжет северную часть Октябрьского проспекта с Калужским шоссе. Она пройдет через улицы Садовую и Академика Харитона, также соединив их между собой. Прилегающая к участкам территория будет благоустроена.
Всего в Троицке запланированы строительство и реконструкция до 10 километров автодорог. С 2012 года на территории ТиНАО проложено уже свыше 400 километров автомобильных трасс.
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