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Количество бездомных в США достигло исторического максимума - РИА Новости, 27.12.2024
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23:01 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/bezdomnye-1991772399.html
Количество бездомных в США достигло исторического максимума
Количество бездомных в США достигло исторического максимума - РИА Новости, 27.12.2024
Количество бездомных в США достигло исторического максимума
Количество людей в США, вынужденных жить на улице, в машинах или в приютах, выросло на 18% в годовом значении до более 770 тысяч человек, что является рекордом... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T23:01:00+03:00
2024-12-27T23:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Количество людей в США, вынужденных жить на улице, в машинах или в приютах, выросло на 18% в годовом значении до более 770 тысяч человек, что является рекордом в современной истории, следует из статистики министерство жилищного строительства и городского развития страны. "В январе 2024 года более 770 тысяч человек оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше, чем в 2023 году... Миграция оказала особенно заметное влияние на уровень бездомности среди семей, выросший на 39% в период с 2023 по 2024 год", - говорится в заявлении министерства. Также на рост бездомности повлияли природные катаклизмы - например, лесные пожары на Гавайях в августе 2023 года. Без крова продолжали оставаться более 5 тысяч человек на момент сбора данных в январе 2024 года, отмечает министерство. При этом утверждается, что администрация вскоре покидающего свой пост президента США Джо Байдена делает все возможное для разрешения кризиса, направив миллиарды долларов на помощь, в том числе на строительство доступного жилья. Вместе с тем американские СМИ отмечают, ссылаясь на экспертов, что новые цифры на самом деле занижены и указывают на устаревшую методологию подсчета, которая не отражает всего масштаба бедствия с бездомностью в США. Бездомность в Америке сильно выросла в последние годы на фоне растущих цен на покупку и аренду недвижимости и рекордную инфляцию. На рост бездомности также повлияли последствия продолжительных локдаундов во время эпидемии COVID-19 и широкое распространение опиодного наркотика фентанил в США.
https://ria.ru/20240804/smi-1964008452.html
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в мире, сша, гавайи, америка, джо байден
В мире, США, Гавайи, Америка, Джо Байден
Количество бездомных в США достигло исторического максимума

Министерство городского развития США: количество бездомных выросло на 18%

© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Количество людей в США, вынужденных жить на улице, в машинах или в приютах, выросло на 18% в годовом значении до более 770 тысяч человек, что является рекордом в современной истории, следует из статистики министерство жилищного строительства и городского развития страны.
"В январе 2024 года более 770 тысяч человек оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше, чем в 2023 году... Миграция оказала особенно заметное влияние на уровень бездомности среди семей, выросший на 39% в период с 2023 по 2024 год", - говорится в заявлении министерства.
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Также на рост бездомности повлияли природные катаклизмы - например, лесные пожары на Гавайях в августе 2023 года. Без крова продолжали оставаться более 5 тысяч человек на момент сбора данных в январе 2024 года, отмечает министерство.
При этом утверждается, что администрация вскоре покидающего свой пост президента США Джо Байдена делает все возможное для разрешения кризиса, направив миллиарды долларов на помощь, в том числе на строительство доступного жилья. Вместе с тем американские СМИ отмечают, ссылаясь на экспертов, что новые цифры на самом деле занижены и указывают на устаревшую методологию подсчета, которая не отражает всего масштаба бедствия с бездомностью в США.
Бездомность в Америке сильно выросла в последние годы на фоне растущих цен на покупку и аренду недвижимости и рекордную инфляцию. На рост бездомности также повлияли последствия продолжительных локдаундов во время эпидемии COVID-19 и широкое распространение опиодного наркотика фентанил в США.
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