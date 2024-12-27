В Румынии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
Минобороны Румынии сообщило о нарушившем воздушное пространство беспилотнике
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек — РИА Новости. Радарные системы Румынии обнаружили поздно вечером в четверг небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушивший национальное воздушное пространство в уезде Тулча, сообщили в румынском министерстве обороны.
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"Радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила в четверг, 26 декабря, в 21:04 (22:04 по мск – ред.), в районе примерно в 15 км к востоку от города Килиа Веке уезда Тулча сигнал воздушной цели небольших размеров, который двигался по маршруту к национальному воздушному пространству. В срочном порядке были приняты требуемые процедурами меры, в том числе подготовка к взлету самолета Боевой службы воздушной полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Поясняется, что Инспекция по чрезвычайным ситуациям уезда Тулча также отправила сигнал тревоги населению. Однако спустя пять минут радиолокационный контакт с этой целью был окончательно потерян.
"Уточняем, что, хотя боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренные нормативами сроки, ситуация не требовала их взлета. На данный момент информации о возможном воздействии объекта на территорию страны нет", - поясняется в сообщении ведомства.
Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах 18, 19 и 24 октября, тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".