Стартовала модернизация газорегуляторного пункта на юго-западе Москвы
В Москве стартовала модернизация газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный" на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Южное Бутово", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 590 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, запланирована реконструкция подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.