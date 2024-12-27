https://ria.ru/20241227/dtp-1991698659.html

В Иркутской области автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В Иркутской области автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 27.12.2024

В Иркутской области автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Автобус из Братска в Тулун попал в ДТП в Иркутской области, есть пострадавшие и двое погибших, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:52:00+03:00

2024-12-27T15:52:00+03:00

2024-12-27T17:35:00+03:00

происшествия

братск

тулун

иркутская область

россия

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991708007_0:0:719:404_1920x0_80_0_0_802a2ac21fbdb1c94f51f0af531737be.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Автобус из Братска в Тулун попал в ДТП в Иркутской области, есть пострадавшие и двое погибших, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС."В 19:20 (ирк. — Прим. ред.) 27 декабря 2024 года поступила информация о ДТП в Братском районе на 144-м километре ФАД А-331 "Вилюй". Пострадали шесть человек, из них двое погибли", — говорится в публикации.Глава региона Игорь Кобзев позже сообщил, что один из погибших — несовершеннолетний, среди пострадавших двое детей. Четверых человек транспортируют в городские больницы, добавил он.Мэр Братска Александр Дубровин уточнил в Telegram-канале, что автобус с людьми следовал из Братска в Тулун и врезался в грузовик, стоявший на обочине в 20 километрах от села Покосное.По информации ГУ МВД по Иркутской области, грузовик ЗИЛ перевозил на сцепке другой грузовой автомобиль и въехал в заднюю часть автобуса. Последний от удара выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двумя большегрузами.Заведено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

братск

тулун

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, братск, тулун, иркутская область, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)