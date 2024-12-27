https://ria.ru/20241227/biryukov-1991648751.html

Стартовала модернизация газорегуляторного пункта на юго-западе Москвы

Стартовала модернизация газорегуляторного пункта на юго-западе Москвы - РИА Новости, 27.12.2024

Стартовала модернизация газорегуляторного пункта на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный" на юго-западе столицы,... РИА Новости, 27.12.2024

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2024-12-27T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный" на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Южное Бутово", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 590 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, запланирована реконструкция подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20241227/moskva-1991619729.html

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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы