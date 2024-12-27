https://ria.ru/20241227/bespilotniki-1991582695.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:39:00+03:00
2024-12-27T05:39:00+03:00
2024-12-27T05:39:00+03:00
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241218/bryansk-1990010777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ