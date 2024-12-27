https://ria.ru/20241227/chayldfri-1991688152.html

Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри

Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри - РИА Новости, 27.12.2024

Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри

Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости о публикации проекта приказа, который предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:58:00+03:00

2024-12-27T14:58:00+03:00

2024-12-27T14:58:00+03:00

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости о публикации проекта приказа, который предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения. Ранее Совет Федерации одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. "На официальной платформе общественного обсуждения опубликован проект приказа, который предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения. Этот документ разработан в рамках реализации законодательных изменений, внесенных Федеральным законом от 23.11.2024 № 411-ФЗ, которые корректируют действующее законодательство об информационных технологиях и о защите информации. Изменения законодательства направлены против пропаганды отказа от деторождения", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что, согласно действующей норме, владельцы социальных сетей и других интернет-платформ обязаны контролировать и ограничивать доступ к информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В случае обнаружения подобного контента, который не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы. "Роскомнадзор устанавливает конкретные критерии, по которым информация, пропагандирующая отказ от деторождения, может быть включена в единый реестр запрещенной информации. В частности, эти критерии касаются информации, убеждающей в необходимости отказа от деторождения, оправдывающей такой отказ и представляющей бездетность как предпочтительный жизненный выбор", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. РКН отмечает, что эти критерии не будут применяться к информации, связанной с монашеством, обетом безбрачия (целибатом) и отказом от деторождения на религиозной основе, если она не противоречит внутренним установлениям централизованных религиозных организаций. Также в ведомстве подчеркнули, что владельцам интернет-платформ "рекомендуется заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля контента, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ*-идей, сменой пола и рекламы VPN".*Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)