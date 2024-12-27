Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/chayldfri-1991688152.html
Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри
Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри - РИА Новости, 27.12.2024
Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри
Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости о публикации проекта приказа, который предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:58:00+03:00
2024-12-27T14:58:00+03:00
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости о публикации проекта приказа, который предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения. Ранее Совет Федерации одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. "На официальной платформе общественного обсуждения опубликован проект приказа, который предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения. Этот документ разработан в рамках реализации законодательных изменений, внесенных Федеральным законом от 23.11.2024 № 411-ФЗ, которые корректируют действующее законодательство об информационных технологиях и о защите информации. Изменения законодательства направлены против пропаганды отказа от деторождения", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что, согласно действующей норме, владельцы социальных сетей и других интернет-платформ обязаны контролировать и ограничивать доступ к информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В случае обнаружения подобного контента, который не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы. "Роскомнадзор устанавливает конкретные критерии, по которым информация, пропагандирующая отказ от деторождения, может быть включена в единый реестр запрещенной информации. В частности, эти критерии касаются информации, убеждающей в необходимости отказа от деторождения, оправдывающей такой отказ и представляющей бездетность как предпочтительный жизненный выбор", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. РКН отмечает, что эти критерии не будут применяться к информации, связанной с монашеством, обетом безбрачия (целибатом) и отказом от деторождения на религиозной основе, если она не противоречит внутренним установлениям централизованных религиозных организаций. Также в ведомстве подчеркнули, что владельцам интернет-платформ "рекомендуется заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля контента, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ*-идей, сменой пола и рекламы VPN".*Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html
https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри

РКН предложил изменить критерии оценки информации о чайлдфри

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости о публикации проекта приказа, который предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения.
Ранее Совет Федерации одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета.
Молодая женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Опрос показал, что россияне думают о штрафах за пропаганду чайлдфри
21 октября, 13:13
"На официальной платформе общественного обсуждения опубликован проект приказа, который предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения. Этот документ разработан в рамках реализации законодательных изменений, внесенных Федеральным законом от 23.11.2024 № 411-ФЗ, которые корректируют действующее законодательство об информационных технологиях и о защите информации. Изменения законодательства направлены против пропаганды отказа от деторождения", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что, согласно действующей норме, владельцы социальных сетей и других интернет-платформ обязаны контролировать и ограничивать доступ к информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В случае обнаружения подобного контента, который не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы.
"Роскомнадзор устанавливает конкретные критерии, по которым информация, пропагандирующая отказ от деторождения, может быть включена в единый реестр запрещенной информации. В частности, эти критерии касаются информации, убеждающей в необходимости отказа от деторождения, оправдывающей такой отказ и представляющей бездетность как предпочтительный жизненный выбор", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
РКН отмечает, что эти критерии не будут применяться к информации, связанной с монашеством, обетом безбрачия (целибатом) и отказом от деторождения на религиозной основе, если она не противоречит внутренним установлениям централизованных религиозных организаций.
Также в ведомстве подчеркнули, что владельцам интернет-платформ "рекомендуется заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля контента, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ*-идей, сменой пола и рекламы VPN".
*Экстремистская организация, запрещенная в России
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри
12 ноября, 15:21
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала