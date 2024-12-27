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В Тульской области нейтрализовали БПЛА - РИА Новости, 27.12.2024
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04:20 27.12.2024 (обновлено: 04:24 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/bespilotnik-1991579825.html
В Тульской области нейтрализовали БПЛА
В Тульской области нейтрализовали БПЛА - РИА Новости, 27.12.2024
В Тульской области нейтрализовали БПЛА
БПЛА ВСУ нейтрализованы на территории Суворовского района Тульской области, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T04:20:00+03:00
2024-12-27T04:24:00+03:00
суворовский район
тульская область
дмитрий миляев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. БПЛА ВСУ нейтрализованы на территории Суворовского района Тульской области, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ", - написал он. Миляев уточнил, что, согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. "Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Ситуация находится под контролем", - добавил он.
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суворовский район
тульская область
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суворовский район, тульская область, дмитрий миляев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Суворовский район, Тульская область, Дмитрий Миляев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области нейтрализовали БПЛА

Губернатор Миляев: в Суворовском районе нейтрализовали несколько украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. БПЛА ВСУ нейтрализованы на территории Суворовского района Тульской области, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ", - написал он.
Миляев уточнил, что, согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
"Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Ситуация находится под контролем", - добавил он.
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Суворовский районТульская областьДмитрий МиляевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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