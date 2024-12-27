https://ria.ru/20241227/dtp-1991570430.html
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом - РИА Новости, 27.12.2024
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:40:00+03:00
2024-12-27T00:40:00+03:00
2024-12-27T10:28:00+03:00
происшествия
авто
ставропольский край
светлоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло. На месте работают три человека и одна единица техники.
https://ria.ru/20241226/dtp-1991566473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ставропольский край, светлоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Светлоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
При столкновении автомобиля с локомотивом на Ставрополье погибли два человека