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На Ставрополье завели дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке - РИА Новости, 27.12.2024
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18:23 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/delo-1991745797.html
На Ставрополье завели дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке
На Ставрополье завели дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке - РИА Новости, 27.12.2024
На Ставрополье завели дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке
МВД возбудило уголовное дело по статье терроризм против женщины, которая зажгла фейерверк в отделении банка на Ставрополье, ей грозит от 12 до 20 лет лишения... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:23:00+03:00
2024-12-27T18:23:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 27 дек - РИА Новости. МВД возбудило уголовное дело по статье терроризм против женщины, которая зажгла фейерверк в отделении банка на Ставрополье, ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого МВД. Во вторник мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что женщина после звонка мошенников пришла в отделение банка ВТБ на Ставрополье и зажгла фейерверк. "Как сообщалось ранее, 24 декабря в городе Невинномысске женщина подожгла упаковку с фейерверками в одном из отделений банка. В Отделе МВД России по городу Невинномысску по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - говорится в сообщении.
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происшествия, невинномысск, россия, новый год
Происшествия, Невинномысск, Россия, Новый год
На Ставрополье завели дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке

МВД возбудило дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке на Ставрополье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 27 дек - РИА Новости. МВД возбудило уголовное дело по статье терроризм против женщины, которая зажгла фейерверк в отделении банка на Ставрополье, ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого МВД.
Во вторник мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что женщина после звонка мошенников пришла в отделение банка ВТБ на Ставрополье и зажгла фейерверк.
"Как сообщалось ранее, 24 декабря в городе Невинномысске женщина подожгла упаковку с фейерверками в одном из отделений банка. В Отделе МВД России по городу Невинномысску по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - говорится в сообщении.
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