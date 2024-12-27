https://ria.ru/20241227/domodedovo-1991759786.html

Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии праздников

Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии праздников - РИА Новости, 27.12.2024

Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии праздников

Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников, сообщила РИА Новости авиагавань. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:04:00+03:00

2024-12-27T20:04:00+03:00

2024-12-27T20:04:00+03:00

россия

ближний восток

домодедово (аэропорт)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский авиационный узел

новый год

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников, сообщила РИА Новости авиагавань. "В аэропорту "Домодедово" в предновогодние дни и новогодние каникулы усилены меры безопасности", - говорится в сообщении. Там добавили, что территория воздушной гавани круглосуточно патрулируется сотрудниками подразделения транспортной безопасности аэропорта. Также "Домодедово" сотрудничает с МВД и Федеральной службой безопасности. На привокзальной площади дополнительно будут дежурить сотрудники Росгвардии. "Просим пассажиров отнестись с пониманием, прибывать в воздушную гавань заблаговременно и неукоснительно выполнять указания сотрудников службы безопасности на входном и предполетном досмотре", - посоветовал аэропорт. Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. Регулярные пассажирские и грузовые перевозки в "Домодедово" выполняют более 40 авиакомпаний-партнеров. Маршрутная сеть аэропорта охватывает порядка 100 направлений Европейского, Азиатско-Тихоокеанского регионов, Ближнего Востока, девять из которых являются уникальными для Московского авиационного узла.

https://ria.ru/20241226/aeroport-1991487917.html

https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html

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россия, ближний восток, домодедово (аэропорт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский авиационный узел, новый год