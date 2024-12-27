https://ria.ru/20241227/dollar-1991583798.html

Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия

Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия - РИА Новости, 27.12.2024

Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия

Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала обновила минимум за последние три десятилетия, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T06:12:00+03:00

2024-12-27T06:12:00+03:00

2024-12-27T10:02:00+03:00

экономика

мвф

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала обновила минимум за последние три десятилетия, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда.Так, доля американской валюты в международных резервах сокращалась второй квартал подряд — за июль-сентябрь она снизилась на 0,85 процентного пункта, а за год — на 1,8. По итогам квартала показатель опустился до 57,4 процента — минимума с 1995 года (более ранней статистики МВФ не предоставляет).Единственной другой валютой, продемонстрировавшей снижение в третьем квартале, стал швейцарский франк: его доля опустилась с 0,2 процента в апреле-июне до минимальных с конца 2021 года 0,17 процента.Главным бенефициаром сокращения удельного веса доллара и франка стало евро: в третьем квартале его доля увеличилась до 20,02 процента, тогда как в апреле-июне составляла 19,75 процента. Еще 0,23 процентного пункта прибавили валюты не из числа резервных — теперь на них приходится 4,46 процента от всех резервов. А доля иены выросла за квартал на 0,22 процентного пункта — до 5,82 процента, что стало максимальным значением с конца марта 2021 года.Удалось развернуть тренд на снижение юаня: в июле-сентябре его доля выросла после сокращения девять кварталов подряд — хотя и всего до 2,17 процента по сравнению с 2,14 процента кварталом ранее. Доля остальных резервных валют также немного увеличилась — фунта стерлингов и австралийского доллара — на 0,03 процентного пункта, канадского доллара — на 0,06.

https://ria.ru/20241014/dollar-1977675255.html

https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мвф