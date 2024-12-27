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Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов - РИА Новости, 27.12.2024
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17:24 27.12.2024 (обновлено: 17:25 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/dollar-1991731773.html
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов - РИА Новости, 27.12.2024
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи, средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:24:00+03:00
2024-12-27T17:25:00+03:00
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денис шмыгаль
всемирный банк
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи, средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета, сообщил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале."Украина получила 485 миллионов долларов от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Из них 465 миллионов долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 миллионов поступили от Всемирного банка. Привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета", - написал Шмыгаль. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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украина, сша, денис шмыгаль, всемирный банк, агентство по международному развитию сша, в мире
Украина, США, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, Агентство по международному развитию США, В мире
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от США и Всемирного банка 485 млн долларов

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи, средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета, сообщил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«
"Украина получила 485 миллионов долларов от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Из них 465 миллионов долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 миллионов поступили от Всемирного банка. Привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета", - написал Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов
24 декабря, 17:31
 
УкраинаСШАДенис ШмыгальВсемирный банкАгентство по международному развитию СШАВ мире
 
 
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