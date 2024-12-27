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Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России - РИА Новости, 27.12.2024
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14:02 27.12.2024 (обновлено: 15:12 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/daniya-1991673116.html
Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России
Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России - РИА Новости, 27.12.2024
Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня, испугавшись... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:02:00+03:00
2024-12-27T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня, испугавшись атак со стороны РФ, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. По данным телерадиокомпании DR, рекомендации по подготовке к кризисным ситуациям были распространены датским Агентством по чрезвычайным ситуациям среди датчан в этом году. Согласно им, каждому жителю Дании советуют запастись тремя литрами воды на сутки, трехдневным запасом продуктов, аптечкой с лекарствами, предметами личной гигиены, теплой одеждой, портативной зарядкой, фонариком, наличными средствами, свечками и спичками, а также радиоприемником. "Я следую рекомендациям властей, и я считаю, что датчанам следует сделать то же самое... Крайне важно, чтобы мы держались вместе", - заявила Фредериксен в интервью DR. Как пишет DR, Фредериксен запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы прожить три дня, в том числе, без электричества и интернета, а в качестве источника угрозы безопасности Фредериксен особо выделяет Россию. По словам премьера, запасаться нужно не потому что на Данию ожидается нападение, а якобы из-за риска кибер- или гибридной атаки. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241119/evropa-1984672219.html
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в мире, дания, россия, москва, метте фредериксен, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Дания, Россия, Москва, Метте Фредериксен, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России

Премьер Фредериксен заявила, что запаслась консервами, испугавшись атак России

© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня, испугавшись атак со стороны РФ, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО.
По данным телерадиокомпании DR, рекомендации по подготовке к кризисным ситуациям были распространены датским Агентством по чрезвычайным ситуациям среди датчан в этом году. Согласно им, каждому жителю Дании советуют запастись тремя литрами воды на сутки, трехдневным запасом продуктов, аптечкой с лекарствами, предметами личной гигиены, теплой одеждой, портативной зарядкой, фонариком, наличными средствами, свечками и спичками, а также радиоприемником.
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"Я следую рекомендациям властей, и я считаю, что датчанам следует сделать то же самое... Крайне важно, чтобы мы держались вместе", - заявила Фредериксен в интервью DR.
Как пишет DR, Фредериксен запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы прожить три дня, в том числе, без электричества и интернета, а в качестве источника угрозы безопасности Фредериксен особо выделяет Россию. По словам премьера, запасаться нужно не потому что на Данию ожидается нападение, а якобы из-за риска кибер- или гибридной атаки.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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