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В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, есть погибшие - РИА Новости, 27.12.2024
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09:25 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/dtp-1991594307.html
В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, есть погибшие
В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, есть погибшие - РИА Новости, 27.12.2024
В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, есть погибшие
Легковой автомобиль влетел в прицеп грузовика в районе города Джанкой на севере Крыма, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:25:00+03:00
2024-12-27T09:25:00+03:00
происшествия
джанкой
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль влетел в прицеп грузовика в районе города Джанкой на севере Крыма, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма в Telegram-канале. "В результате ДТП 42-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" смертельно травмированы. Также еще 3 пассажира данного автомобиля, в том числе 1 несовершеннолетний, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, водитель легковушки при встречном разъезде не обеспечил безопасный боковой интервал и въехал в прицеп грузовика.
https://ria.ru/20241227/dtp-1991570430.html
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происшествия, джанкой, республика крым
Происшествия, Джанкой, Республика Крым
В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, есть погибшие

В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, два человека погибли

© Госавтоинспекция Крыма/TelegramМесто происшествия, где легковой автомобиль влетел в прицеп грузовика в районе города Джанкой на севере Крыма
Место происшествия, где легковой автомобиль влетел в прицеп грузовика в районе города Джанкой на севере Крыма - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Госавтоинспекция Крыма/Telegram
Место происшествия, где легковой автомобиль влетел в прицеп грузовика в районе города Джанкой на севере Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль влетел в прицеп грузовика в районе города Джанкой на севере Крыма, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма в Telegram-канале.
"В результате ДТП 42-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" смертельно травмированы. Также еще 3 пассажира данного автомобиля, в том числе 1 несовершеннолетний, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель легковушки при встречном разъезде не обеспечил безопасный боковой интервал и въехал в прицеп грузовика.
Место столкновения легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае. 27 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
00:40
 
ПроисшествияДжанкойРеспублика Крым
 
 
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