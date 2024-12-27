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Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
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05:39 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/bespilotniki-1991582695.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:39:00+03:00
2024-12-27T05:39:00+03:00
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241218/bryansk-1990010777.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников
18 декабря, 21:59
 
Брянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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