Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 27.12.2024 (обновлено: 10:28 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/dtp-1991570430.html
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом - РИА Новости, 27.12.2024
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:40:00+03:00
2024-12-27T10:28:00+03:00
происшествия
авто
ставропольский край
светлоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991613797_0:488:960:1028_1920x0_80_0_0_90f8c7990ce6d950ed9bd806978490b3.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло. На месте работают три человека и одна единица техники.
https://ria.ru/20241226/dtp-1991566473.html
https://ria.ru/20241226/dtp-1991478080.html
ставропольский край
светлоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991613797_0:306:960:1026_1920x0_80_0_0_3ae7c2601b710f149457513bc3a063ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ставропольский край, светлоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Светлоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом

При столкновении автомобиля с локомотивом на Ставрополье погибли два человека

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramМесто столкновения легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае. 27 декабря 2024
Место столкновения легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае. 27 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Место столкновения легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае. 27 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства.
Место столкновения коммерческого автобуса с мачтой освещения на юго-западе Москвы. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали три человека
Вчера, 23:06
Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло.
На месте работают три человека и одна единица техники.
ДТП в Тольятти - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В Тольятти женщина попала в больницу после ДТП с автобусом
Вчера, 15:30
 
ПроисшествияАвтоСтавропольский крайСветлоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала