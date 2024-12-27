https://ria.ru/20241227/dtp-1991719220.html

В Пермском крае экс-депутату дали семь лет за смертельное ДТП с ребенком

В Пермском крае экс-депутату дали семь лет за смертельное ДТП с ребенком - РИА Новости, 27.12.2024

В Пермском крае экс-депутату дали семь лет за смертельное ДТП с ребенком

Пермскому экс-депутату за ДТП, в котором погиб ребенок, суд назначил семь лет колонии-поселения, сообщает краевое управление СК РФ. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:40:00+03:00

2024-12-27T16:40:00+03:00

2024-12-27T16:40:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

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ПЕРМЬ, 27 дек - РИА Новости. Пермскому экс-депутату за ДТП, в котором погиб ребенок, суд назначил семь лет колонии-поселения, сообщает краевое управление СК РФ. В августе в поселке Лямино города Чусовой Пермского края автомобиль задавил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по обочине дороги. Как сообщил РИА Новости осведомлённый источник, за рулем машины находился бывший местный депутат Ильшат Хасянов. По данным следствия, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На фото с места ДТП был виден легковой автомобиль синего цвета, перед ним лежит помятый детский велосипед. Фигуранту было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения. "Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев", - говорится в сообщении. Уточняется что суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибшего ребёнка. На сайте избирательной комиссии указано, что 54-летний Хасянов проживает в поселке Лямино в Чусовском районе. Мужчина окончил профессиональное техническое училище № 93, потом работал директором в ООО "Урал". В 2013 и 2016 годах становился депутатом Думы Чусовского городского поселения (третьего и четвертого созывов). Первый раз он пошел на выборы самовыдвиженцем, второй - от партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20241226/dtp-1991563740.html

https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html

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происшествия, россия, чусовой, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), единая россия