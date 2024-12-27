https://ria.ru/20241227/bron-1991735752.html

На Украине разрешили выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям

На Украине разрешили выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям - РИА Новости, 27.12.2024

На Украине разрешили выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям

Кабинет министров Украины разрешил выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации отнес к критически важным, сообщает в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:39:00+03:00

2024-12-27T17:39:00+03:00

2024-12-27T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации отнес к критически важным, сообщает в пятницу местное издание "Судебно-юридическая газета". "Бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести. Соответствующие изменения кабмин внес в постановление о бронировании. Таким образом, священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным собственникам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как сообщает издание, также постановлением кабмина внесены изменения, согласно которым к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения отныне будут относиться религиозные организации. "На священнослужителей, а также на протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий не будет распространяться ограничение по бронированию не более половины работников. Для юридических лиц – религиозных организаций в целях бронирования исключено ограничение по зарплате в 20 тысяч гривен (476 долларов)", - подчеркнули в издании. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что кабмин Украины обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных предприятий для экономики страны. Согласно новым правила, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля.

https://ria.ru/20241223/voenkomaty-1990763481.html

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в мире, украина, денис шмыгаль