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В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб - РИА Новости, 27.12.2024
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15:35 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/dtp-1991695638.html
В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб
В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб - РИА Новости, 27.12.2024
В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб
По предварительной информации, один человек погиб, 4 пострадали при столкновении пяти грузовиков и трактора в Кировской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:35:00+03:00
2024-12-27T15:35:00+03:00
происшествия
кировская область
котельничский район
шарья
дтп
пермь
кострома
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. По предварительной информации, один человек погиб, 4 пострадали при столкновении пяти грузовиков и трактора в Кировской области, сообщает МВД региона. ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск в Котельничском районе на 522-м километре федеральной автодороги "Кострома – Шарья – Киров - Пермь". "Произошло столкновение пяти грузовых автомобилей и трактора-погрузчика. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
кировская область
котельничский район
шарья
пермь
кострома
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происшествия, кировская область, котельничский район, шарья, дтп, пермь, кострома
Происшествия, Кировская область, Котельничский район, Шарья, ДТП, Пермь, Кострома
В Кировской области столкнулись пять фур и трактор, один человек погиб

В Кировской области в ДТП с пятью грузовиками и трактором погиб человек

© Фото : Полиция Кировской областиДТП в Котельничском районе Кировской области
ДТП в Котельничском районе Кировской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Полиция Кировской области
ДТП в Котельничском районе Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. По предварительной информации, один человек погиб, 4 пострадали при столкновении пяти грузовиков и трактора в Кировской области, сообщает МВД региона.
ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск в Котельничском районе на 522-м километре федеральной автодороги "Кострома – ШарьяКиров - Пермь".
"Произошло столкновение пяти грузовых автомобилей и трактора-погрузчика. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.
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ПроисшествияКировская областьКотельничский районШарьяДТППермьКострома
 
 
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