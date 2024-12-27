https://ria.ru/20241227/boroda-1991595345.html

Раввин Борода: взрослые должны учиться верить в чудо

Раввин Борода: взрослые должны учиться верить в чудо - РИА Новости, 27.12.2024

Раввин Борода: взрослые должны учиться верить в чудо

Последователи иудаизма во всем мире восемь дней подряд отмечают Хануку – один из главных еврейских праздников, самый светлый "праздник огней". Какие смыслы... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:00:00+03:00

2024-12-27T12:00:00+03:00

2024-12-27T17:54:00+03:00

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Последователи иудаизма во всем мире восемь дней подряд отмечают Хануку – один из главных еврейских праздников, самый светлый "праздник огней". Какие смыслы Хануки выходят на первый план сегодня, что значит совпадение торжеств с Рождеством по григорианскому календарю, буддийским "Зулом" и светским Новым годом, какую помощь оказывает Федерация еврейских общин России (ФЕОР) нуждающимся, беженцам, жителям Донбасса, Курской области, какие новые выставки пройдут в Еврейском музее и центре толерантности в Москве в 2025 году, какова ситуация с антисемитизмом в России и других странах, как обрести мир в душе, снизить градус вражды в различных точках планеты и не допустить третьей мировой, ядерной войны – рассказал в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Беседовала Ольга Липич. – Александр Моисеевич, как в этом году отмечают Хануку в России?– Первая свеча зажигается в канун Хануки – в этом году эта дата выпала на 25 декабря. В течение восьми дней, до 1 января, каждый вечер мы будем зажигать на одну ханукальную свечу больше. В Москве на площади Революции торжественно зажег первую свечу главный раввин России Берл Лазар.Хануку проводят не только в кругу семьи или за камерной трапезой в синагоге. Смысл праздника состоит в открытом прославлении чуда, поэтому в общинах традиционно устраивают широкие празднования: мероприятия для детей, концерты, торжественные зажигания свечей на площадях и перед синагогами.Исполнение заповеди зажигания меноры по-настоящему масштабно. Ханукальные огни горят и под пальмовыми ветвями в Сочи, и в ледяной меноре в морозном Томске – везде этот свет дарит тепло, ощущение уюта, гармонии и торжества добра.– Что нового, актуализирующего смысл праздника можно сказать сегодня?– Идея того, что свет способен рассеять тьму, и что нужно не бояться тьмы, а стремиться умножать свет, актуальны всегда. И особенно во времена кризисов, потрясений и катастроф. Ханука напоминает не только о чуде, но и о том, что чудо происходит через желания и действия человека. Менора в Иерусалимском Храме не зажглась сама по себе. Люди зажгли ее, несмотря на то, что знали, что оставшегося масла не хватит на все восемь дней. Даже когда все обстоятельства против, твердость наших убеждений и следование правильным ценностям способны преодолеть серьезные материальные преграды.В Хануку с каждым вечером мы зажигаем все больше свечей и тем самым в прямом смысле умножаем свет. Таким образом мы в какой-то мере воспитываем себя, приучая двигаться вперед в хороших делах и позитивных мыслях. Слово "ханука" однокоренное со словом "хинух" – воспитание. Это понятие не только касается детей и передачи традиций, но и обращено к каждому человеку в более широком философском понимании: взрослые люди должны учиться верить в чудо и при этом должны уметь творить чудеса своими руками.– Как высчитывается день начала Хануки, почему праздник в последние столетия всегда оказывается в преддверии светского Нового года (1 января)?– Еврейский календарь солнечно-лунный. По солнцу рассчитываются дни (промежуток времени между заходами солнца) и годы. Месяцы установлены в соответствии с фазами луны. Еврейский год состоит из 12 месяцев, начало которых устанавливается по новолунию. Продолжительность месяца равна среднему промежутку между новолуниями – 29 дней. При этом важно, чтобы месяцы соответствовали сезонам. Например, месяц Нисан, когда празднуется Песах, – весенний месяц. Чтобы избежать отклонения по сезонам, раз в несколько лет устанавливается дополнительным месяц. Такой год считается високосным.Поэтому и праздник Ханука сохраняет свои позиции в отношении светского Нового года. Но из-за неустойчивых дат в еврейском календаре промежуток между этими праздниками может быть очень разным: в этом году они совпадают, а в 2021 году разница между ними составляла больше месяца (Ханука в 2021 году началась 29 ноября).\– Что произошло в жизни общин в России и каковы планы религиозной, культурной, общественной деятельности на будущий год?– У нас прошел восьмой съезд Федерации еврейских общин России, на который собирались делегаты из более чем 140 общин 130 городов страны. Прошлый съезд проходил четыре года назад, в 2020 году. Мы обсудили темы религиозной и общинной жизни, благотворительную работу, межнациональные отношения. Озвучили наши достижения: число синагог и общинных центров к 2024 году насчитывает свыше 160, все больше людей приходят в синагогу и соблюдают традиции, возрастает интерес еврейской молодежи к религии и поискам ответов на духовные вопросы.Состоялся ежегодный всероссийский съезд раввинов, который называется "Шабат единства". В 2024 году местом проведения стал Калининград. Здесь встретились более 100 представителей общин России и Белоруссии. Главной задачей было обсуждение алахических вопросов и аспектов изучения Торы, результатов и перспектив развития жизни общин. Проведение съезда было приурочено к открытию миквы.Двадцать первого мая в Мытищах мы открыли новый еврейский культурный центр "Дружба". Пятиэтажное здание площадью три тысячи квадратных метров построено в форме тфилин. В центре работают синагога, воскресный клуб, творческая мастерская, детская игровая комната, проходят уроки по изучению Торы и иврита, действуют общеобразовательные курсы для школьников, проводятся спортивные занятия и различные мастер-классы. В центре расположен музей частных коллекций, соляная пещера, миква, концертный и спортивный залы, магазин кошерных продуктов и ресторан.В октябре в Екатеринбурге на территории общинного центра был открыт монумент "Парящие камни" в память о жертвах Холокоста и обновленная площадь Спасения, названная так в благодарность жителям Урала за спасение людей во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Монумент состоит из подвесной конструкции, на которой установлены камни, привезенные из мест массового уничтожения евреев.В 2025 году мы планируем строительство школы для девочек в Огородной слободе в Москве, строительство еврейского религиозно-культурного общинного центра "Сколково" в поселке Заречье Московской области. Надеемся к 80-летию Победы установить памятник Николаю Яковлевичу Киселеву в Москве. Планируем завершить реконструкцию исторического здания синагоги в Саратове, построить еврейский благотворительный центр в Перми. Продолжить строительство еврейского религиозно-культурного центра в Набережных Челнах.– В этот раз Ханука совпала с католическим Рождеством, а также с Новым годом у калмыков, исповедующих буддизм, как относиться к таким совпадениям, случайны ли случайности в жизни?– В этом году 25-26 декабря, действительно, – знаковая дата для людей многих религий. Также Ханука из-за своей продолжительности затронет еще и новый год по солнечному календарю. Любой праздник, религиозный или светский, – это период духовного и эмоционального подъема, это положительные смыслы, которые напрямую определяют жизнь людей в эти дни. И когда как можно больше людей настроены на позитив, тогда улучшается и атмосфера в мире. Пусть эти совпадения дадут хороший заряд на будущее, чтобы в наступающем солнечном году многое изменилось в лучшую сторону.– Поздравляете ли представителей других конфессий, можно ли еврею разделять праздники с соседями-иноверцами, участвовать в праздновании светского нового года и застольях, обмене подарками?– Поздравлять друг друга с праздниками – это важный показатель уважения к традициям и религиям друг друга, это основа гармонии и спокойствия в мире. В иудаизме мир между людьми – одна из основополагающих ценностей.Светский Новый год становится важным объединяющим событием. Он не содержит в себе религиозных смыслов, и для всех людей постсоветского пространства этот праздник связан с теплыми воспоминаниями из детства, любимыми традициями, определенными блюдами. Религиозные евреи отказываются от главного символа праздника – новогодней елки, так как эта традиция имеет языческие корни. За исключением этого, новый год является важной датой для многих еврейских семей, этот праздник помогает забывать о различиях и вспоминать обо всех позитивных и добрых вещах, которые нас объединяют.– Оказывает ли ФЕОР помощь к Хануке и в другие периоды – нуждающимся, беженцам, жителям Донбасса, Курской области?– ФЕОР традиционно направил в общины продуктовые наборы к Хануке. Подобная помощь оказывается на постоянной основе всем членам общины к главным еврейским праздникам: Пурим, Песах, Еврейский новый год Рош а-Шана, Суккот, Ханука. К каждому празднику мы отправляем более 50 тысяч продуктовых наборов, 70 тысяч килограммов мацы к празднику Песах.В 2024 году мы оказали материальную помощь жителям Оренбургской области во время наводнения. Весной после трагических событий в Крокус Сити Холле совместно с журналом Psychologies мы запустили проект психологической помощи "Управляя турбулентностью". В Еврейском музее и центре толерантности состоялась серия бесплатных встреч и тренингов с психологами и экспертами о том, как бороться с тревожностью и страхом, реагировать на агрессию, общаться с близкими людьми на сложные темы.В августе в Крыму прошел семинар психологической разгрузки для семей из регионов, пострадавших в ходе боевых действий. С ними проводили занятия профессиональные психологи, специализирующиеся на работе с людьми в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, были организованы отдых у моря и развлекательная программа.Несколько отправлений гуманитарного груза было организовано для помощи жителям Курской области, которые покинули свои дома из-за боевых действий и находились в пунктах временного размещения. Совместно с общественным фондом "Родной дом" липецкая община подготовила продовольствие, корма для домашних животных и одежду. В преддверии осеннего и зимнего сезона община закупила генераторы и водонагреватели, микроволновые печи, складные кровати, теплые вещи. Инициатива получила поддержку со стороны администрации региона, которая помогла в доставке второй партии помощи.ФЕОР также направил два миллиона рублей на поддержку семей правоохранителей МВД Дагестана, погибших во время террористической атаки на синагогу в Дербенте.– Какова поддержка семей, рождаемости, статистика в еврейской общине?– Брак и семья являются одной из основ в еврейском мировоззрении. Когда рождается ребенок, мы поздравляем его родителей и желаем, чтобы он рос для "для Торы, для хупы, для добрых дел". Хупа – еврейский обряд бракосочетания, и это событие приравнивается к изучению Торы – то есть не менее важно, как достойная духовная жизнь. Институт "сватовства" очень развит в еврейской общине. Если шидухом (знакомством) не занимаются родители, молодые люди могут обратиться за помощью к шадхану – профессиональной свахе. С кандидатами проводят интервью, чтобы понять их предпочтения, психологию, взгляды, цели, и на основе этого устраиваются встречи. Согласно традициям, встреч должно быть не очень много. Главную роль играет взаимная симпатия и интерес, и если в этом пара совпадает, можно переходить к помолвке. Община участвует в подготовке жениха и невесты к браку, для них проводят уроки по психологии и правилам семейной жизни.По нашим данным за последний период состоялось около 700 традиционных еврейских бракосочетаний и около 850 мальчиков вступило в союз Авраама. Община заботится, чтобы у еврейских семей была возможность продолжать религиозное воспитание ребенка без ущерба для его образования. С этой целью открываются еврейские детские сады и центры, создаются еврейские классы. Здесь дети помимо общеобразовательных предметов могут изучать Тору, иврит, соблюдать Субботу и еврейские праздники, кошерно питаться, а главное – продолжать свое становление в соответствии с традициями своей семьи.Сегодня под эгидой ФЕОР действуют двадцать пять школ, тридцать шесть детских садов, шестьдесят девять воскресных школ и Еврейский университет; более 15 000 человек обучается в этих заведениях. В 2024 году в школы зачислено 625 первоклассников, в университет – 46 студентов.Помимо благотворительной помощи многодетным семьям, мы стремимся объединять детей и взрослых на основе национальной культуры и традиций. В мероприятиях мы делаем акцент именно на семейных форматах.Открытые программы в синагогах, религиозно-культурных и общинных центрах, Еврейском музее и центре толерантности нацелены на совместный семейный досуг. Параллельно с детскими клубами существуют программы для взрослых. Работают воскресные клубы, творческие мастерские, детские игровые комнаты, действуют общеобразовательные курсы для разной возрастной аудитории, мастер-классы. Проходят детские и подростковые программы, кинопоказы, арт-студии для детей, создается все, чтобы семье было удобно, комфортно, интересно проводить досуг и формировать свое свободное время вокруг правильных ценностей.– Как оцениваете уровень межрелигиозных и межнациональных отношений сегодня в России и в мире, где наибольшая напряженность?– Россия исторически развивается как многонациональная страна, поэтому ситуация в обществе остается относительно стабильной по сравнению с миром. Тем не менее, некоторая активизация заметна и у нас – в первую очередь в интернет-пространстве. К сожалению, существуют "лидеры мнений", популярные блогеры. С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке они активно продвигают тему мирового заговора, цитируют экстремистски настроенных лиц, которые под видом религиозных или общественных лидеров радикально истолковывают учение иудаизма. Все это преподносится как общая позиция всех евреев. Это крайне опасно, потому что не только провоцирует бытовой антисемитизм, но и становится призывом к действию для маргинально настроенных лиц. И в прошедшем году мы наблюдали не только выпады в социальных сетях, но и стали свидетелями реальных событий. Мы можем только выразить колоссальную благодарность правоохранительным органам за высочайшую бдительность и своевременную реакцию. Весной правоохранительные органы предотвратили несколько попыток нападения на синагоги в Москве. Одно из них планировалось исламистами перед началом теракта в "Крокус Сити Холле", позднее целью террористов становилась синагога в Отрадном. В Обнинске Калужской области неизвестные малолетние хулиганы проникли на территорию местной синагоги, подожгли внутреннюю электроподстанцию и пытались забраться внутрь здания. Самые серьезные последствия имело нападение в Дагестане, когда группа людей обстреляла синагоги и православный храм, подожгла синагогу в Дербенте и убила православного священника. Были жертвы среди сотрудников правоохранительных органов, и мы чувствовали свою обязанность помочь семьям настоящих героев.– Где в мире наблюдается рост антисемитизма, он связан с обострением палестино-израильского конфликта, действиями государства и армии Израиля в секторе Газа, соседних Ливане и Сирии, или с чем, и какие меры принимать?– Начало войны на Ближнем Востоке послужило более открытому и активному проявлению антисемитизма в мире. Его вспышки происходят всегда в периоды обострения. Но в этот раз они стали для нас и для всего общества серьезным потрясением. Один из самых первых случаев произошел в аэропорту Махачкалы: 29 октября 2023 года активисты прорвались на взлетно-посадочную полосу с плакатами, учинили беспорядки. Следствие до сих пор продолжается, некоторые уже отбывают наказания согласно решению суда.Спустя почти год, 7 ноября 2024 года, произошло громкое и страшное событие в Амстердаме. После матча Лиги Европы УЕФА между нидерландским клубом "Аякс" и израильским клубом "Маккаби" в нескольких районах Амстердама начались массовые нападения на евреев. Это был настоящий погром – явление, которое, как мы надеялись, осталось в далеком прошлом. Последним потрясением стало убийство 28 летнего раввина Цви Когана в Абу-Даби. Эти страшные события констатируют факт, что мир сейчас не безопасен, что невинные гражданские лица могут подвергаться нападениям лишь по национальному и религиозному признаку. И, конечно, задача всего мирового сообщества – не допускать такой обстановки в гражданском обществе.– Как способствовать скорейшему миру и снижению вражды в разных точках, на планете в целом – может ли глубокое нравственное образование со временем решить проблему войн? Что лежит в их основе – неведение истинных ценностей, гордыня, алчность, гнев, привязанность, страхи человека?– Мир – это компромисс. Компромисс предполагает, что каждый должен немного проиграть, в чем-то уступить. Чтобы прийти к компромиссу, нужно быть в диалоге, уметь слышать друг друга. И вести его нужно только с уважением, с искренним желанием решить существующие проблемы и с установкой, что мир – это высшая ценность. Конечно, ситуация сейчас максимально напряженная и сложная. В силах каждого человека сохранять баланс добра – молиться о мире, совершать больше хороших поступков. Если наши души посланы в это время сейчас, значит, в этом есть Божественный замысел. Не нужно забывать об этом, когда мы начинаем чувствовать свою беспомощность и страх перед будущим. Оно во многом зависит от нас.– Возможна ли, на ваш взгляд, третья мировая, ядерная война, и как ее предотвратить, снизить темпы вновь развернувшейся в мире гонки вооружений, переориентирования экономик?– Сам этот вопрос – уже показатель того, что она возможна, что это предчувствие витает в воздухе. Война возможна всегда, когда перевес в мире идет в сторону ненависти и вражды. Чтобы сделать ее невозможной, следует сфокусироваться на противоположных вещах – на всем хорошем и позитивном, что можно противопоставить самому понятию "Третья мировая война" – "всеобщий мир".– Как людям сохранять любовь и обретать мир в душе, утешение, надежду и силы стремиться к свету в это тревожное время?– Эрих-Мария Ремарк, писатель, переживший две мировые войны, написал в своем романе "Триумфальная арка": "Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого?" Именно на этом и нужно продолжать строить свою жизнь даже в самые трудные времена. В Мишне сказано: "И там, где нет людей – оставайся человеком". Так вот, надо оставаться человеком, быть добрее, дорожить отношениями с ближними и не множить зло и ненависть, не позволять войнам и любым конфликтам рушить нашу духовную крепость, наши взаимоотношения и нравственные ориентиры. Друг в друге мы можем черпать ту самую поддержку, утешение и надежду.– Какие планируются новые интересные выставки и мероприятия в Еврейской музее и центре толерантности?– Мы планируем восемь довольно масштабных выставочных проектов в 2025 году. Первым станет "Женщины за кадром" – выставка к 100-летию со дня рождения Татьяны Лиозновой, выдающегося режиссера. Она будет посвящена великим женщинам в истории отечественного кинематографа. Вторая часть выставки будет полностью исследовать творчество Татьяны Лиозновой. А в третьей части пойдет разговор о современной женской режиссуре. Выставка готовится совместно со студией "Мосфильм". К 80-летию Победы мы откроем очень интересный и теплый проект, посвященный семейным историям во время войны. Личные воспоминания и артефакты помогут показать масштаб влияния войны на жизни обычных людей и отразят ее всепроникающее воздействие на каждого человека, был ли он на передовой или оставался в тылу. Самым значимым с точки зрения изобразительного искусства станет выставка "Танец". Она покажет работы художников и фотографов, анализирующие танец и движение как явление. Будут представлены работы Анри Матисса, Эдгара Дега, Пабло Пикассо, Константина Коровина, Валентина Серова, Ричарда Аведона, Энни Лейбовиц.Из выставок-персоналий будет проект, посвященный Якову Чернихову. Чернихов был удивительным художником, архитектором невероятной фантазии и ярким педагогом, создавшим свою методику обучения, совпадавшую с пафосом молодой советской страны. Еврейский музей впервые наиболее полно покажет наследие архитектора.Выставкой, посвященной традициям, станет "Еврейская свадьба", рассказывающая о свадебных обрядах. Она покажет еврейскую свадьбу в произведениях изобразительного искусства, кинематографа и театральных постановках.Планируется совместный проект с "Росфото" – о пикториальной фотографии. Этот необычный и интересный жанр был популярен в 1920-30-е годы в России.Экспозиция "Другие берега" расскажет о свойствах человеческой памяти и рефлексии над такими важными вещами, как дом, родители, родной город.Современное искусство будет представлено персональной выставкой Михаила Рогинского из коллекции Ш.П. Бреуса. Михаил Рогинский считается отцом российского поп-арта. Необычный и очень интересный своим пытливым взглядом на мир художник.В этом году совместно с Российским этнографическим музеем мы запустим ряд сменяющихся экспозиций в лобби музея. Они будут нести просветительский и образовательный характер.Безусловно, вокруг всех выставочных проектов строятся образовательные и просветительские программы: кинопоказы, лекции, экскурсии для детей и подростков, показы спектаклей, творческие мастерские. В общем, жизнь кипит, и популярность Еврейского музея – это хороший показатель открытости и интереса, несмотря на все потрясения в обществе. Люди стремятся к ценностям, которые помогают сохранять все лучшее, что в нас есть.

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

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