https://ria.ru/20241227/dtp-1991570430.html

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом - РИА Новости, 27.12.2024

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом

Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:40:00+03:00

2024-12-27T00:40:00+03:00

2024-12-27T10:28:00+03:00

происшествия

авто

ставропольский край

светлоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло. На месте работают три человека и одна единица техники.

https://ria.ru/20241226/dtp-1991566473.html

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, ставропольский край, светлоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)