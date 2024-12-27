https://ria.ru/20241227/bezdomnye-1991772399.html

Количество бездомных в США достигло исторического максимума

Количество бездомных в США достигло исторического максимума - РИА Новости, 27.12.2024

Количество бездомных в США достигло исторического максимума

Количество людей в США, вынужденных жить на улице, в машинах или в приютах, выросло на 18% в годовом значении до более 770 тысяч человек, что является рекордом... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T23:01:00+03:00

2024-12-27T23:01:00+03:00

2024-12-27T23:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Количество людей в США, вынужденных жить на улице, в машинах или в приютах, выросло на 18% в годовом значении до более 770 тысяч человек, что является рекордом в современной истории, следует из статистики министерство жилищного строительства и городского развития страны. "В январе 2024 года более 770 тысяч человек оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше, чем в 2023 году... Миграция оказала особенно заметное влияние на уровень бездомности среди семей, выросший на 39% в период с 2023 по 2024 год", - говорится в заявлении министерства. Также на рост бездомности повлияли природные катаклизмы - например, лесные пожары на Гавайях в августе 2023 года. Без крова продолжали оставаться более 5 тысяч человек на момент сбора данных в январе 2024 года, отмечает министерство. При этом утверждается, что администрация вскоре покидающего свой пост президента США Джо Байдена делает все возможное для разрешения кризиса, направив миллиарды долларов на помощь, в том числе на строительство доступного жилья. Вместе с тем американские СМИ отмечают, ссылаясь на экспертов, что новые цифры на самом деле занижены и указывают на устаревшую методологию подсчета, которая не отражает всего масштаба бедствия с бездомностью в США. Бездомность в Америке сильно выросла в последние годы на фоне растущих цен на покупку и аренду недвижимости и рекордную инфляцию. На рост бездомности также повлияли последствия продолжительных локдаундов во время эпидемии COVID-19 и широкое распространение опиодного наркотика фентанил в США.

https://ria.ru/20240804/smi-1964008452.html

https://ria.ru/20241119/nyu-york-1984488357.html

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в мире, сша, гавайи, америка, джо байден