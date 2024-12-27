https://ria.ru/20241227/bespilotnik-1991579825.html

В Тульской области нейтрализовали БПЛА

В Тульской области нейтрализовали БПЛА - РИА Новости, 27.12.2024

В Тульской области нейтрализовали БПЛА

БПЛА ВСУ нейтрализованы на территории Суворовского района Тульской области, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T04:20:00+03:00

2024-12-27T04:20:00+03:00

2024-12-27T04:24:00+03:00

суворовский район

тульская область

дмитрий миляев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. БПЛА ВСУ нейтрализованы на территории Суворовского района Тульской области, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ", - написал он. Миляев уточнил, что, согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. "Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Ситуация находится под контролем", - добавил он.

https://ria.ru/20241226/bespilotniki-1991421968.html

суворовский район

тульская область

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Дарья Буймова

суворовский район, тульская область, дмитрий миляев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)