https://ria.ru/20241227/benzin-1991632247.html
В Ярославской области хотят ограничить продажу бензина несовершеннолетним
В Ярославской области хотят ограничить продажу бензина несовершеннолетним - РИА Новости, 27.12.2024
В Ярославской области хотят ограничить продажу бензина несовершеннолетним
Продажу бензина несовершеннолетним планируют ограничить в Ярославской области, поскольку украинские вербовщики выбирают молодежь своей целью, заставляя их... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:57:00+03:00
2024-12-27T11:57:00+03:00
2024-12-27T12:09:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Продажу бензина несовершеннолетним планируют ограничить в Ярославской области, поскольку украинские вербовщики выбирают молодежь своей целью, заставляя их совершать поджоги, заявил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале."Рассматриваем предложение о том, чтобы ограничить продажу ГСМ, в частности бензина, несовершеннолетним. Именно молодежь становится главной целью для вербовщиков со стороны ВСУ. Молодых людей вовлекают в террористическую деятельность через кол-центры, каналы в соцсетях и мессенджерах", — написал Евраев.По словам губернатора, мошенники или обещают вознаграждение, или выманивают сбережения на якобы "безопасные счета", а "кураторы" затем требуют совершить противозаконное действие в обмен на деньги. "И несмотря на очевидный обман и риски, находятся те, кто ставит под удар свое будущее, а иногда и жизнь. Только в этом году в регионе совершено 22 террористических преступления. Осуждены 12 человек, которые совершили теракты по заданию украинских спецслужб", — подчеркнул Евраев. Он напомнил, что в регионе двое ярославцев приговорены к десяти и шести годам лишения свободы за поджог телекоммуникационной вышки. Двое рыбинцев приговорены к 14 и 12 годам лишения свободы за поджог железнодорожного релейного шкафа. Еще один ярославец получил 15 лет лишения свободы за поджог трансформаторной подстанции. "Все хотели заработать легких денег, но закон един для всех. И теперь молодые люди, у которых были прекрасные перспективы, проведут серьезные сроки за решеткой", — отметил Евраев. Он призвал жителей не верить мошенникам и не реагировать на их запугивания.
https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html
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ярославская область, михаил евраев, вооруженные силы украины, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, Вооруженные силы Украины, Россия
В Ярославской области хотят ограничить продажу бензина несовершеннолетним
Губернатор Евраев: в Ярославской области хотят ограничить продажу бензина детям
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек — РИА Новости.
Продажу бензина несовершеннолетним планируют ограничить в Ярославской области, поскольку украинские вербовщики выбирают молодежь своей целью, заставляя их совершать поджоги, заявил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале
.
"Рассматриваем предложение о том, чтобы ограничить продажу ГСМ, в частности бензина, несовершеннолетним. Именно молодежь становится главной целью для вербовщиков со стороны ВСУ
. Молодых людей вовлекают в террористическую деятельность через кол-центры, каналы в соцсетях и мессенджерах", — написал Евраев
.
По словам губернатора, мошенники или обещают вознаграждение, или выманивают сбережения на якобы "безопасные счета", а "кураторы" затем требуют совершить противозаконное действие в обмен на деньги.
"И несмотря на очевидный обман и риски, находятся те, кто ставит под удар свое будущее, а иногда и жизнь. Только в этом году в регионе совершено 22 террористических преступления. Осуждены 12 человек, которые совершили теракты по заданию украинских спецслужб", — подчеркнул Евраев.
Он напомнил, что в регионе двое ярославцев приговорены к десяти и шести годам лишения свободы за поджог телекоммуникационной вышки. Двое рыбинцев приговорены к 14 и 12 годам лишения свободы за поджог железнодорожного релейного шкафа. Еще один ярославец получил 15 лет лишения свободы за поджог трансформаторной подстанции.
"Все хотели заработать легких денег, но закон един для всех. И теперь молодые люди, у которых были прекрасные перспективы, проведут серьезные сроки за решеткой", — отметил Евраев.
Он призвал жителей не верить мошенникам и не реагировать на их запугивания.