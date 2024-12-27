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В Иркутской области автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 27.12.2024
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15:52 27.12.2024 (обновлено: 17:35 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/dtp-1991698659.html
В Иркутской области автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие
В Иркутской области автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 27.12.2024
В Иркутской области автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие
Автобус из Братска в Тулун попал в ДТП в Иркутской области, есть пострадавшие и двое погибших, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:52:00+03:00
2024-12-27T17:35:00+03:00
происшествия
братск
тулун
иркутская область
россия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Автобус из Братска в Тулун попал в ДТП в Иркутской области, есть пострадавшие и двое погибших, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.&quot;В 19:20 (ирк. — Прим. ред.) 27 декабря 2024 года поступила информация о ДТП в Братском районе на 144-м километре ФАД А-331 &quot;Вилюй&quot;. Пострадали шесть человек, из них двое погибли&quot;, — говорится в публикации.Глава региона Игорь Кобзев позже сообщил, что один из погибших — несовершеннолетний, среди пострадавших двое детей. Четверых человек транспортируют в городские больницы, добавил он.Мэр Братска Александр Дубровин уточнил в Telegram-канале, что автобус с людьми следовал из Братска в Тулун и врезался в грузовик, стоявший на обочине в 20 километрах от села Покосное.По информации ГУ МВД по Иркутской области, грузовик ЗИЛ перевозил на сцепке другой грузовой автомобиль и въехал в заднюю часть автобуса. Последний от удара выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двумя большегрузами.Заведено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
братск
тулун
иркутская область
россия
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происшествия, братск, тулун, иркутская область, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Тулун, Иркутская область, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие

МЧС: автобус из Братска в Тулун попал в ДТП, два человека погибли

© Фото : Александр Дубровин/TelegramМесто ДТП с участием автобуса, ехавшего из Братска в Тулун в Иркутской области
Место ДТП с участием автобуса, ехавшего из Братска в Тулун в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Александр Дубровин/Telegram
Место ДТП с участием автобуса, ехавшего из Братска в Тулун в Иркутской области
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Автобус из Братска в Тулун попал в ДТП в Иркутской области, есть пострадавшие и двое погибших, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
«

"В 19:20 (ирк. — Прим. ред.) 27 декабря 2024 года поступила информация о ДТП в Братском районе на 144-м километре ФАД А-331 "Вилюй". Пострадали шесть человек, из них двое погибли", — говорится в публикации.

Глава региона Игорь Кобзев позже сообщил, что один из погибших — несовершеннолетний, среди пострадавших двое детей. Четверых человек транспортируют в городские больницы, добавил он.
Мэр Братска Александр Дубровин уточнил в Telegram-канале, что автобус с людьми следовал из Братска в Тулун и врезался в грузовик, стоявший на обочине в 20 километрах от села Покосное.
По информации ГУ МВД по Иркутской области, грузовик ЗИЛ перевозил на сцепке другой грузовой автомобиль и въехал в заднюю часть автобуса. Последний от удара выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двумя большегрузами.
Заведено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения.
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ПроисшествияБратскТулунИркутская областьРоссияДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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