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Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии праздников - РИА Новости, 27.12.2024
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20:04 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/domodedovo-1991759786.html
Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии праздников
Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии праздников - РИА Новости, 27.12.2024
Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии праздников
Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников, сообщила РИА Новости авиагавань. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:04:00+03:00
2024-12-27T20:04:00+03:00
россия
ближний восток
домодедово (аэропорт)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский авиационный узел
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников, сообщила РИА Новости авиагавань. "В аэропорту "Домодедово" в предновогодние дни и новогодние каникулы усилены меры безопасности", - говорится в сообщении. Там добавили, что территория воздушной гавани круглосуточно патрулируется сотрудниками подразделения транспортной безопасности аэропорта. Также "Домодедово" сотрудничает с МВД и Федеральной службой безопасности. На привокзальной площади дополнительно будут дежурить сотрудники Росгвардии. "Просим пассажиров отнестись с пониманием, прибывать в воздушную гавань заблаговременно и неукоснительно выполнять указания сотрудников службы безопасности на входном и предполетном досмотре", - посоветовал аэропорт. Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. Регулярные пассажирские и грузовые перевозки в "Домодедово" выполняют более 40 авиакомпаний-партнеров. Маршрутная сеть аэропорта охватывает порядка 100 направлений Европейского, Азиатско-Тихоокеанского регионов, Ближнего Востока, девять из которых являются уникальными для Московского авиационного узла.
https://ria.ru/20241226/aeroport-1991487917.html
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россия, ближний восток, домодедово (аэропорт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский авиационный узел, новый год
Россия, Ближний Восток, Домодедово (аэропорт), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Московский авиационный узел, Новый год
Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии праздников

Аэропорт Домодедово усилил меры безопасности в преддверии Нового года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников, сообщила РИА Новости авиагавань.
"В аэропорту "Домодедово" в предновогодние дни и новогодние каникулы усилены меры безопасности", - говорится в сообщении.
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Там добавили, что территория воздушной гавани круглосуточно патрулируется сотрудниками подразделения транспортной безопасности аэропорта.
Также "Домодедово" сотрудничает с МВД и Федеральной службой безопасности. На привокзальной площади дополнительно будут дежурить сотрудники Росгвардии.
"Просим пассажиров отнестись с пониманием, прибывать в воздушную гавань заблаговременно и неукоснительно выполнять указания сотрудников службы безопасности на входном и предполетном досмотре", - посоветовал аэропорт.
Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. Регулярные пассажирские и грузовые перевозки в "Домодедово" выполняют более 40 авиакомпаний-партнеров. Маршрутная сеть аэропорта охватывает порядка 100 направлений Европейского, Азиатско-Тихоокеанского регионов, Ближнего Востока, девять из которых являются уникальными для Московского авиационного узла.
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РоссияБлижний ВостокДомодедово (аэропорт)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Московский авиационный узелНовый год
 
 
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