https://ria.ru/20241227/dtp-1991695638.html

В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб

В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб - РИА Новости, 27.12.2024

В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб

По предварительной информации, один человек погиб, 4 пострадали при столкновении пяти грузовиков и трактора в Кировской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:35:00+03:00

2024-12-27T15:35:00+03:00

2024-12-27T15:35:00+03:00

происшествия

кировская область

котельничский район

шарья

дтп

пермь

кострома

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. По предварительной информации, один человек погиб, 4 пострадали при столкновении пяти грузовиков и трактора в Кировской области, сообщает МВД региона. ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск в Котельничском районе на 522-м километре федеральной автодороги "Кострома – Шарья – Киров - Пермь". "Произошло столкновение пяти грузовых автомобилей и трактора-погрузчика. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

кировская область

котельничский район

шарья

пермь

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, котельничский район, шарья, дтп, пермь, кострома