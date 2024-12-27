https://ria.ru/20241227/bespilotnik-1991632749.html

В Румынии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

В Румынии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником - РИА Новости, 27.12.2024

В Румынии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

Радарные системы Румынии обнаружили поздно вечером в четверг небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушивший национальное воздушное пространство в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:59:00+03:00

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в мире

румыния

марчел чолаку

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КИШИНЕВ, 27 дек — РИА Новости. Радарные системы Румынии обнаружили поздно вечером в четверг небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушивший национальное воздушное пространство в уезде Тулча, сообщили в румынском министерстве обороны. "Радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила в четверг, 26 декабря, в 21:04 (22:04 по мск – ред.), в районе примерно в 15 км к востоку от города Килиа Веке уезда Тулча сигнал воздушной цели небольших размеров, который двигался по маршруту к национальному воздушному пространству. В срочном порядке были приняты требуемые процедурами меры, в том числе подготовка к взлету самолета Боевой службы воздушной полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. Поясняется, что Инспекция по чрезвычайным ситуациям уезда Тулча также отправила сигнал тревоги населению. Однако спустя пять минут радиолокационный контакт с этой целью был окончательно потерян. "Уточняем, что, хотя боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренные нормативами сроки, ситуация не требовала их взлета. На данный момент информации о возможном воздействии объекта на территорию страны нет", - поясняется в сообщении ведомства. Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах 18, 19 и 24 октября, тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".

https://ria.ru/20241019/rumynija-1978872184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, марчел чолаку