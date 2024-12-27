Рейтинг@Mail.ru
С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 27.12.2024 (обновлено: 20:29 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/demontazh-1991756550.html
С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска
С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска - РИА Новости, 27.12.2024
С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска
В Киеве на аллее городов-героев, расположенной на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, демонтировали названия Москвы и Минска, сообщает в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:41:00+03:00
2024-12-27T20:29:00+03:00
украина
москва
минск
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991762071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7065a09e029014af9a0b0f35aeac1ce.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Киеве на аллее городов-героев, расположенной на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, демонтировали названия Москвы и Минска, сообщает в пятницу пресс-служба музея. "Сегодня музей войны произвел… демонтаж букв, которыми выложены названия городов и изображение советской медали "Золотая Звезда", текстовых надписей на аллее городов-героев. Музей инициировал обследование бронзовых рельефов. Специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование... и обосновали необходимость их демонтажа и проведения реставрации", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) музея. Музей также опубликовал видео, на котором можно увидеть пустующие постаменты, на которых ранее были нанесены названия городов, которым было присвоено звание "Город-герой", на них в том числе отсутствуют названия Москвы и Минска. В музее при этом не уточнили, будут ли названия городов-героев возвращены после реставрации. Звание "Город-герой" в 1965 году получили Ленинград, Севастополь, Волгоград, Москва. Позднее, в 1973 году, звание было присвоено Керчи и Новороссийску, в 1974 году – Минску, затем Туле, Мурманску и Смоленску. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241209/pamyatnik-1988282412.html
https://ria.ru/20241120/pamyatnik-1984862840.html
украина
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аллея городов-героев в Киеве после демонтажа названий Москвы и Минска
Аллея городов-героев в Киеве после демонтажа названий Москвы и Минска
2024-12-27T19:41
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991762071_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2fcae45e484338f2a540efc36a0ee5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, минск, сергей лавров, в мире
Украина, Москва, Минск, Сергей Лавров, В мире
С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска

С аллеи городов-героев у музея истории Украины демонтировали Москву и Минск

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Киеве на аллее городов-героев, расположенной на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, демонтировали названия Москвы и Минска, сообщает в пятницу пресс-служба музея.
"Сегодня музей войны произвел… демонтаж букв, которыми выложены названия городов и изображение советской медали "Золотая Звезда", текстовых надписей на аллее городов-героев. Музей инициировал обследование бронзовых рельефов. Специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование... и обосновали необходимость их демонтажа и проведения реставрации", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) музея.
Баллончик с краской - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Каменке, пишут украинские СМИ
9 декабря, 22:41
Музей также опубликовал видео, на котором можно увидеть пустующие постаменты, на которых ранее были нанесены названия городов, которым было присвоено звание "Город-герой", на них в том числе отсутствуют названия Москвы и Минска. В музее при этом не уточнили, будут ли названия городов-героев возвращены после реставрации.
Звание "Город-герой" в 1965 году получили Ленинград, Севастополь, Волгоград, Москва. Позднее, в 1973 году, звание было присвоено Керчи и Новороссийску, в 1974 году – Минску, затем Туле, Мурманску и Смоленску.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
Снос памятника Зое Космодемьянской в Одесской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской
20 ноября, 16:25
 
УкраинаМоскваМинскСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала