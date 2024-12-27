https://ria.ru/20241227/bespilotniki-1991582695.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:39:00+03:00

2024-12-27T05:39:00+03:00

2024-12-27T05:39:00+03:00

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241218/bryansk-1990010777.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность