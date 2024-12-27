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С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска

С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска - РИА Новости, 27.12.2024

С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска

В Киеве на аллее городов-героев, расположенной на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, демонтировали названия Москвы и Минска, сообщает в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:41:00+03:00

2024-12-27T19:41:00+03:00

2024-12-27T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Киеве на аллее городов-героев, расположенной на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, демонтировали названия Москвы и Минска, сообщает в пятницу пресс-служба музея. "Сегодня музей войны произвел… демонтаж букв, которыми выложены названия городов и изображение советской медали "Золотая Звезда", текстовых надписей на аллее городов-героев. Музей инициировал обследование бронзовых рельефов. Специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование... и обосновали необходимость их демонтажа и проведения реставрации", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) музея. Музей также опубликовал видео, на котором можно увидеть пустующие постаменты, на которых ранее были нанесены названия городов, которым было присвоено звание "Город-герой", на них в том числе отсутствуют названия Москвы и Минска. В музее при этом не уточнили, будут ли названия городов-героев возвращены после реставрации. Звание "Город-герой" в 1965 году получили Ленинград, Севастополь, Волгоград, Москва. Позднее, в 1973 году, звание было присвоено Керчи и Новороссийску, в 1974 году – Минску, затем Туле, Мурманску и Смоленску. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

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Аллея городов-героев в Киеве после демонтажа названий Москвы и Минска Аллея городов-героев в Киеве после демонтажа названий Москвы и Минска 2024-12-27T19:41 true PT0M31S

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