https://ria.ru/20241227/dtp-1991695638.html
В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб
В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб - РИА Новости, 27.12.2024
В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб
По предварительной информации, один человек погиб, 4 пострадали при столкновении пяти грузовиков и трактора в Кировской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:35:00+03:00
2024-12-27T15:35:00+03:00
2024-12-27T15:35:00+03:00
происшествия
кировская область
котельничский район
шарья
дтп
пермь
кострома
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. По предварительной информации, один человек погиб, 4 пострадали при столкновении пяти грузовиков и трактора в Кировской области, сообщает МВД региона. ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск в Котельничском районе на 522-м километре федеральной автодороги "Кострома – Шарья – Киров - Пермь". "Произошло столкновение пяти грузовых автомобилей и трактора-погрузчика. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
кировская область
котельничский район
шарья
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб
В Кировской области в ДТП с пятью грузовиками и трактором погиб человек