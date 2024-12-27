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На Ставрополье завели дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке

На Ставрополье завели дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке - РИА Новости, 27.12.2024

На Ставрополье завели дело против женщины, зажегшей фейерверк в банке

МВД возбудило уголовное дело по статье терроризм против женщины, которая зажгла фейерверк в отделении банка на Ставрополье, ей грозит от 12 до 20 лет лишения... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:23:00+03:00

2024-12-27T18:23:00+03:00

2024-12-27T18:23:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 27 дек - РИА Новости. МВД возбудило уголовное дело по статье терроризм против женщины, которая зажгла фейерверк в отделении банка на Ставрополье, ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого МВД. Во вторник мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что женщина после звонка мошенников пришла в отделение банка ВТБ на Ставрополье и зажгла фейерверк. "Как сообщалось ранее, 24 декабря в городе Невинномысске женщина подожгла упаковку с фейерверками в одном из отделений банка. В Отделе МВД России по городу Невинномысску по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241225/podzhog-1991311071.html

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происшествия, невинномысск, россия, новый год